https://ria.ru/20250122/kazan-1994997507.html

Медцентр в Казани, где умер годовалый ребенок, не работает второй день

Медцентр в Казани, где умер годовалый ребенок, не работает второй день - РИА Новости, 22.01.2025

Медцентр в Казани, где умер годовалый ребенок, не работает второй день

Медицинский центр остеопата Байрамовой в Казани, где на приеме умер годовалый ребенок, закрыт, но никаких объявлений об изменении в графике работы нет, передает РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T16:15:00+03:00

2025-01-22T16:15:00+03:00

2025-01-22T16:15:00+03:00

происшествия

казань

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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КАЗАНЬ, 22 янв - РИА Новости. Медицинский центр остеопата Байрамовой в Казани, где на приеме умер годовалый ребенок, закрыт, но никаких объявлений об изменении в графике работы нет, передает корреспондент РИА Новости. Входные стеклянные двери закрыты на ключ, за ними - решетка. Света внутри не видно. На звонки в медцентре никто не отвечает уже второй день - с момента, как стало известно о ЧП. Получить комментарий руководства или кого-то из сотрудников центра агентству пока не удалось. По данным следственного управления СК РФ по Татарстану, 20 января в одном из медицинских центров в Казани скончался ребенок 2023 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Назначены необходимые экспертизы. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил РИА Новости, что в среду остеопат Ляля Байрамова была допрошена и отпущена, в медцентре прошли обыски, выемка документов. Управление Росздравнадзора по Татарстану заявило, что выясняет причины смерти ребенка на приеме у остеопата в частной клинике в Казани. О своей проверке сообщала и прокуратура республики.

https://ria.ru/20250116/rebenok-1993953470.html

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происшествия, казань, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)