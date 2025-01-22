https://ria.ru/20250122/gagauzija-1995003013.html

В Гагаузии объявили Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

В Гагаузии объявили Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 22.01.2025

В Гагаузии объявили Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Исполнительный комитет (правительство) Гагаузской автономии Молдавии принял решение объявить 2025 год Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T16:44:00+03:00

2025-01-22T16:44:00+03:00

2025-01-22T16:44:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

евгения гуцул

майя санду

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931403329_0:210:2684:1720_1920x0_80_0_0_0f3c10d7a862ec35d63cd21c19754782.png

КИШИНЕВ, 22 янв — РИА Новости. Исполнительный комитет (правительство) Гагаузской автономии Молдавии принял решение объявить 2025 год Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявила в среду глава автономии Евгения Гуцул. "Исполком объявил 2025-й год Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Победа над фашизмом была одержана советским народом, частью которого были и жители Советской Молдавии — молдаване, гагаузы, украинцы, болгары, русские, евреи и представители других народов. Мы гордимся этой славной страницей нашей общей истории и считаем своим долгом передать правду о войне будущим поколениям" , - написала Гуцул в своем Telegram-канале. Глава автономии отметила, что в рамках Года Победы в ВОВ в Гагаузии будет организован цикл образовательных, культурных и научных мероприятий, направленных на увековечение памяти героев войны. "Я уверена, что Год 80-летия Великой Победы станет значимым событием для всех нас, объединив жителей автономии вокруг общей гордости за нашу историю", — добавила Гуцул. После прихода к власти партии "Действие и солидарность" ПДС, негласным лидером которой является президент Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинёв и Фалешты, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почётными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. Гагаузия, расположенная на юге Молдавии, традиционно поддерживает сближение с Россией, в то время как Кишинев ориентирован на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250122/pobeda-1994975805.html

https://ria.ru/20240823/marsh-1968165042.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, 80-летие победы в великой отечественной войне