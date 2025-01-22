В Гагаузии объявили Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Гагаузии объявили 2025 год Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 янв — РИА Новости. Исполнительный комитет (правительство) Гагаузской автономии Молдавии принял решение объявить 2025 год Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявила в среду глава автономии Евгения Гуцул.
"Исполком объявил 2025-й год Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Победа над фашизмом была одержана советским народом, частью которого были и жители Советской Молдавии — молдаване, гагаузы, украинцы, болгары, русские, евреи и представители других народов. Мы гордимся этой славной страницей нашей общей истории и считаем своим долгом передать правду о войне будущим поколениям" , - написала Гуцул в своем Telegram-канале.
Глава автономии отметила, что в рамках Года Победы в ВОВ в Гагаузии будет организован цикл образовательных, культурных и научных мероприятий, направленных на увековечение памяти героев войны.
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"Я уверена, что Год 80-летия Великой Победы станет значимым событием для всех нас, объединив жителей автономии вокруг общей гордости за нашу историю", — добавила Гуцул.
После прихода к власти партии "Действие и солидарность" ПДС, негласным лидером которой является президент Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинёв и Фалешты, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почётными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
Гагаузия, расположенная на юге Молдавии, традиционно поддерживает сближение с Россией, в то время как Кишинев ориентирован на евроинтеграцию.
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