Финляндия пожаловалась на влияние российских СМИ, несмотря на их запрет
Правительство Финляндии пожаловалось на информационное влияние российских СМИ
© Getty Images / Anadolu/Alessandro RampazzoАвтомобиль полиции у здания правительства Финляндии в Хельсинки
© Getty Images / Anadolu/Alessandro Rampazzo
Автомобиль полиции у здания правительства Финляндии в Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Правительство Финляндии впервые выпустило обзор о "влиянии РФ" и пожаловалось в нем на информационное влияние российских государственных СМИ в стране, несмотря на то, что закрыла к ним доступ.
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"Российские государственные СМИ - ключевой канал влияния для России. Поскольку Россия не имеет прямого доступа к финской информационной среде, влияние зачастую основано на том, что содержание информационного воздействия распространяется на аудиторию Финляндии через социальные и традиционные медиа", - говорится в разделе обзора о роли государственных СМИ.
Обзор о "влиянии России" финское правительство опубликовало впервые. В нем описывается, как в Финляндии видят позицию России относительно вступления Финляндии в НАТО, поддержки Украины и ухудшения ситуации с безопасностью в Балтийском море. При этом авторы обвиняют российские СМИ в попытках подорвать доверие Европы и Финляндии к НАТО.
Ситуация с российскими СМИ на Западе усугубляется на протяжении нескольких лет. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
В начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к российским СМИ Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских языках. Затем ЕС запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ. Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель бездоказательно обвинял российские власти в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС.
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Евросоюз в 2024 году принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ, в частности были закрыты ресурсы международной медиагруппы "Россия сегодня", включая доступ к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях. В ряде стран Европы были заблокированы Telegram-каналы Russia Today (RT).
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, международной медаигруппой "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной.
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