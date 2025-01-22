https://ria.ru/20250122/kontrabandist-1994944044.html

В Хабаровском крае контрабандист попытался вывезти в Китай рога сайгака

В Хабаровском крае контрабандист попытался вывезти в Китай рога сайгака - РИА Новости, 22.01.2025

В Хабаровском крае контрабандист попытался вывезти в Китай рога сайгака

Контрабандист попытался вывезти из Хабаровского края в Китай рога сайгака на 7 миллионов рублей, заведено дело, сообщает Хабаровская таможня. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T11:45:00+03:00

2025-01-22T11:45:00+03:00

2025-01-22T11:45:00+03:00

происшествия

россия

хабаровский край

китай

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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ХАБАРОВСК, 22 янв - РИА Новости. Контрабандист попытался вывезти из Хабаровского края в Китай рога сайгака на 7 миллионов рублей, заведено дело, сообщает Хабаровская таможня. "Контрабанду рогов сайгака на 7 миллионов рублей пресекли хабаровские таможенники в пункте пропуска Покровка. Инспекторы обнаружили 754 деривата этого особо ценного дикого животного при сканировании пассажирского автобуса", - говорится в сообщении. Отмечается, что запрещенный груз в картонных коробках был спрятан между бензобаком и передним колесом автобуса. Водитель, гражданин России, заявил, что товар ему не принадлежит и не знает, кто спрятал его в автобусе. "Экспертиза подтвердила, что вывоз данного товара из России разрешен только при наличии документа СИТЕС, выдаваемого Росприроднадзором. В отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда частей и дериватов особо ценных диких животных)", - добавляется в сообщении. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет и штрафом до 1 миллиона рублей. Расследование продолжается, устанавливаются все причастные к контрабанде. В традиционной китайской медицине рога сайгака стоят в одном ряду с рогами носорога и классифицируются как обладающие жаропонижающими и очищающими организм свойствами, используются при лечении лихорадки, внутреннего метеоризма, заболеваний печени. В сочетании с другими медикаментами рога сайгака используются для лечения головной боли.

https://ria.ru/20250115/sakhalin-1993768478.html

https://ria.ru/20240919/zhenshen-1973556681.html

россия

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происшествия, россия, хабаровский край, китай, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)