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В Кузбассе возбудили дело после обрушения снега с крыши дома - РИА Новости, 22.01.2025
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08:56 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/kuzbass-1994920389.html
В Кузбассе возбудили дело после обрушения снега с крыши дома
В Кузбассе возбудили дело после обрушения снега с крыши дома - РИА Новости, 22.01.2025
В Кузбассе возбудили дело после обрушения снега с крыши дома
Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей возбуждено после обрушения снега с крыши... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T08:56:00+03:00
2025-01-22T08:56:00+03:00
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КЕМЕРОВО, 22 янв – РИА Новости. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей возбуждено после обрушения снега с крыши многоквартирного дома в поселке Шерегеш Кемеровской области, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Во вторник сообщалось, что в Шерегеше на людей и припаркованные автомобили с крыши дома сошел снег. Следователи начали доследственную проверку. Власти Таштагольского района со ссылкой на ЕДДС сообщили РИА Новости, что пострадавших и материального ущерба в результат инцидента нет. Прокуратура Кузбасса организовала проверку исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. "По результатам проведения доследственной проверки... принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В настоящее время следователем СК по уголовному делу выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщили в ведомстве.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе возбудили дело после обрушения снега с крыши дома

В Кузбассе возбудили дело после обрушения снега с крыши дома в поселке Шерегеш

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 22 янв – РИА Новости. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей возбуждено после обрушения снега с крыши многоквартирного дома в поселке Шерегеш Кемеровской области, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Во вторник сообщалось, что в Шерегеше на людей и припаркованные автомобили с крыши дома сошел снег. Следователи начали доследственную проверку. Власти Таштагольского района со ссылкой на ЕДДС сообщили РИА Новости, что пострадавших и материального ущерба в результат инцидента нет. Прокуратура Кузбасса организовала проверку исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
"По результатам проведения доследственной проверки... принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В настоящее время следователем СК по уголовному делу выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщили в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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