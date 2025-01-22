https://ria.ru/20250122/kuzbass-1994920389.html

В Кузбассе возбудили дело после обрушения снега с крыши дома

В Кузбассе возбудили дело после обрушения снега с крыши дома - РИА Новости, 22.01.2025

В Кузбассе возбудили дело после обрушения снега с крыши дома

Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей возбуждено после обрушения снега с крыши... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T08:56:00+03:00

2025-01-22T08:56:00+03:00

2025-01-22T08:56:00+03:00

происшествия

россия

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КЕМЕРОВО, 22 янв – РИА Новости. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей возбуждено после обрушения снега с крыши многоквартирного дома в поселке Шерегеш Кемеровской области, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Во вторник сообщалось, что в Шерегеше на людей и припаркованные автомобили с крыши дома сошел снег. Следователи начали доследственную проверку. Власти Таштагольского района со ссылкой на ЕДДС сообщили РИА Новости, что пострадавших и материального ущерба в результат инцидента нет. Прокуратура Кузбасса организовала проверку исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. "По результатам проведения доследственной проверки... принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В настоящее время следователем СК по уголовному делу выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20170227/1488807790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)