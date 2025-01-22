https://ria.ru/20250122/investitsii-1995009892.html

Более 185 миллиардов рублей заработал ВЭБ.РФ для будущих пенсионеров

Более 185 миллиардов рублей заработал ВЭБ.РФ для будущих пенсионеров - РИА Новости, 22.01.2025

Более 185 миллиардов рублей заработал ВЭБ.РФ для будущих пенсионеров

ВЭБ.РФ заработал для будущих пенсионеров – клиентов Социального фонда России – более 185 миллиардов рублей доходов от размещения накоплений по итогам 2024 года; РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T17:05:00+03:00

2025-01-22T17:05:00+03:00

2025-01-22T17:27:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. ВЭБ.РФ заработал для будущих пенсионеров – клиентов Социального фонда России – более 185 миллиардов рублей доходов от размещения накоплений по итогам 2024 года; на фоне высокой ключевой ставки поступления были обеспечены купонными и процентными платежами, сообщили в госкорпорации.В течение всего 2024 года ВЭБ активно инвестировал и в госбумаги, и в обеспечивающие дополнительную премию по доходности корпоративные облигации.Результаты размещения накоплений граждан государственная управляющая компания ВЭБ.РФ раскрыла на своем сайте. Доходы от размещения средств пенсионных накоплений граждан по итогам 2024 года по расширенному портфелю достигли 181,64 миллиарда рублей, доходы по портфелю государственных ценных бумаг – 3,98 миллиарда рублей, доходности в годовом выражении по портфелям составили 8,12% и 8,77% соответственно. Результаты по доходности превысили референтные значения индексов пенсионных накоплений Мосбиржи (по итогам 2024 года Индекс полной доходности госбумаг RGBITR (-2,1%), консервативный Индекс пенсионных накоплений RUPCI 3,7%), говорится в сообщении.Государственная управляющая компания работает с накоплениями порядка 37 миллионов человек – клиентов Социального фонда России. Большинство из них никогда не переводили накопления в НПФ, часть – вернули накопления в Социальный фонд России.Руководитель блока управления пенсионными накоплениями ВЭБ.РФ Александр Попов отметил, что обеспечение дохода, в том числе в условиях негативной рыночной конъюнктуры, стало возможным благодаря инвестиционной стратегии ВЭБ.РФ и устойчивой к рыночным колебаниям структуре портфелей."По итогам 2024 года, одного из самых непростых для долгосрочных инвесторов, портфели ВЭБ в очередной раз продемонстрировали защиту от рыночного риска и стабильность в получении доходов от размещения накоплений. Поступления обеспечены купонными и процентными платежами, практически половина всех доходов – порядка 46% – заработаны в четвертом квартале", – сообщил Попов, слова которого привели в ВЭБе.Активные инвестиции в государственные бумаги и корпоративные облигации, обеспечивающие премию по доходности к ОФЗ, ВЭБ продолжал в течение всего 2024 года. Среди ключевых сфер вложений пенсионных накоплений: городская инфраструктура и жилищная сфера, транспорт и строительство дорог, энергетика, телекоммуникации и пищевая промышленность. Совокупный объем активов под управлением ВЭБ.РФ по итогам 2024 года превысил 2,4 триллиона рублей, добавили в госкорпорации.

https://realty.ria.ru/20250121/veb-1994811437.html

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Артем Смирнов

россия, московская биржа, вэб.рф (вэб), пенсионеры