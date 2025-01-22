В Хабаровском крае контрабандист попытался вывезти в Китай рога сайгака
В Хабаровском крае задержали мужчину, пытавшегося вывезти в Китай рога сайгака
© Фото : ФТС РоссииКонтрабанду рогов сайгака на 7 млн рублей пресекли хабаровские таможенники
© Фото : ФТС России
Контрабанду рогов сайгака на 7 млн рублей пресекли хабаровские таможенники
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ХАБАРОВСК, 22 янв - РИА Новости. Контрабандист попытался вывезти из Хабаровского края в Китай рога сайгака на 7 миллионов рублей, заведено дело, сообщает Хабаровская таможня.
"Контрабанду рогов сайгака на 7 миллионов рублей пресекли хабаровские таможенники в пункте пропуска Покровка. Инспекторы обнаружили 754 деривата этого особо ценного дикого животного при сканировании пассажирского автобуса", - говорится в сообщении.
© Фото : ФТС РоссииКонтрабанду рогов сайгака на 7 млн рублей пресекли хабаровские таможенники
© Фото : ФТС России
Контрабанду рогов сайгака на 7 млн рублей пресекли хабаровские таможенники
Отмечается, что запрещенный груз в картонных коробках был спрятан между бензобаком и передним колесом автобуса. Водитель, гражданин России, заявил, что товар ему не принадлежит и не знает, кто спрятал его в автобусе.
"Экспертиза подтвердила, что вывоз данного товара из России разрешен только при наличии документа СИТЕС, выдаваемого Росприроднадзором. В отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда частей и дериватов особо ценных диких животных)", - добавляется в сообщении.
Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет и штрафом до 1 миллиона рублей.
Расследование продолжается, устанавливаются все причастные к контрабанде.
В традиционной китайской медицине рога сайгака стоят в одном ряду с рогами носорога и классифицируются как обладающие жаропонижающими и очищающими организм свойствами, используются при лечении лихорадки, внутреннего метеоризма, заболеваний печени. В сочетании с другими медикаментами рога сайгака используются для лечения головной боли.
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