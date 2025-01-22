Ефимов: в Москве реорганизуют часть бывшей промзоны "Курьяново"
Ефимов: почти 18 гектаров бывшей промзоны "Курьяново" реорганизуют по КРТ
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Почти 18 гектаров земли в бывшей промзоне "Курьяново" на юго-востоке Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что речь идет о двух участках в Печатниках (Батюнинский проезд, владения 14 и 15), которые входят в один проект КРТ.
"Здесь запланировано строительство коммунальных и производственных объектов. Вложения в реализацию проекта оцениваются почти в 14,5 миллиарда рублей. В итоге будет создано около 600 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
Как добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, здесь будет 60 тысяч квадратных метров недвижимости. Проект предусматривает возведение коммунальных баз для размещения предприятий городского хозяйства, а также асфальтобетонного завода.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что за прошлый год число проектов КРТ выросло в 1,6 раза.