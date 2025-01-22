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"Кровавое воскресенье" (1905)

"Кровавое воскресенье" (1905) - РИА Новости, 22.01.2025

"Кровавое воскресенье" (1905)

"Кровавое воскресенье" (1905) – принятое в исторической и публицистической литературе название событий 22 января (9 января по старому стилю) в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T01:01:00+03:00

2025-01-22T01:01:00+03:00

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российская империя

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"Кровавое воскресенье" (1905) – принятое в исторической и публицистической литературе название событий 22 января (9 января по старому стилю) в Санкт-Петербурге. В этот день войска и полиция столицы применили оружие для разгона мирного шествия рабочих, направлявшихся с петицией к царю.В начале XX века в Российской империи обозначились симптомы назревания революционного кризиса. Недовольство существующими порядками с каждым годом охватывало все более широкие слои населения. Ситуацию усугублял экономический кризис, приводивший к массовому закрытию предприятий и увольнению рабочих, которые вливались в ряды бастующих. В Санкт-Петербурге в начале января 1905 года забастовка охватила около 150 тысяч человек, став, фактически, всеобщей.16 января (3 января по старому стилю) члены официально разрешенного "Собрания русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга", действовавшего с начала 1904 года под руководством священника Георгия Гапона, возглавили забастовку на Путиловском заводе (ныне Кировский завод). Поводом к забастовке стало увольнение четырех рабочих – членов организации. В ответ на отказ администрации решить дело миром, забастовщики выдвинули более широкие требования, включая 8-часовой рабочий день, отмену сверхурочных работ, повышение платы чернорабочим, улучшение санитарного обеспечения и др. Забастовка была поддержана другими столичными предприятиями.Гапон и его соратники решили привлечь внимание царя к бедам рабочих – вывести массы трудящихся в воскресенье 22 января (9 января по старому стилю) на демонстрацию, прийти к Зимнему дворцу и вручить Николаю II петицию с рабочими требованиями.В составлении петиции, кроме руководителей отделов "Собрания…", участвовали представители нелегальной либеральной организации "Союз освобождения", социал-демократы и эсеры, которые дополнили ее своими политическими требованиями. Среди них – введение народного представительства (названного учредительным собранием), всеобщего тайного равного голосования, законодательное оформление равенства всех перед законом, объявление политической амнистии, введение гражданских прав и свобод, отделение церкви от государства, установление ответственности правительства перед народным представительством и прекращение русско-японской войны (1904-1905) "по воле народа".20 января (7 января по старому стилю) министр юстиции Николай Муравьев, получив от Гапона текст петиции, расценил его как попытку ограничить самодержавие.На совещании у министра внутренних дел Петра Святополк-Мирского было принято решение не пускать рабочих на Дворцовую площадь и не принимать от них никаких петиций. Были приведены в состояние боевой готовности войска Санкт-Петербургского гарнизона, вызваны подкрепления из Петергофа, Пскова и Ревеля (ныне Таллин). Всего в Санкт-Петербурге было сосредоточено около 40 тысяч военных. Войскам был отдан приказ стрелять на поражение, если рабочие попытаются прорваться к Зимнему дворцу.О принимаемых мерах было доложено Николаю II, выехавшему в Царское Село.В тот же день в государственных газетах было опубликовано объявление столичного градоначальника Ивана Фуллона о недопущении "сборищ и шествий" рабочих и о возможном применении воинской силы против тех, кто будет в них участвовать.Утром 22 января (9 января по старому стилю) рабочие и члены их семей (около 140 тысяч человек) с иконами, хоругвями и портретами императора двинулись с окраин столицы к центру города.По дороге к рабочим присоединились сочувствующие и случайная публика. Участники мирного шествия, не выполнив требований остановиться, были встречены ружейным огнем и кавалерией в различных районах города (у Нарвских ворот, на Шлиссельбургском тракте и др.).Часть рабочих в одиночку и группами подошла к Дворцовой площади; несколько десятков тысяч человек сконцентрировались на Невском проспекте, улице Гоголя (ныне Малая Морская улица), близ Александровского сада. В середине дня, после неоднократных требований разойтись, стоявшие у Зимнего дворца войска, кавалерия и конные жандармы атаковали собравшихся.Сведения о числе жертв значительно разнятся. Революционер-большевик, советский историк Владимир Невский в 1920-е годы полагал, что убитых было от 150 до 200, раненых – от 450 до 800, а все число пострадавших исчислялось от 800 до 1000 человек максимально. По подсчетам Владимира Бонч-Бруевича, общее число "убитых, раненых, помятых и избитых" составило не менее четырех тысяч человек. В своей статье 1929 года он исходил из того, что 12 ротами разных полков было произведено 32 залпа, всего 2861 выстрел. Допустив 16 осечек на залп на роту, на 110 выстрелов, Бонч-Бруевич скинул 15%, то есть 430 выстрелов, столько же списал на промахи, получил в остатке 2000 попаданий и пришел к выводу, что пострадало не менее 4 тысяч человек. Однако правильность его подсчетов была поставлена тогда же под сомнение Невским, а в 1960-е годы – историком Сергеем Семановым. В разные годы в литературе приводились и другие данные: более одной тысячи убитых и более двух тысяч раненых, свыше тысячи убитых и несколько тысяч раненых, больше тысячи убитых и около пяти тысяч раненых и т.д. Причем какой-либо аргументации в пользу этих цифр не давалось. С 1950-х годов, и особенно часто со второй половины 1960-х годов, в работах советских историков, включая наиболее авторитетные труды того времени, стала фигурировать цифра 4600 убитых и раненых.Между тем, в докладной записке царю значилось, что всего были убиты 96 человек (в том числе околоточный надзиратель) и 333 ранены, из которых до 9 февраля (27 января по старому стилю) умерли еще 34 человека (в том числе один помощник пристава). Таким образом, по данным тогдашней полиции, всего было убито и умерло от ран 130 человек и около 300 ранено. Убитых полиция хоронила ночью тайно на Преображенском, Митрофаньевском, Успенском и Смоленском кладбищах.Большевики Васильевского острова распространили листовку, в которой призвали рабочих захватывать оружие и начать вооруженную борьбу с самодержавием. Рабочие захватывали оружейные магазины и склады, разоружали полицию. На Васильевском острове были воздвигнуты первые баррикады.22 января (9 января по старому стилю) стало началом революции 1905-1907 годов.Память о "Кровавом воскресенье" увековечена в названии детского парка имени 9 Января (первоначальное название – "Сад в память жертв 9 Января 1905"), проспекта 9 Января в Санкт-Петербурге. Преображенское кладбище было переименовано в Кладбище памяти жертв 9 Января, в 1931 году здесь был открыт памятник погибшим (скульптор Матвей Манизер, архитектор Владимир Витман).Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, санкт-петербург, российская империя