https://ria.ru/20250122/es-1994982436.html

Bloomberg: у ЕС нет "плана Б" по продлению антироссийских санкций

Bloomberg: у ЕС нет "плана Б" по продлению антироссийских санкций - РИА Новости, 22.01.2025

Bloomberg: у ЕС нет "плана Б" по продлению антироссийских санкций

У ЕС не имеется "плана Б" по вопросу продления антироссийских санкций на случай, если Венгрия в этот раз решит наложить вето на продление мер, передает... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T14:43:00+03:00

2025-01-22T14:43:00+03:00

2025-01-22T14:43:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. У ЕС не имеется "плана Б" по вопросу продления антироссийских санкций на случай, если Венгрия в этот раз решит наложить вето на продление мер, передает агентство Блумберг со ссылкой на нескольких неназванных дипломатов. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу, 24 января, попытаются согласовать очередное продление на полгода экономических санкций против России, которые ранее угрожала заблокировать Венгрия. Отмечается, что, если европейские дипломаты не смогут договориться о продлении антироссийских санкций на этой неделе, вопрос будет передан для обсуждения на уровень глав МИД, которые должны встретиться в Брюсселе 27 января. Тем не менее, в Европе надеются принять решение по этому вопросу до конца этой недели в течении нескольких заседаний. "На данный момент нет никакого "плана Б" по продлению санкций, если (премьер Венгрии Виктор) Орбан продолжит их блокировать", - указывает агентство. В декабре 2024 года агентство Блумберг сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам Евросоюза, что примет решение о том, поддерживать ли продление санкций против России, после инаугурации американского президента Дональда Трампа 20 января. Он также подчеркивал, что санкции против России надо как можно скорее и в максимально полном объёме отменить, но в ЕС с этим согласны всего пара стран. После ввода в декабре 2024 года очередного 15-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250121/uran-1994685536.html

https://ria.ru/20250117/sanktsii-1994240599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, венгрия, брюссель, виктор орбан, дональд трамп, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии