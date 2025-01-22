https://ria.ru/20250122/komedii-1978129195.html

20 лучших комедий 2024 года, которые обязательно стоит посмотреть

Лучшие комедии 2024 с высоким рейтингом: ТОП 20 самых смешных фильмов

20 лучших комедий 2024 года, которые обязательно стоит посмотреть

Подборка смешных комедий 2024 года: топ-20 фильмов с высоким рейтингом на любой вкус – семейные, молодежные с красочными, интересными и веселыми сюжетами,... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T13:39:00+03:00

2025-01-22T13:39:00+03:00

2025-01-22T13:39:00+03:00

кино

россия

сша

мария аронова

райан рейнольдс (актер)

иванушки international

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Подборка смешных комедий 2024 года: топ-20 фильмов с высоким рейтингом на любой вкус – семейные, молодежные с красочными, интересными и веселыми сюжетами, которые уже можно посмотреть онлайн – в материале РИА Новости.Лучшие комедии 2024 годаВ 2024 году режиссеры всего мира порадовали нас своими новинками. В список лучших комедий вошли как отечественные, так и зарубежные кинокартины для теплого семейного вечера, романтического ужина, просмотра с друзьями.Комедии с высоким рейтингомТоп-20 лучших новинок 2024 года, которые поднимут настроение.“Лед 3”Дата выхода: 14 февраля 2024Режиссёр: Юрий ХмельницкийВ ролях: Александр Петров, Мария Аронова, Анна Савранская, Степан БелозеровСтрана: РоссияПродолжительность фильма: 2 часа 14 минутКраткий сюжетЮная фигуристка Надя идёт по стопам мамы и мечтает о “Кубке Льда”. Отцу трудно поверить, что дочь взрослая, он оберегает ее от любых трудностей, в том числе от опасной мечты и дерзкого ухажёра из Москвы. Но для настоящей любви препятствий не существует.“Воображаемые друзья”Дата выхода: 17 мая 2024Режиссер: Джон КрасинскиВ главных ролях: Райан Рейнольдс, Джон Красински, Стив Карелл, Фиби Уоллер-БриджСтрана: США, КанадаПродолжительность фильма: 1 час 44 минутыКраткий сюжет12-летняя Беа рано лишилась матери и вынуждена переехать к бабушке, пока ее отец находится в больнице. Девочка знакомится с соседом Кэлом, с которым у них есть одна общая способность – видеть и слышать странных существ. Это воображаемые друзья детей, которые страдают от того, что остались никому не нужными. Беа и Кэлвин решают помочь созданиям воссоединиться со своими старыми друзьями.“Рики Стэники”Дата выхода: 7 марта 2024Режиссер: Питер ФарреллиВ главных ролях: Зак Эфрон, Джон Сина, Эндрю Сантино, Жермен Фаулер, Лекс Скотт ДэвисСтрана: СШАПродолжительность фильма: 1 час 52 минутыКраткий сюжетЕще в детстве трое приятелей выдумали мальчишку Рики Стэники, чтобы свалить на него поджог соседского дома. Позже Рики становится виновником всех бед в жизни друзей. И даже двадцать лет спустя выпутаться из любой неловкой ситуации им помогает старина Стэники. Жены очень хотят познакомиться с загадочным Рики, поэтому парням приходится экстренно искать актера на его роль. Но все идет совсем не по плану.“Неожиданные связи”Дата выхода: 11 апреля 2024Режиссер: Жюльен ЭрвеВ главных ролях: Кристиан Клавье, Дидье Бурдон, Сильви Тестю, Марианн Деникур, Жюльен Пестель, Хлоя КуллуСтрана: Франция, БельгияПродолжительность фильма: 1 час 32 минутыКраткий сюжетВлюбленные Алиса и Франсуа из разных социальных слоёв, но это не является преградой для настоящей любви. Пара собирается пожениться и по этому случаю им предстоит познакомить своих родителей. В качестве сюрприза молодые люди дарят родителям результаты ДНК-тестов. Тайна их происхождения оказывается настоящим потрясением для всех.“Дэдпул и Росомаха”Дата выхода: 22 июля 2024Режиссер: Шон ЛевиВ главных ролях: Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин, Морена Баккарин, Роб Делани, Каран СониСтрана: СШАПродолжительность фильма: 2 часа 8 минутКраткий сюжетМистер Парадокс – агент Управления временными изменениями. Он отслеживает работу мультивселенной и вынужден обрезать линию, в которой находится Дэдпул. Он предлагает Уэйду примкнуть к Мстителям в священном таймлайне. Единственным вариантом предотвратить гибель вселенной Дэдпула неожиданно оказывается возвращение трагически погибшего Росомахи. Уэйду придется непросто в поисках версии мутанта во различных параллельных вселенных.“Летучий корабль”Дата выхода: 21 марта 2024Режиссер: Илья УчительВ главных ролях: Александр Метёлкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Фёдор Добронравов, Леонид Ярмольник, Сергей ГармашСтрана: РоссияПродолжительность фильма: 1 час 40 минутКраткий сюжетКиноверсия знаменитой сказки. Царь намеревается отдать дочь Забаву замуж за единственного сына богатого Полкана. Но царевна мечтает о настоящей любви. Внезапная встреча с простым, добрым и обаятельным матросом Иваном нарушает планы коварного Полкана по завоеванию короны. В арсенале злодея темная магия и несметные богатства, но на стороне Ивана в этом соперничестве волшебные создания, настоящие чувства и мечты.“Бременские музыканты”Дата выхода: 1 января 2024Режиссёр: Алексей НужныйВ ролях: Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов, Ирина Горбачёва, Дмитрий Дюжев, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский, Юлия ПересильдСтрана: РоссияПродолжительность фильма: 1 час 56 минутКраткий сюжетГлавные герои, бродячие артисты из Бремена – Трубадур и его друзья-самозванцы – Пес, Кошка, Осел и Петух должны рассмешить дочь Короля, но встреча с Принцессой грозит им опасным приключением – ловушками, интригами и преследованиями гениального и злого Сыщика.“Тур с "Иванушками"Дата выхода: 18 июня 2024Режиссер: Марк ГоробецВ главных ролях: Агата Муцениеце, Ольга Сухарева, Анна Пескова, Александрина ОлексюкСтрана: РоссияПродолжительность фильма: 1 час 48 минутКраткий сюжетМузыкальное роуд-муви о трех подругах, которые решают сбежать от серых будней и семейных проблем. В память о подруге Вике они отправляются вслед за туром “Иванушек International”, от которых фанатели в юности, чтобы, наконец, увидеть кумиров детства и передать письмо от Вики “рыжему из „Иванушек“. Дочь-подросток одной из героинь едет вместе с ними.“Маме снова 17”Дата выхода: 19 сентября 2024Режиссер: Анна КурбатоваВ главных ролях: Светлана Ходченкова, Константин Крюков, Олег Савостюк, Сергей Жарков, Антон Шаврин, Глеб Шевнин, Анастасия ЗайцеваСтрана: РоссияПродолжительность фильма: 1 час 48 минутКраткий сюжетБеззаботная Ольга в свои 17 лет собирается избавиться от нежелательной беременности, но переносится из 2005 в 2024 год. Она мать-одиночка и директриса школы – Ольга Васильевна Глаголина, ее сын уже учится в выпускном классе. Девочка в теле женщины должна научиться ответственности, материнству и благоразумию, но она ведет себя как настоящая оторва.“Тельма”Дата выхода: 18 января 2024Режиссер: Джош МарголинВ главных ролях: Джун Скуибб, Фред Хекинджер, Ричард Раундтри, Паркер Поузи, Кларк Грегг, Малкольм МакдауэллСтрана: США, ШвейцарияПродолжительность фильма: 1 час 38 минутКраткий сюжетНеизвестный звонит старушке Тельме и, выдавая себя за ее обожаемого внука, обманывает доверчивую женщину. Когда афера мошенника раскрывается, Тельма не желает сидеть и ждать помощи от родственников и полиции. Героиня не сдается и берет все в свои руки. Вместе со старым приятелем обманутая женщина отправляется на поиски злоумышленника на электроскутере и устраивает погоню, чтобы вернуть свои средства.“Беляковы в отпуске”Дата выхода: 26 сентября 2024Режиссер: Александр НазаровВ главных ролях:Страна: РоссияПродолжительность фильма: 1 час 34 минутыКраткий сюжетСемья Беляковых из Таганрога отправляется в Турцию отдохнуть, но долгожданный отпуск омрачает то, что по ошибке глава семейства Сергей оплатил отель на следующий год. Кроме того, они встречаются здесь с Дубравиными, обеспеченным семейством, с которыми конкурируют еще со школьной скамьи. Беляковы изображают проживание в шикарном люксе, ночуя на самом деле, где придется. Управляющий Али начинает охоту на незаконно отдыхающих в отеле постояльцев. Сергею предстоит разрулить эту ситуацию.“Танцуй, Селедка!”Дата выхода: 18 января 2024Режиссер: Александра ЛупашкоВ главных ролях: Александра Бортич, Павел Майков, Илья Антоненко, Александра БабаскинаСтрана: РоссияПродолжительность фильма: 1 час 39 минутКраткий сюжетИстория сложных взаимоотношений отца с дочерью. Жанна повзрослела и перебралась в Москву. В детстве именно папа дал ей ненавистное прозвище Селедка. Он выпивал, изменял жене и бросил семью много лет назад. Его внезапная смерть вынуждает девушку вернуться в родной городок и организовывать похороны. Жанне начинает являться дух мертвого отца, он продолжает называть ее “селёдкой” и уговаривает провести последний день вместе. Непутевому отцу выпадает шанс наладить отношения с дочерью и они отправляются в безумную поездку по местам детства.“Конец Славы”Дата выхода: 1 февраля 2024Режиссер: Марюс ВайсбергВ главных ролях: Павел Деревянко, Сергей Чирков, Дарья Урсуляк, Екатерина КлимоваСтрана: РоссияПродолжительность фильма: 1 час 36 минутКраткий сюжетСлава Агеев – известный и талантливый киноактёр, но своими необдуманными поступками он разрушает карьеру, теряет множество возможностей, обретает недоброжелателей и обрастает долгами. Его агент Антон подкидывает идею, как вернуть артиста в шоу-бизнес и избавиться от накопившихся проблем. Слава идет на радикальные меры – он должен инсценировать свою смерть, а после – “воскреснуть”. Чем обернется этот безумный план?“Каскадеры”Дата выхода: 12 марта 2024Режиссер: Дэвид ЛитчВ главных ролях: Райан Гослинг, Эмили Блант, Аарон Тейлор-Джонсон, Ханна Уэддингхэм, Уинстон Дьюк, Тереза ПалмерСтрана: СШАПродолжительность фильма: 2 часа 6 минутКраткий сюжетКольт Сиверс – каскадер, который после несчастного случая уходит из профессии в парковщики. Но внезапно получает предложение отправиться в Австралию, где его бывшая возлюбленная пробует снять свой первый фильм. Кольту предстоит разыскать исполнителя главной роли и попытаться вернуть девушку, применяя каскадерские навыки в реальных условиях, а не на съемочной площадке.“Лето. Нулевые”Дата выхода: 21 марта 2024Режиссер: Сергей ИлютинВ главных ролях: Тимофей Кочнев, Кирилл Доронин, Иван ФедоровСтрана: РоссияПродолжительность фильма: 1 час 29 минутКраткий сюжетСередина 2000-х, сюжет разворачивается в маленьком городке Тверской области. Пятнадцатилетний Сашка планирует привычно провести летние каникулы: отдыхать на речке с друзьями, тусоваться на дискотеке и играть в приставку. Но это лето будет особенным для героя – первая любовь, ответственность и взрослые проблемы.“Холоп 2”Дата выхода: 1 января 2024 годаРежиссер: Клим ШипенкоВ главных ролях: Милош Бикович, Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария МироноваСтрана: РоссияПродолжительность фильма: 1 час 59 минутКраткий сюжетПосле пережитой “терапии” Гриша имеет обостренное чувство справедливости и не может смириться с тем, как кто-то прожигает свою жизнь. На отдыхе он встречает избалованную и развязную Катю – дочь влиятельной чиновницы. Девушка уверена, что ей все сойдет с рук. Гриша решает перевоспитать наглую особу, которая упивается свободой и безнаказанностью. Он собирает актёров и похищает ее. Катя оказывается в условиях начала 19-го века и со временем осознает, что придётся менять свое поведение и жизненные принципы.“Папа”Дата выхода: 13 июня 2024Режиссер: Тони Голдуин.В главных ролях: Бобби Каннавале, Роберт Де Ниро, Роуз Бирн, Вера Фармига, Вупи Голдберг, Уильям Фицджеральд.Страна: СШАПродолжительность фильма: 1 час 40 минутКраткий сюжетМакс Бернал в прошлом успешный сценарист, а в настоящее время не самый удачный стендап-комик. Он стремится стать хорошим отцом для своего 11-летнего сына Эзры с расстройством аутистического спектра. После того, как мальчика снова исключают из школы, перед героем встает выбор – карьера или отношения с сыном. Вместе они отправляются в поездку по стране, их ждут удивительные приключения и возможность научиться лучше понимать друг-друга.“Герой наших снов”Дата выхода: 14 марта 2024Режиссер: Кристоффер БорглиВ главных ролях: Лили Бёрд, Николас Кейдж, Джессика Клемент, Джулианна Николсон, Стар Слэйд, Дэвид Клейн, Калеб ХорнСтрана: СШАПродолжительность фильма: 1 час 42 минутыКраткий сюжетПол Мэтьюс – неприметный профессор, скучная жизнь которого переворачивается с ног на голову, когда он внезапно является во снах множеству людей одновременно. Он становится настоящей звездой, мелькает по телевизору и считает, что популярность притянет за собой признание его научной деятельности. Однако с его образом во снах происходят метаморфозы, что оборачивается для профессора настоящим кошмаром.“Красотки в бегах”Дата выхода: 12 марта 2024Режиссер: Итан КоэнВ главных ролях: Маргарет Куолли, Джеральдин Висванатан, Бини Фелдштейн, Колман Доминго, Джои Злотник, С.Дж. УилсонСтрана: США, ВеликобританияПродолжительность фильма: 1 час 24 минутыКраткий сюжетЛучшие подруги Джейми и Мэриан в конце 90-х отправляются в неожиданное автопутешествие к тете в Таллахасси. Девушки берут машину на перегон и даже не подозревают, что находится в багажнике. Из-за оплошности сотрудника автопарка, который перепутал транспорт, по следу девушек направляется местная мафия. Им придется решать не только свои проблемы, но и дела криминального мира."Бар “МоскваЧики"Дата выхода: 12 июня 2024Режиссер: Анарио МамедовВ главных ролях: Яна Кошкина, Марк Богатырев, DAVA, Михаил Тарабукин, Екатерина Шкуро, Дмитрий Красилов, Екатерина ИванчиковаСтрана: РоссияПродолжительность фильма: 1 час 34 минутыКраткий сюжетТри молодые подруги устали от суеты и проблем столичной жизни. Они едут в Питер, чтобы развеяться, а после весело проведенной ночи решаются на покупку бара и знакомятся с тремя парнями. Оказывается, что бойфренды знакомы между собой, их связывает одна общая тайна. Жизнь подруг полна интриг, проблем в бизнесе и неожиданных поворотов судьбы.

https://ria.ru/20241014/kozakov-1977587048.html

https://ria.ru/20240923/kinoprokat-1974150018.html

https://ria.ru/20240919/kinopoisk-1973729617.html

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кино, россия, сша, мария аронова, райан рейнольдс (актер), иванушки international