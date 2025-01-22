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Госавтоинспекция призывает воздержаться от поездок в метель и снегопад - РИА Новости, 22.01.2025
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19:02 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/gosavtoinspektsiya-1995033372.html
Госавтоинспекция призывает воздержаться от поездок в метель и снегопад
Госавтоинспекция призывает воздержаться от поездок в метель и снегопад - РИА Новости, 22.01.2025
Госавтоинспекция призывает воздержаться от поездок в метель и снегопад
В Госавтоинспекции МВД России рекомендуют водителям учитывать сводки прогноза погоды, выезжая на дорогу на личном автотранспорте. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T19:02:00+03:00
2025-01-22T19:02:00+03:00
россия
авто
дороги
безопасность
зима
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Госавтоинспекции МВД России рекомендуют водителям учитывать сводки прогноза погоды, выезжая на дорогу на личном автотранспорте.В среду ряд регионов России накрыли метели и снегопад, прогноз погоды остается неблагоприятным. Осложнения дорожной обстановки отмечаются в Республиках Башкортостан и Татарстан, Курганской, Оренбургской, Новосибирской и Челябинской областях, ХМАО-Югре. В этих регионах сотрудники Госавтоинспекции круглосуточно несут службу в усиленном режиме и оказывают помощь участникам дорожного движения, попавшим из-за непогоды в трудную ситуацию на дороге.В Госавтоинспекции призвали водителей перед поездками на дальние расстояния следить за прогнозом погоды, сообщениями СМИ и на сайте госавтоинспекция.рф в региональных разделах за информацией о перекрытиях дорог и ограничениях в движении транспорта."Госавтоинспекция МВД России обращается к водителям с просьбой при неблагоприятных погодных условиях отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом. Если от поездки отказаться невозможно, необходимо быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров, торможений и перестроений, которые могут привести к автоаварии. Дистанция, а также боковой интервал между автомобилями, напротив, должны быть в таких условиях увеличены", - отметил заместитель начальника пропаганды Госавтоинспекции МВД России Антон Белан.Особое внимание в Госавтоинспекции просят обратить на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда. Водителям рекомендуют не оставлять автомобили на проезжей части, чтобы не мешать коммунальным службам проводить расчистку дорог.Сотрудники Госавтоинспекции работают на наиболее проблемных участках трасс для того, чтобы дорожная ситуация не осложнилась, в том числе предпринимают все возможное для предотвращения возникновения автомобильных заторов. Экипажи ДПС сопровождают снегоуборочную технику для осуществления ее беспрепятственного проезда, принимают меры для ликвидации автомобильных заторов и нормализации движения.В условиях непогоды автоинспекторы ориентированы на оказание помощи всем водителям на загородных трассах. В случае возникновения сложной ситуации на дорогах они могут круглосуточно обращаться к экипажам и в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать все возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.Пешеходам в условиях непогоды в Госавтоинспекции посоветовали использовать световозвращающие элементы на одежде и неукоснительно соблюдать нормы и правила безопасности при переходе проезжей части.Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
https://ria.ru/20250101/gosavtoinspektsiya-1991867625.html
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россия, авто, дороги, безопасность, зима
Россия, Авто, Дороги, Безопасность, Зима

Госавтоинспекция призывает воздержаться от поездок в метель и снегопад

© Фото предоставлено Госавтоинспекцией МВД РоссииГосавтоинспекция призывает воздержаться от поездок в метель и снегопад
Госавтоинспекция призывает воздержаться от поездок в метель и снегопад - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото предоставлено Госавтоинспекцией МВД России
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Госавтоинспекции МВД России рекомендуют водителям учитывать сводки прогноза погоды, выезжая на дорогу на личном автотранспорте.
В среду ряд регионов России накрыли метели и снегопад, прогноз погоды остается неблагоприятным. Осложнения дорожной обстановки отмечаются в Республиках Башкортостан и Татарстан, Курганской, Оренбургской, Новосибирской и Челябинской областях, ХМАО-Югре. В этих регионах сотрудники Госавтоинспекции круглосуточно несут службу в усиленном режиме и оказывают помощь участникам дорожного движения, попавшим из-за непогоды в трудную ситуацию на дороге.
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В Госавтоинспекции призвали водителей перед поездками на дальние расстояния следить за прогнозом погоды, сообщениями СМИ и на сайте госавтоинспекция.рф в региональных разделах за информацией о перекрытиях дорог и ограничениях в движении транспорта.
"Госавтоинспекция МВД России обращается к водителям с просьбой при неблагоприятных погодных условиях отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом. Если от поездки отказаться невозможно, необходимо быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров, торможений и перестроений, которые могут привести к автоаварии. Дистанция, а также боковой интервал между автомобилями, напротив, должны быть в таких условиях увеличены", - отметил заместитель начальника пропаганды Госавтоинспекции МВД России Антон Белан.
Особое внимание в Госавтоинспекции просят обратить на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда. Водителям рекомендуют не оставлять автомобили на проезжей части, чтобы не мешать коммунальным службам проводить расчистку дорог.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на наиболее проблемных участках трасс для того, чтобы дорожная ситуация не осложнилась, в том числе предпринимают все возможное для предотвращения возникновения автомобильных заторов. Экипажи ДПС сопровождают снегоуборочную технику для осуществления ее беспрепятственного проезда, принимают меры для ликвидации автомобильных заторов и нормализации движения.
В условиях непогоды автоинспекторы ориентированы на оказание помощи всем водителям на загородных трассах. В случае возникновения сложной ситуации на дорогах они могут круглосуточно обращаться к экипажам и в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать все возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.
Пешеходам в условиях непогоды в Госавтоинспекции посоветовали использовать световозвращающие элементы на одежде и неукоснительно соблюдать нормы и правила безопасности при переходе проезжей части.
Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
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