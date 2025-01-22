https://ria.ru/20250122/gaydukevich-1994810395.html

Олег Гайдукевич: Запад и оппозиция видят, что проиграли выборы в Белоруссии

Олег Гайдукевич: Запад и оппозиция видят, что проиграли выборы в Белоруссии - РИА Новости, 22.01.2025

Олег Гайдукевич: Запад и оппозиция видят, что проиграли выборы в Белоруссии

Двадцать шестого января в Белоруссии пройдут президентские выборы. ЦИК страны зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов. Агентство РИА Новости... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T09:00:00+03:00

2025-01-22T09:00:00+03:00

2025-01-22T09:00:00+03:00

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Двадцать шестого января в Белоруссии пройдут президентские выборы. ЦИК страны зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов. Агентство РИА Новости пообщалось с претендующим на пост главы государства лидером Либерально-демократической партии Белоруссии Олегом Гайдукевичем, чтобы узнать о нюансах его предвыборной программы, взгляде на отношения с Россией и Западом, а также о его оценке электоральной кампании, ситуации в стране и, конечно, своих шансов на победу.– Ранее один из ваших соперников на выборах коммунист Сергей Сыранков заявил, что не сомневается в победе действующего президента Александра Лукашенко на январских выборах. В прошлую электоральную кампанию вы сняли свою кандидатуру и высказали поддержку Лукашенко. Каковы ваши цели на текущую президентскую кампанию?– Не надо быть Нострадамусом, чтобы понимать, что победит на выборах действующий президент Александр Лукашенко. Это знали все до выборов. Как и в России на выборах знали, что победит Владимир Путин.Причина проста: Запад, когда объявил санкции, "войну" Беларуси и России, не учел славянский менталитет. Например, когда я приезжаю в Госдуму, я вижу, что все фракции – у них у всех разные взгляды, – но с учетом объявленной Западом гибридной войны, действуют как одна: эти противоречия сейчас не сильно видны. То же самое произошло и в Беларуси: все сплотились вокруг лидера. Если Запад хотел "убрать" Путина и Лукашенко, вызвать санкциями и гибридной войной массовые протесты в странах, расколоть общество изнутри, потому что победить нас военным путем невозможно, то он получил в итоге обратный эффект: мы видим рост рейтинга и президента России, и Лукашенко.Президентские выборы в Беларуси завершают формирование партийного поля нашей страны: парламентские партии участвуют в выборах президента. Это очень важно, ведь до 2020 года мы формированием политического поля в нашей стране не занимались. Из-за этого в том числе и произошел 2020 год. После этих событий мы приняли новую конституцию, политические партии прошли перерегистрацию, прошел единый день голосования (на парламентских и местных выборах – ред.), по результатам которого четыре партии стали парламентскими. Впервые партия, которую я возглавляю, получила 84 депутатских места (в парламенте и в местных советах – ред.), а до этого было четыре в местных и один депутат в парламенте. Партия, безусловно, должна участвовать во всех выборах. Иначе для чего нужна партия, если она не борется за власть, не участвует в выборах?То есть изначально было понятно, что Лукашенко победит на этих выборах президента Беларуси. Но партии участвуют в них, понимая, что это важно для будущих выборов, в том числе парламентских в 2029 году. Президентские выборы – это возможность повысить узнаваемость партии, популярность лидера партии. Хотя мы прекрасно понимаем, что и многие наши сторонники, сторонники моей партии, будут голосовать за Лукашенко. Многие сторонники других партий, парламентских, конструктивных, будут голосовать тоже за Лукашенко. Но надо думать о будущем страны, формировать политическое поле, повышать узнаваемость программы.Есть еще и внешнеполитическая цель. Я, когда выдвигал свою кандидатуру, сказал, что хочу, чтобы врагов Беларуси тошнило от каждого кандидата в президенты. Так и получилось: они смотрят (на участников выборов – ред.), Лукашенко им не нравится. Кто там еще? С кем можно поработать, покачать (ситуацию в стране – ред.)? Гайдукевич? Упаси господь. Кто еще, коммунист? О, господи! Они не видят ни одного кандидата, с кем бы они могли работать, чтобы раскачивать ситуацию в стране. И это хорошо. Хватит того, чтобы в Беларуси, в России участвовали в выборах представители "пятой колонны", представители политических сил, которые поддерживаются и финансируются Западом. Или некомпетентные люди, которые идут на выборы, чтобы решить свои вопросы, например, богатые бизнесмены, обиженные чиновники.Должна быть система, в выборах должны участвовать системные политические силы, но должен быть выбор. Думаю, эти выборы обеспечивают и выбор людям, потому что кандидаты абсолютно разные, начиная от президента и заканчивая конструктивной прозападной Анной Канопацкой. Но, думаю, действующий президент много наберет голосов на выборах. Будет большая явка. Остальные кандидаты много не наберут, но им и не надо сейчас смотреть на эти цифры.– Но вы не будете перед основным днем голосования снимать свою кандидатуру?– Не буду снимать, не вижу смысла. Я снял кандидатуру в 2020 году по одной причине… Я хотел тогда участвовать, наша партия не пропускала ни одних выборов, поскольку всегда считала, что надо участвовать. Но когда в 2020 году я собирал подписи (в поддержку выдвижения кандидатом – ред.), я увидел, что выборов в традиционном понимании не будет, а будет попытка развалить страну и устроить цветную революцию. Кандидаты (оппозиционные – ред.) еще до выборов сказали, что готовятся к "площади" (протестам – ред.). И в этих условиях, я считаю, что поступил правильно. Тогда не было серых оттенков: было только черное и белое. Или ты стоишь вместе с государством, защищаешь конституционный строй, или ты сидишь в кустах, не участвуя в выборах никак, либо ты предаешь страну и идешь на ту сторону, которая баррикады строила и пыталась устроить цветную революцию. Я снял свою кандидатуру и поддержал Лукашенко, став его доверенным лицом на тех выборах, участвовал от его имени в дебатах. Сейчас абсолютно другие выборы. Мы будем идти до конца, чтобы доносить до людей свою правду. Цифры нас не беспокоят. Все партии, которые сегодня участвуют в выборах, работают еще и на единение белорусского народа. Это крайне важно.Лидер нашей партии, стопроцентно, примет участие в президентских выборах в 2030 году, как и в следующих парламентских и местных выборах партия будет участвовать. Во всех выборах мы будем участвовать, как и участвовали в предыдущие годы.– Вы сказали, что в эту кампанию нет кандидатов, с помощью которых Запад мог бы раскачать ситуацию в стране. А в целом, вы видите риски и попытки внешнего вмешательства в выборы, дискредитации кампании?– Запад начал дискредитацию кампании задолго до ее начала. Это для них обычная практика. Еще выборы не прошли, кандидаты не зарегистрированы, а они уже говорят, что выборы плохие. Сейчас отдельные представители западных структур и политиков говорят, что выборы плохие. Но для них выборы плохие, когда нет представителей "пятой колонны", когда нет беспорядков, когда страна спокойно проводит выборы.У них оценка выборов обусловлена геополитикой. На примере Грузии и Молдовы это четко видно. Если грузинская власть не хочет войны с Россией, значит, выборы недемократичные. Если президент Молдовы, которая, об этом все говорят, фактически сфальсифицировала выборы, куча была нарушений, проводит антироссийский курс, Запад молчит: хороший выбор. Если бы Лукашенко когда-нибудь сказал, что хочет в НАТО и Евросоюз (хотя нас туда никто не зовет и не позовет никогда в жизни) и отменил бы выборы на 50 лет, они бы сказали, что это самая демократичная страна в Восточной Европе.Что они пытаются готовить? Они не могут повлиять на политическое поле, понимают, что протест организовать в стране не получится, так как общественное мнение в корне изменилось по сравнению с 2020 годом, после начала СВО маски сброшены, люди понимают, что Запад нам добра не желает, хочет превратить Беларусь в Украину. Мы этого не хотим.Поэтому ставка у них – на терроризм и экстремизм. Думаю, у них стратегия на эти выборы – попытаться осуществить какой-то теракт. Но пока ничего не произошло, надеюсь, и не произойдет благодаря сильным спецслужбам. Но и приуменьшать угрозу я не буду. Риски есть.Были у них и планы диверсионной работы по примеру Курской области: что-нибудь устроить в приграничье. Есть же еще и глобальный план Запада – продлить конфликт на Украине, а для этого оптимальным было бы втянуть туда Беларусь. Но в Беларуси все знают, контролируют: у нас сильная армия, сильный союзник Россия, мы в военном плане укрепили себя новейшим вооружением, белорусские и российские силовые структуры тесно взаимодействуют. Церемониться с террористами у нас никто не будет. У нас смертная казнь за терроризм, и мы не собираемся ее отменять. Говорю как депутат парламента.– Вы видите опасность того, что план вторжения в страну радикальных вооруженных групп белорусов, о котором говорили представители силового блока Белоруссии, может быть реализован во время текущих выборов, или же фокус будет смещен на будущие электоральные кампании?– Никто от нас не отстанет. Они понимают, что 2025 год они уже проиграли. Они попробуют экстремизм, теракты, информационную войну… Миллионы долларов вкладываются Западом в антироссийскую и антибелорусскую пропаганду, они там сегодня даже не делят наши "пятые колонны", что белорусская, что российская – для них это все одно и то же.Ставка будет сделана на 2030 или 2035 год – они никогда не отстанут. И от России тоже. Больше всего рисков будет при транзите власти. Когда этот транзит будет, никто не знает. Но они будут пытаться к этому транзиту максимально задействовать свои возможности.Все политические силы должны понимать, что от нас никто не отстанет. Поэтому формирование политической системы страны, здоровых политических сил, сильного парламента, политической элиты – работа на будущее с учетом того, что рисков меньше не станет. Нас всегда будут хотеть уничтожить изнутри с помощью "пятой колонны". Поэтому и Беларуси, и России важно здесь работать синхронно. В том числе с точки зрения синхронизации законодательства, чтобы противостоять вызовам, в том числе информационным.– В начале кампании вы называли среди возможных провокаций покушение на кандидатов. Пока кампания проходит спокойно, сохраняются ли у вас такие опасения, и предпринимаете ли вы какие-то дополнительные меры по обеспечению своей безопасности?– Они бы уже сделали это, если бы была возможность. Но они видят, как работают спецслужбы. После 2020 года в отношении моей семьи КГБ предотвратило теракт. Мне подожгли дом, где спали маленькие дети. Это был известный случай, вопиющий случай: я депутат, лидер партии. Задержали всех, вышли на заказчиков.И сейчас тоже есть риски... Не только кандидат. Члены окружных избиркомов, ЦИК. Это был бы с их стороны шаг, направленный на дестабилизацию в стране. Они бы сказали, что это якобы какое-то белорусское подполье (организовало покушение – ред.). Хотя мы все прекрасно знаем, кто в реальности стоит за всеми терактами и их попытками в Беларуси и России – западные спецслужбы и огромные деньги.Такие планы у них были. Но радует – и надеюсь, так и далее будет, – качественная работа белорусских спецслужб, которые видят эти риски и работают тихо. Вы же видите, что у нас нет каких-то излишних мер безопасности. Милиция не ходит на каждом углу, люди спокойно живут. Это хорошо, что выборы идут, а страна живет обычной жизнью. Так и должно быть. Не должны выборы быть стрессом для страны, как Запад хочет, чтобы шины горели, митинги были на каждом углу, драки. Для чего им это надо? Чтобы было легче надавить на страну. А когда все спокойно, повлиять на общество возможности минимальны.Никаких дополнительных личных мер безопасности я не предпринимал. Я верю нашим спецслужбам, нашей стране. Я сам долгие годы отработал в правоохранительной системе. Я вот даю интервью, на диване (в кабинете – ред.) спит мой американский бульдог, он добрый, спит все время, но я шучу, что это и есть моя единственная охрана.– Как оцениваете призывы находящейся за рубежом оппозиции голосовать против всех, потому что, по ее словам, текущие выборы – это выборы без выбора?– А что им еще делать? Им – всем этим оппозиционерам, белорусским и российским, живущим за границей, – надо показать свою работу, чтобы им гранты давали. Они же не могут сказать: "Ребята, мы не можем никак повлиять на эти выборы, мы ни на что не влияем вообще". Поэтому они делают вид, что на что-то влияют. В чем смысл этой задумки? На всех выборах всегда кто-то голосует против всех. Это нормально, хотя я считаю, что человек должен иметь какую-то гражданскую позицию, выбрать кандидата, а не самоустраняться. Но всегда такие люди есть. И оппозиция, которая сидит на Западе, хочет сделать вид, что они влияют на эту цифру, кто проголосовал против всех. Они хотят сказать, что это они призвали, что власть сфальсифицировала, что на самом деле, таких людей больше… Но на самом деле, все это чушь собачья. Проводятся социологические исследования. Я езжу по стране как кандидат. Я вижу, что люди пойдут на выборы, люди хотят голосовать. В большинстве своем они будут голосовать за Лукашенко. Я прогнозирую, что президент получит не менее 80%. Но будут и те, кто проголосовал против всех, но не из-за радикалов из-за рубежа, а потому что эти люди так захотели проголосовать.Но и это пустота. Ну и что, что 3-5% проголосовали против всех. Как это влияет на выборы? Главное, чтобы выборы прошли спокойно, демократично, с учетом мнения белорусского народа. Это – попытка оппозиции остаться нужной, показать свою бурную деятельность. А так кроме youtube-роликов у них ничего нет. Закончит Запад их финансировать – вся оппозиционная деятельность и белорусских, и российских оппозиционеров за рубежом закончится на следующий день, они и сами не верят ни в какую победу. Их задача – максимально долго просидеть за границей на грантах. Они сами мечтают, чтобы Лукашенко и Путин как можно дольше были у власти, чтобы как можно дольше получать гранты. Потому что что же им делать, если однажды вдруг власть поменяется, а Запад перестанет платить и скажет: "А давайте посмотрим, как новые президенты поработают"? Я убежден, что если президент Беларуси или России хороший, то на Западе их любить не будут.– Фиксирует ли ваш штаб какие-либо нарушения законодательства о выборах в текущую кампанию со стороны ваших конкурентов? Есть ли у вас жалобы на организацию выборов?– Нет. Я всех конкурентов знаю лично. Атмосфера дружеская, уважительная. А разве так и не должно быть? У нас в Беларуси вообще не принято оскорблять друг друга. Да, у нас разные программы. Мы поспорим о них, о путях развития Беларуси, но оскорблять, превращать выборы в цирк у нас не принято. Нет у меня претензий к конкурентам. Центризбиркому хочу сказать спасибо. Наша партия участвовала не только в этих выборах, мы видим совершенствование законодательства, видим, что развивается возможность избирать, легче стало подписи собирать.Мы вообще – сторонники изменения избирательного законодательства, чтобы ограничить участие некомпетентных людей в выборах, но при этом сохранить народовластие. Что касается парламентских выборов, то мы предлагаем переход к пропорционально-мажоритарной избирательной системе, чтобы 50% депутатов избирались по партийным спискам. Мы считаем, что это будет хороший шаг для укрепления страны.Претензий никаких у нас нет. Выборы проходят спокойно, демократично, народ может голосовать за любого кандидата. Все кандидаты в равных условиях. Идет цивилизованный избирательный процесс. Я бы хотел, чтобы так, как сейчас у нас проходят выборы, выборы проходили и в последующие годы.Когда мне кто-то говорит, что выборы проходят скучно… Кому может быть скучно? Журналисту? Политтехнологу? Но не народу. Народу должно быть нескучно дома, а в политике пусть будет спокойно и предсказуемо, без стрессов.Нас Запад все время учит, как нам выборы проводить. Вот в Польше были (парламентские – ред.) выборы, а чем отличается Туск от Качиньского? Кто бы ни победил – Польша из НАТО, Евросоюза не выйдет. И у нас так должно быть: кто бы ни стал президентом, для страны стресса быть не должно. Преемственность должна быть. Запад хочет, чтобы с каждым новым президентом страна разрушалась и строилась заново. Мы против этого, считаем, что законодательно нужно закрепить, чтобы не было возможности какому-то политикану строить заново Беларусь или Россию (мы ведь в Союзном государстве, и от того, какой будет Россия, зависит судьба Беларуси, как и наоборот).– Вы говорили, что Белоруссии нужно переходить к пропорционально-мажоритарной избирательной системе. После событий 2020 года белорусское политическое поле претерпело существенные изменения, в стране остались только четыре партии. На ваш взгляд, четыре партии – это оптимальное количество для Белоруссии для конкуренции политических взглядов? Достаточно ли сформировано и стабильно политическое поле Белоруссии для перехода к партийным спискам?– Поэтому мы и были против того, чтобы вводить такие изменения в 2024 году, когда был единый день голосования. Тогда в Беларуси были не готовы. Сейчас партии прошли перерегистрацию, и до следующих выборов, за четыре года, можно подготовиться. Это наше предложение. Четыре партии – более чем достаточно. И три хватит. А может, и пятая появится. Но не надо искусственно создавать партии. Все должно идти от народа, от людей. Было 15 партий, ввели перерегистрацию, ее смогли пройти четыре. А она была несложной: нужно было показать, что есть определенное количество членов партии, структуры в областях. А если этого нет, то какая это партия? Так, кружок.– Вы заявляли, что нужно ограничить круг субъектов, имеющих право выдвигать кандидатов в президенты Белоруссии парламентскими партиями и Всебелорусским народным собранием. Не могли бы вы пояснить этот механизм?– Это предложение, дискуссионный вопрос. Есть разные подходы к выборам президента. Например, один из подходов, чтобы президента выбирало Всебелорусское народное собрание. Идея неплохая, но я все же критически к ней отношусь. Ее слабость в том, что президент становится слабее. Когда сегодня, например, Лукашенко избирает весь белорусский народ, это дает ему силу, полную легитимность, ему легче работать как президенту, если его поддержало большинство народа. А если президента будет избирать узкий круг людей, пусть даже лучших, избранных, он будет слабее.Поэтому мы предлагаем другой механизм. Голосование оставить всенародным, а право выдвигать кандидатов оставить либо за парламентскими партиями, либо за Всебелорусским собранием как представительным органом, ведь есть люди, которые не хотят вступать в какую-то партию. Всебелорусское собрание может выдвинуть и не одного кандидата, а несколько, чтобы обеспечить выбор и демократичность. Хватит в политике случайных людей. Столько создано в стране, хочется все это сохранить, должна быть преемственность и системность власти. Не должно быть такого, как в 2020 году, что человек проснулся и решил идти в президенты. Надо быть или депутатом, или пройти какой-то управленческий путь. Этот механизм убережет нас и от "пятой колонны", и от некомпетентности во власти.Надо постепенно двигаться. Мы тоже переживаем за транзит власти в России, чтобы не появился человек, который скажет, что Союзное государство не нужно. Мы не знаем, что будет через 20-30 лет… Я считаю, что мы вместе должны сделать все, чтобы обеспечить сохранение того, что достигли и Беларусь, и Россия в построении государственности и в нашем союзе. Вместе. Чтобы были такие механизмы. Мы предлагаем такое изменение законодательства в части президентских выборов.– Предлагаете ограничить возможность подачи документов для регистрации инициативных групп для сбора подписей или вообще отказаться от требования собирать 100 тысяч подписей избирателей для регистрации в качестве кандидатов?– Надо, чтобы на выборы шли не просто попиариться, зная, что не подпадают под требования законодательства, или зная изначально, что не соберут необходимое число подписей. Надо четко прописать в законодательстве, кто имеет право выдвигать кандидата. Любой человек должен иметь возможность избираться, но он должен пройти определенный путь. Надо быть кем-то.– Профессиональным политиком?– Необязательно. Пусть ВНС выдвинет успешного управленца. Должен быть хотя бы какой-то фильтр, чтобы случайные люди, предатели, "пятая колонна", не попали (на выборы – ред.). Мы поставили (на законодательном уровне – ред.) заслон финансированию "пятой колонны" (из-за рубежа – ред.), но нет гарантии, кто-то не вложит в выборы в Беларуси десятки миллионов долларов, и мы что-то не увидим, кто-то пролезет… Наши предложения нацелены не на сегодня, а на то, что будет дальше. Мы думаем, как защитить то, что уже построено. Это дискуссионный вопрос, мы готовы слушать и другие предложения.Когда внесли поправки в конституцию, Всебелорусское народное собрание стало гарантом от слома страны. Это хороший, нужный механизм, но его мало, нужно еще что-то для сохранения достижений. Но обязательно эти новые механизмы должны быть демократичными, и народ должен в них участвовать.– Почему вы хотите ограничить право выдвижения кандидата именно парламентскими партиями, ведь возможно появление новой партии, а президентские выборы – хорошая возможность публично заявить о своей программе?– Мы пока говорим об идее, не прописывая четкий механизм. Мы начинаем дискуссию и готовы слушать другие предложения. Основная мысль – мы должны каким-то образом защититься от попыток сломать страну. Ждем предложения от других партий.– Как, на ваш взгляд, должны развиваться отношения Белоруссии с Западом? Есть ли возможность нормализации отношений, или после периода беспрецедентных по масштабу санкций точка невозврата пройдена?– Мы в Беларуси и в России должны отучиться оглядываться на Запад, мы должны думать больше о себе, укреплять свои страны. Чем мы сильнее, тем охотнее с нами будут говорить. От диалога все равно никуда не денемся, и Европа рано или поздно это поймет. Любой здравомыслящий европеец понимает, что без Беларуси и России сильной Европы быть не может. Беда нынешней Европы – в ее несамостоятельности. Была бы она самостоятельной, уже давно отношения бы наладились, потому что ей невыгодны плохие отношения. Но ждать, когда там, в Европе, поменяется власть и поменяется политический курс, не нужно. Путь один – укрепление Союзного государства, построение суверенной экономики. А верить тому, что кто-то будет о нас заботиться, хочет хороших отношений… Я, например, не верю ни Байдену, ни Трампу. Байден врал и притворялся, что он переживает за Европу и Украину, а Трамп говорит честно, что ему на них наплевать. Вот и вся разница. На самом деле, и одному, и второму наплевать, главное – свои национальные интересы.Верить никому нельзя, но встречаться и вести диалог со всеми надо, кто будет готов к равноправному диалогу, но умолять о нем, становиться на колени ни в коем случае нельзя. Будем еще сильнее, никуда они не денутся. Они и так уже вынуждены с нами разговаривать – с Россией и Беларусью.Надо укреплять Союзное государство. Надо также продолжать укреплять новые интеграционные проекты – БРИКС, ШОС. И другие направления. И с Китаем. И с Ближним Востоком, Азией. У нас хватает друзей по всему миру, нас там уважают и слышат. Изолировать Беларусь и Россию невозможно.– Со всеми ли странами Запада стоит сохранять дипломатические отношения?– Надо делать так во внешней политике, как мы делаем сейчас: мы ни с кем отношения не разрываем, не конфликтуем, сами на конфронтацию не идем, не вмешиваемся в чужие дела. Кстати, и Россия себя так ведет. У нас в этом плане абсолютно синхронное поведение. Кто хочет – общается, не хочет – не общайтесь. Мы в этом вопросе ведем себя порядочно, не тратим время, думая, когда же, например, поляки с нами начнут разговаривать… Мы в это время продаем свои товары в Россию, Китай, другие страны… Ждать не надо, надо работать.– И во всех международных организациях следует продолжать участие?– Я против выхода из каких-то международных организаций, они этого и ждут. ООН не работает? Да, но их тошнит от нашего голоса там – и от белорусского голоса, и от российского. Им не нравится, что мы там говорим. Но нас там слышат другие страны. И им нравится. Некоторые молчат, боятся санкций, но они поддерживают нас, даже не высказывая эту точку зрения публично. Считаю, правильно, если наш голос где-то звучит. Как бы мы к ООН ни относились, сам факт того, что там звучит наш голос – очень хорошо.К ОБСЕ я отношусь двояко, иногда, бывает, нас и не зовут выступать (на мероприятия под эгидой организации – ред.). Боятся, даже визы не дают. Но очень злятся, когда белорусская делегация все же попадает на мероприятия и выступает. Им это не нравится. А раз не нравится, значит, будем выступать.– Когда вы говорите о несамостоятельности Европы, вы имеете в виду влияние США?– Конечно. Ее унижают, как только могут. Началось это давно. Вторглись на Ближний Восток, забрали нефть, а дали ее европейцам? Нет, дали только миллионы мигрантов. То же и с Украиной. Развязали войну, Европу заставили ввести санкции (против России и Белоруссии – ред.), Европа получила мигрантов, преступность, проблемы на десятки лет вперед. А американцы получают деньги за поставки оружия. Взорвали "Северный поток", все знают, кто, а немцы сидят, опустив голову… Унижение полное. Про Литву и Польшу вообще молчу, эти страны только и живут за счет того, что разжигают антироссийскую и антибелорусскую истерию, выпрашивая за это деньги – то на стену (заграждение на границе с Белоруссией – ред.), то на вооружение. При этом они прекрасно знают, что никто на них не нападет, нам своих территорий хватает.– Если ваш прогноз сбудется, и на выборах снова победит Александр Лукашенко, Запад пойдет на контакт и при нем?– Конечно, я убежден, что эти контакты будут. Они уже есть, они и не заканчивались. Вопрос в том, что Запад думает, что мы пойдем на какие-то уступки. Ни на какие уступки мы не пойдем. Мы готовы хоть сегодня разговаривать. И разговариваем – о вещах, которые нас беспокоят. О наркотрафике, терроризме, экономике – но на равных и взаимовыгодных условиях. И никогда Беларусь не будет с кем-то разговаривать против кого-то. Если кто-то рассчитывает вести диалог с Беларусью и настраивать против России, например, то этого не было 30 лет и не получится и сейчас. Мы никогда никого не предавали, особенно нашего главного союзника Россию, и не предадим. Диалог – пожалуйста, а обмануть, заставить пойти на уступки в плане суверенитета или наших национальных интересов (а в наших национальных интересах – союз с Россией, он укрепляет нашу государственность) – этого точно не будет.– Но, скорее всего, Запад не признает эти выборы демократичными…– Запад дожил до того, что всем уже давно наплевать, что они скажут про наши выборы. После того, что он сотворил на своих выборах, в Европе, все это смешно. Я даже читать не буду эту резолюцию, она сразу пойдет в мусорку. Настолько все равно, что скажут Европарламент, какой-то чиновник Литвы, Польши, Германии… На что это влияет? Мы проводим эти выборы для своего народа, приехало огромное количество наблюдателей. Будут наблюдатели из СНГ, Китая, стран Ближнего Востока, из Европы. В Европе же есть партии, которые к нам хорошо относятся. Даже ОБСЕ направили приглашение… Но в первую очередь, мы будем слушать мнение нашего народа.Поляки, немцы спрашивают мнение белорусов о своих выборах? Про американцев вообще молчу, они никого не спрашивают… Что у нас за дурацкая мода с 90-х годов спрашивать мнение кого-то о наших выборах. Для чего? Мы раньше всегда оправдывались… Уже давно надо было сказать, что мы хотим строить свою систему, вы нам не учителя, а мы не ученики. Не надо приезжать сюда нас учить…Я бы хотел, чтобы европейские наблюдатели приезжали и учились у Беларуси и России, как надо проводить выборы – без вмешательства извне, без подтасовок. У нас все гораздо демократичнее. Вон Канопацкая участвовала в выборах в 2020 году, высказывает взгляды, полностью противоположные тому, что высказываем мы, партии в парламенте, но ее зарегистрировали кандидатом на этих выборах. А в Европе иди, поучаствуй – агентом Путина или Лукашенко объявят и в тюрьму посадят.– Вы заявили, что союз с Россией укрепляет суверенитет республики. Довольны ли вы глубиной интеграции в Союзном государстве, видите ли Вы перспективы ее углубления?– После начала СВО, западных санкций и гибридной войны мы решили те проблемы в интеграции, которые годами не решались до этого. Запад совершил стратегическую ошибку. Благодаря объявленной нам гибридной войне, они помогли нам начать строить суверенную экономику, углубить интеграцию Беларуси и России во всех сферах, решить все проблемные вопросы, укрепить наши политические системы.Я сторонник того, чтобы мы пока ничем не дополняли в союзный договор: все там у нас подписано, очень много, надо это все реализовать. Работы много. Лучше всего сотрудничество идет в военной сфере, взаимодействии спецслужб, работаем фактически как одно целое. С наших силовиков всем надо брать пример, особенно в сфере экономики и создания новых предприятий. Более сильная экономика – это лучший аргумент для граждан в пользу того, что союз нужен.Надо реализовать все, о чем мы договорились, прежде чем что-то дополнительно вносить в союзный договор. Работа кипит, радует, что в последние годы она идет более высокими темпами.– С учетом конфликта на Украине и активности сил НАТО у границ Белоруссии видите ли вы в настоящее время необходимость увеличения частоты совместных учений белорусской и российской армий, а также целесообразность привлечения российских военных или пограничников к совместным патрулям, охране внешних границ Союзного государства?– У нас в военной сфере с Россией нет никаких нерешенных проблем. Проведем столько учений, сколько военные посчитают нужным. И Запад точно не будем спрашивать, проводить их или нет. В прошлом году мы проводили учения по применению носителей ядерного оружия. Закрытых тем нет. Надо будет – мы все сделаем. Захотят военные провести 10 учений – проведут, захотят 20 – будет 20. Главы государств не отказывают в этом вопросе. Россия знает, что с западного направления, за которое отвечает Беларусь, никем России в спину удар нанесен не будет. Это крайне важно. Если бы белорусы не справлялись с охраной внешней границы Союзного государства, уже бы (враги – ред.) нанесли удар. На Беларусь не нападают не потому, что не хотят, а потому, что боятся ответа. Это единственное, что может сдержать Запад. Они боятся прямого столкновения с Россией, потому что знают, что победить невозможно. Только в этом причина, почему на Беларусь не нападают. Мы знаем, чтобы избежать войны, надо становиться еще сильнее. Сегодня мы полностью справляемся. Вместе с Россией. Согласовываем все эти вопросы. У нас личного состава достаточно, вопрос – в новейших вооружениях, технологиях. И здесь у нас с Россией тесное взаимодействие, Россия нам помогает. Мы действуем как одно целое для обеспечения безопасности Союзного государства.В России, я вижу, сейчас четко понимают, что если бы в 2020 году победил в Беларуси государственный переворот… Запад хотел его не для демократии, он хотел превратить Беларусь в Украину, и здесь бы уже полыхала война, здесь были бы войска НАТО под предлогом защиты суверенитета от России. Сильная Беларусь – это гарант спокойствия России, как и для нас сильная независимая Россия – это защита нашей государственности и суверенитета.– Не могли бы вы рассказать о сотрудничестве вашей партии с российскими депутатами, в частности, есть ли обмен опытом с ЛДПР?– Не только с ЛДПР, но и со всеми фракциями Госдумы мы взаимодействуем. С новым председателем (ЛДПР – ред.) Леонидом Слуцким, естественно. Недавно наша делегация ездила на юбилейный съезд ЛДПР в Москву.Лично я общался и с Владимиром Вольфовичем (Жириновским – ред.) не один раз. Моя семья знает его еще с 1991-го года. Мой отец (Сергей Гайдукевич ранее возглавлял Либерально-демократическую партию в Белоруссии – ред.) его знал, когда он еще даже не был депутатом Госдумы. Я с ним лично встречался каждый год, минимум раз в год в Госдуме. Мы сидели у него в кабинете полтора-два часа, обсуждали белорусско-российские отношения. Встречался и в год его смерти.Я сейчас вижу, как многие говорят, что его прогнозы по Украине сбылись. Скажу, что все его прогнозы и по другим направлениям, в том числе по белорусско-российским отношениям, тоже сбылись. Это на самом деле так. Это был умнейший человек, я горжусь, что знал его много лет.

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белоруссия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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