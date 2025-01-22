https://ria.ru/20250122/leningrad-1994964440.html

"Вырвать из клещей вермахта". Как Красная армия спасала Ленинград

"Вырвать из клещей вермахта". Как Красная армия спасала Ленинград - РИА Новости, 22.01.2025

"Вырвать из клещей вермахта". Как Красная армия спасала Ленинград

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни", – по которому доставлялось в город... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T13:28:00+03:00

2025-01-22T13:28:00+03:00

2025-01-22T13:30:00+03:00

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великая отечественная война (1941-1945)

ленинград

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Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни", – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.

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872 дня ужаса и надежды: архивные кадры блокадного Ленинграда

Наступление фашистских войск на Ленинград имело для германского командования важное стратегическое и политическое значение. 8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали город от всей страны с суши. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Город постоянно подвергался авиационным налетам. Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо, но добились этого лишь в январе 1943 года. 872 дня горожане мужественно держали осаду. За это время, по подсчетам историков, только от голода в городе погибло не менее 800 тысяч человек. Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе Ленинградско-Новгородской операции 1944 года. В результате мощного наступления советской армии немецкие войска были отброшены от Ленинграда на расстояние 60-100 км.

2025-01-22T13:28

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