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"Вырвать из клещей вермахта". Как Красная армия спасала Ленинград - РИА Новости, 22.01.2025
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13:28 22.01.2025 (обновлено: 13:30 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/leningrad-1994964440.html
"Вырвать из клещей вермахта". Как Красная армия спасала Ленинград
"Вырвать из клещей вермахта". Как Красная армия спасала Ленинград - РИА Новости, 22.01.2025
"Вырвать из клещей вермахта". Как Красная армия спасала Ленинград
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни", – по которому доставлялось в город... РИА Новости, 22.01.2025
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Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни", – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.
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872 дня ужаса и надежды: архивные кадры блокадного Ленинграда
Наступление фашистских войск на Ленинград имело для германского командования важное стратегическое и политическое значение. 8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали город от всей страны с суши. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Город постоянно подвергался авиационным налетам. Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо, но добились этого лишь в январе 1943 года. 872 дня горожане мужественно держали осаду. За это время, по подсчетам историков, только от голода в городе погибло не менее 800 тысяч человек. Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе Ленинградско-Новгородской операции 1944 года. В результате мощного наступления советской армии немецкие войска были отброшены от Ленинграда на расстояние 60-100 км.
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видео, великая отечественная война (1941-1945), ленинград, видео
Видео, Великая Отечественная война (1941-1945), Ленинград
"Вырвать из клещей вермахта". Как Красная армия спасала Ленинград
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни", – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.
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"Вырвать из клещей вермахта". Как Красная армия спасала Ленинград

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Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни", – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.
 
ВидеоВеликая Отечественная война (1941-1945)Ленинград
 
 
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