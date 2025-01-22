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Финляндия направит в Балтийское море ракетный катер - РИА Новости, 22.01.2025
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11:39 22.01.2025 (обновлено: 12:31 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/finljandija-1994942906.html
Финляндия направит в Балтийское море ракетный катер
Финляндия направит в Балтийское море ракетный катер - РИА Новости, 22.01.2025
Финляндия направит в Балтийское море ракетный катер
Хельсинки направит в Балтийское море ракетный катер типа "Хамина" в рамках миссии НАТО "Балтийский часовой", сообщили финские Военно-морские силы на своем... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T11:39:00+03:00
2025-01-22T12:31:00+03:00
в мире
финляндия
балтийское море
нато
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Хельсинки направит в Балтийское море ракетный катер типа "Хамина" в рамках миссии НАТО "Балтийский часовой", сообщили финские Военно-морские силы на своем сайте."В ближайшие недели и месяцы в совместной операции примут участие несколько финских военно-морских подразделений, которые будут варьироваться в зависимости от ситуации и оперативных требований. В дополнение к кораблям, находящимся под национальным командованием ВМС Финляндии, будет развернут ракетный катер типа "Хамина" в составе 1-й постоянной военно-морской группы НАТО", — говорится в публикации.В финских ВМС добавили, что корабль задействуют в группе Североатлантического альянса в январе и феврале.В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств задействуют, но подчеркивали, что миссия носит бессрочный характер. По данным Yle, альянс отправит до десяти кораблей для мониторинга инфраструктуры на Балтике.В рамках объявленной миссии в Балтийское море уже прибыли минный тральщик ВМС ФРГ "Даттельн", гидрографическое судно "Люймес" флота Нидерландов и корвет типа "Висбю" ВМС Швеции.Повреждение кабелей в Балтийском мореИнциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в конце прошлого года. Так, в ноябре оборвался телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда местные власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.Кроме того, в конце декабря отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ней четыре кабеля связи: три из них проложены между Финляндией и Эстонией, еще один связывает Финляндию с Германией.Полиция подозревает, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезал электрокабель EstLink 2 и повредил кабели связи в Финском заливе. Местная таможня бездоказательно утверждает, что это судно якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.По данным The Washington Post, западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей.
https://ria.ru/20250116/nato-1993990461.html
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в мире, финляндия, балтийское море, нато, германия
В мире, Финляндия, Балтийское море, НАТО, Германия
Финляндия направит в Балтийское море ракетный катер

Финские ВМС направят в Балтийское море катер типа "Хамина" в рамках миссии НАТО

© Фото : ВМС ФинляндииФинский ракетный катер класса "Хамина" на марше в Балтийском море
Финский ракетный катер класса Хамина на марше в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото : ВМС Финляндии
Финский ракетный катер класса "Хамина" на марше в Балтийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Хельсинки направит в Балтийское море ракетный катер типа "Хамина" в рамках миссии НАТО "Балтийский часовой", сообщили финские Военно-морские силы на своем сайте.
"В ближайшие недели и месяцы в совместной операции примут участие несколько финских военно-морских подразделений, которые будут варьироваться в зависимости от ситуации и оперативных требований. В дополнение к кораблям, находящимся под национальным командованием ВМС Финляндии, будет развернут ракетный катер типа "Хамина" в составе 1-й постоянной военно-морской группы НАТО", — говорится в публикации.
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В финских ВМС добавили, что корабль задействуют в группе Североатлантического альянса в январе и феврале.

В середине января по итогам саммита стран НАТО Балтийского региона в Хельсинки блок анонсировал миссию "Балтийский часовой" с целью "повысить ситуационную осведомленность" в регионе на фоне недавних повреждений кабелей.

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В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств задействуют, но подчеркивали, что миссия носит бессрочный характер. По данным Yle, альянс отправит до десяти кораблей для мониторинга инфраструктуры на Балтике.
В рамках объявленной миссии в Балтийское море уже прибыли минный тральщик ВМС ФРГ "Даттельн", гидрографическое судно "Люймес" флота Нидерландов и корвет типа "Висбю" ВМС Швеции.
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Повреждение кабелей в Балтийском море

Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в конце прошлого года. Так, в ноябре оборвался телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда местные власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.
Кроме того, в конце декабря отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ней четыре кабеля связи: три из них проложены между Финляндией и Эстонией, еще один связывает Финляндию с Германией.
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Полиция подозревает, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезал электрокабель EstLink 2 и повредил кабели связи в Финском заливе. Местная таможня бездоказательно утверждает, что это судно якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
По данным The Washington Post, западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей.
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