https://ria.ru/20250122/finljandija-1995000119.html

Финляндия пожаловалась на влияние российских СМИ, несмотря на их запрет

Финляндия пожаловалась на влияние российских СМИ, несмотря на их запрет - РИА Новости, 22.01.2025

Финляндия пожаловалась на влияние российских СМИ, несмотря на их запрет

Правительство Финляндии впервые выпустило обзор о "влиянии РФ" и пожаловалось в нем на информационное влияние российских государственных СМИ в стране, несмотря... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T16:30:00+03:00

2025-01-22T16:30:00+03:00

2025-01-22T17:00:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Правительство Финляндии впервые выпустило обзор о "влиянии РФ" и пожаловалось в нем на информационное влияние российских государственных СМИ в стране, несмотря на то, что закрыла к ним доступ. Отношения РФ и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО. "Российские государственные СМИ - ключевой канал влияния для России. Поскольку Россия не имеет прямого доступа к финской информационной среде, влияние зачастую основано на том, что содержание информационного воздействия распространяется на аудиторию Финляндии через социальные и традиционные медиа", - говорится в разделе обзора о роли государственных СМИ. Обзор о "влиянии России" финское правительство опубликовало впервые. В нем описывается, как в Финляндии видят позицию России относительно вступления Финляндии в НАТО, поддержки Украины и ухудшения ситуации с безопасностью в Балтийском море. При этом авторы обвиняют российские СМИ в попытках подорвать доверие Европы и Финляндии к НАТО. Ситуация с российскими СМИ на Западе усугубляется на протяжении нескольких лет. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. В начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к российским СМИ Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских языках. Затем ЕС запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ. Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель бездоказательно обвинял российские власти в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС. Евросоюз в 2024 году принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ, в частности были закрыты ресурсы международной медиагруппы "Россия сегодня", включая доступ к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях. В ряде стран Европы были заблокированы Telegram-каналы Russia Today (RT). Президент РФ Владимир Путин заявлял, что западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, международной медаигруппой "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной.

https://ria.ru/20241211/finlyandiya-1988610228.html

https://ria.ru/20250120/finlyandiya-1994525080.html

https://ria.ru/20240614/finlyandiya-1953011149.html

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финляндия, россия, европа, жозеп боррель, владимир путин, мария захарова, евросоюз, нато, европарламент, в мире