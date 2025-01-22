https://ria.ru/20250122/grenlandija-1994913610.html

В Гренландии надеются на визит Трампа на остров

В Гренландии надеются на визит Трампа на остров - РИА Новости, 22.01.2025

В Гренландии надеются на визит Трампа на остров

Депутат парламента Гренландии от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер заявил в интервью РИА Новости, что надеется на визит президента США... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T07:21:00+03:00

2025-01-22T07:21:00+03:00

2025-01-22T07:21:00+03:00

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НУУК (Гренландия), 22 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Депутат парламента Гренландии от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер заявил в интервью РИА Новости, что надеется на визит президента США Дональда Трампа на остров. "Я, конечно, надеюсь, что он (Трамп - ред.) приедет сюда. На мой взгляд, любой мировой лидер должен быть желанным гостем в Гренландии. Неважно кто. Мы не настроены недружелюбно в отношении кого-либо. Мы здесь, в Гренландии, ни с кем не враждуем. И это никогда не было позицией Гренландии", - сказал он. Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250122/grenlandija-1994906533.html

https://ria.ru/20250120/grenlandiya-1994612112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп