https://ria.ru/20250122/finljandija-1994942906.html

Финляндия направит в Балтийское море ракетный катер

Финляндия направит в Балтийское море ракетный катер - РИА Новости, 22.01.2025

Финляндия направит в Балтийское море ракетный катер

Хельсинки направит в Балтийское море ракетный катер типа "Хамина" в рамках миссии НАТО "Балтийский часовой", сообщили финские Военно-морские силы на своем... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T11:39:00+03:00

2025-01-22T11:39:00+03:00

2025-01-22T12:31:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Хельсинки направит в Балтийское море ракетный катер типа "Хамина" в рамках миссии НАТО "Балтийский часовой", сообщили финские Военно-морские силы на своем сайте."В ближайшие недели и месяцы в совместной операции примут участие несколько финских военно-морских подразделений, которые будут варьироваться в зависимости от ситуации и оперативных требований. В дополнение к кораблям, находящимся под национальным командованием ВМС Финляндии, будет развернут ракетный катер типа "Хамина" в составе 1-й постоянной военно-морской группы НАТО", — говорится в публикации.В финских ВМС добавили, что корабль задействуют в группе Североатлантического альянса в январе и феврале.В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств задействуют, но подчеркивали, что миссия носит бессрочный характер. По данным Yle, альянс отправит до десяти кораблей для мониторинга инфраструктуры на Балтике.В рамках объявленной миссии в Балтийское море уже прибыли минный тральщик ВМС ФРГ "Даттельн", гидрографическое судно "Люймес" флота Нидерландов и корвет типа "Висбю" ВМС Швеции.Повреждение кабелей в Балтийском мореИнциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в конце прошлого года. Так, в ноябре оборвался телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда местные власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.Кроме того, в конце декабря отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ней четыре кабеля связи: три из них проложены между Финляндией и Эстонией, еще один связывает Финляндию с Германией.Полиция подозревает, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезал электрокабель EstLink 2 и повредил кабели связи в Финском заливе. Местная таможня бездоказательно утверждает, что это судно якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.По данным The Washington Post, западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей.

https://ria.ru/20250116/nato-1993990461.html

https://ria.ru/20250120/nato-1994692967.html

https://ria.ru/20241230/evropa-1992007288.html

https://ria.ru/20250109/nato-1992892052.html

https://ria.ru/20241205/eskalatsiya-1987518491.html

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в мире, финляндия, балтийское море, нато, германия