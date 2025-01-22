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В Гагаузии объявили Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 22.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:44 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/gagauzija-1995003013.html
В Гагаузии объявили Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Гагаузии объявили Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 22.01.2025
В Гагаузии объявили Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Исполнительный комитет (правительство) Гагаузской автономии Молдавии принял решение объявить 2025 год Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T16:44:00+03:00
2025-01-22T16:44:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
80-летие победы в великой отечественной войне
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КИШИНЕВ, 22 янв — РИА Новости. Исполнительный комитет (правительство) Гагаузской автономии Молдавии принял решение объявить 2025 год Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявила в среду глава автономии Евгения Гуцул. "Исполком объявил 2025-й год Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Победа над фашизмом была одержана советским народом, частью которого были и жители Советской Молдавии — молдаване, гагаузы, украинцы, болгары, русские, евреи и представители других народов. Мы гордимся этой славной страницей нашей общей истории и считаем своим долгом передать правду о войне будущим поколениям" , - написала Гуцул в своем Telegram-канале. Глава автономии отметила, что в рамках Года Победы в ВОВ в Гагаузии будет организован цикл образовательных, культурных и научных мероприятий, направленных на увековечение памяти героев войны. "Я уверена, что Год 80-летия Великой Победы станет значимым событием для всех нас, объединив жителей автономии вокруг общей гордости за нашу историю", — добавила Гуцул. После прихода к власти партии "Действие и солидарность" ПДС, негласным лидером которой является президент Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинёв и Фалешты, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почётными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. Гагаузия, расположенная на юге Молдавии, традиционно поддерживает сближение с Россией, в то время как Кишинев ориентирован на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250122/pobeda-1994975805.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Гагаузии объявили Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

В Гагаузии объявили 2025 год Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 янв — РИА Новости. Исполнительный комитет (правительство) Гагаузской автономии Молдавии принял решение объявить 2025 год Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявила в среду глава автономии Евгения Гуцул.
"Исполком объявил 2025-й год Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Победа над фашизмом была одержана советским народом, частью которого были и жители Советской Молдавии — молдаване, гагаузы, украинцы, болгары, русские, евреи и представители других народов. Мы гордимся этой славной страницей нашей общей истории и считаем своим долгом передать правду о войне будущим поколениям" , - написала Гуцул в своем Telegram-канале.
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Глава автономии отметила, что в рамках Года Победы в ВОВ в Гагаузии будет организован цикл образовательных, культурных и научных мероприятий, направленных на увековечение памяти героев войны.
«
"Я уверена, что Год 80-летия Великой Победы станет значимым событием для всех нас, объединив жителей автономии вокруг общей гордости за нашу историю", — добавила Гуцул.
После прихода к власти партии "Действие и солидарность" ПДС, негласным лидером которой является президент Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинёв и Фалешты, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почётными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
Гагаузия, расположенная на юге Молдавии, традиционно поддерживает сближение с Россией, в то время как Кишинев ориентирован на евроинтеграцию.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулМайя Санду80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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