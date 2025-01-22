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Медцентр в Казани, где умер годовалый ребенок, не работает второй день - РИА Новости, 22.01.2025
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16:15 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/kazan-1994997507.html
Медцентр в Казани, где умер годовалый ребенок, не работает второй день
Медцентр в Казани, где умер годовалый ребенок, не работает второй день - РИА Новости, 22.01.2025
Медцентр в Казани, где умер годовалый ребенок, не работает второй день
Медицинский центр остеопата Байрамовой в Казани, где на приеме умер годовалый ребенок, закрыт, но никаких объявлений об изменении в графике работы нет, передает РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T16:15:00+03:00
2025-01-22T16:15:00+03:00
происшествия
казань
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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КАЗАНЬ, 22 янв - РИА Новости. Медицинский центр остеопата Байрамовой в Казани, где на приеме умер годовалый ребенок, закрыт, но никаких объявлений об изменении в графике работы нет, передает корреспондент РИА Новости. Входные стеклянные двери закрыты на ключ, за ними - решетка. Света внутри не видно. На звонки в медцентре никто не отвечает уже второй день - с момента, как стало известно о ЧП. Получить комментарий руководства или кого-то из сотрудников центра агентству пока не удалось. По данным следственного управления СК РФ по Татарстану, 20 января в одном из медицинских центров в Казани скончался ребенок 2023 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Назначены необходимые экспертизы. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил РИА Новости, что в среду остеопат Ляля Байрамова была допрошена и отпущена, в медцентре прошли обыски, выемка документов. Управление Росздравнадзора по Татарстану заявило, что выясняет причины смерти ребенка на приеме у остеопата в частной клинике в Казани. О своей проверке сообщала и прокуратура республики.
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происшествия, казань, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Казань, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Медцентр в Казани, где умер годовалый ребенок, не работает второй день

Медцентр остеопата Байрамовой в Казани, где умер ребенок, закрыт второй день

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции на улице
Сотрудник полиции на улице - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции на улице. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 22 янв - РИА Новости. Медицинский центр остеопата Байрамовой в Казани, где на приеме умер годовалый ребенок, закрыт, но никаких объявлений об изменении в графике работы нет, передает корреспондент РИА Новости.
Входные стеклянные двери закрыты на ключ, за ними - решетка. Света внутри не видно. На звонки в медцентре никто не отвечает уже второй день - с момента, как стало известно о ЧП. Получить комментарий руководства или кого-то из сотрудников центра агентству пока не удалось.
По данным следственного управления СК РФ по Татарстану, 20 января в одном из медицинских центров в Казани скончался ребенок 2023 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Назначены необходимые экспертизы.
Источник в правоохранительных органах ранее сообщил РИА Новости, что в среду остеопат Ляля Байрамова была допрошена и отпущена, в медцентре прошли обыски, выемка документов.
Управление Росздравнадзора по Татарстану заявило, что выясняет причины смерти ребенка на приеме у остеопата в частной клинике в Казани. О своей проверке сообщала и прокуратура республики.
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ПроисшествияКазаньФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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