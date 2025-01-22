Bloomberg: у ЕС нет "плана Б" по продлению антироссийских санкций
Bloomberg: у ЕС нет "плана Б" на случай, если Венгрия отклонит продление санкций
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. У ЕС не имеется "плана Б" по вопросу продления антироссийских санкций на случай, если Венгрия в этот раз решит наложить вето на продление мер, передает агентство Блумберг со ссылкой на нескольких неназванных дипломатов.
Отмечается, что, если европейские дипломаты не смогут договориться о продлении антироссийских санкций на этой неделе, вопрос будет передан для обсуждения на уровень глав МИД, которые должны встретиться в Брюсселе 27 января. Тем не менее, в Европе надеются принять решение по этому вопросу до конца этой недели в течении нескольких заседаний.
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"На данный момент нет никакого "плана Б" по продлению санкций, если (премьер Венгрии Виктор) Орбан продолжит их блокировать", - указывает агентство.
В декабре 2024 года агентство Блумберг сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам Евросоюза, что примет решение о том, поддерживать ли продление санкций против России, после инаугурации американского президента Дональда Трампа 20 января. Он также подчеркивал, что санкции против России надо как можно скорее и в максимально полном объёме отменить, но в ЕС с этим согласны всего пара стран.
После ввода в декабре 2024 года очередного 15-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.