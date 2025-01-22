В Кузбассе возбудили дело после обрушения снега с крыши дома
В Кузбассе возбудили дело после обрушения снега с крыши дома в поселке Шерегеш
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 22 янв – РИА Новости. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей возбуждено после обрушения снега с крыши многоквартирного дома в поселке Шерегеш Кемеровской области, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Во вторник сообщалось, что в Шерегеше на людей и припаркованные автомобили с крыши дома сошел снег. Следователи начали доследственную проверку. Власти Таштагольского района со ссылкой на ЕДДС сообщили РИА Новости, что пострадавших и материального ущерба в результат инцидента нет. Прокуратура Кузбасса организовала проверку исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
"По результатам проведения доследственной проверки... принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В настоящее время следователем СК по уголовному делу выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщили в ведомстве.
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27 февраля 2017, 12:49