https://ria.ru/20250122/kallas-1994967148.html
Каллас сделала неожиданное заявление об отношении к России
Каллас сделала неожиданное заявление об отношении к России - РИА Новости, 22.01.2025
Каллас сделала неожиданное заявление об отношении к России
Глава европейской дипломатии Кая Каллас не считает себя ястребом России, ее слова передает агентство Reuters. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T13:32:00+03:00
2025-01-22T13:32:00+03:00
2025-01-22T13:32:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас не считает себя ястребом России, ее слова передает агентство Reuters."Люди говорят, что я — ястреб в отношении России. Я думаю, что я просто реалистично к ней отношусь", — сказала Каллас на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства.Глава европейской дипломатии 17 января призывала сохранить санкции против России, так как они являются инструментом для Евросоюза.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250122/zelenskiy-1994945925.html
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россия, москва, европа, кайя каллас, нато, европейское оборонное агентство, в мире
Россия, Москва, Европа, Кайя Каллас, НАТО, Европейское оборонное агентство, В мире
Каллас сделала неожиданное заявление об отношении к России
Глава европейской дипломатии Каллас не считает себя ястребом России