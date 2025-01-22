https://ria.ru/20250122/cheljabinsk-1994917603.html

В Челябинске троллейбус сбил пешехода, переходившего дорогу на зеленый свет

В Челябинске троллейбус сбил пешехода, переходившего дорогу на зеленый свет - РИА Новости, 22.01.2025

В Челябинске троллейбус сбил пешехода, переходившего дорогу на зеленый свет

Водитель троллейбуса в Челябинске наехал на пешехода, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора, пешеход погиб, идет проверка, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T08:24:00+03:00

2025-01-22T08:24:00+03:00

2025-01-22T08:24:00+03:00

происшествия

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челябинск

гибдд мвд рф

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 янв – РИА Новости. Водитель троллейбуса в Челябинске наехал на пешехода, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора, пешеход погиб, идет проверка, сообщила пресс-служба ГАИ. По данным пресс-службы, ДТП произошло 22 января вблизи дома 14 по Комсомольскому проспекту. "По предварительным данным, водитель, женщина 1973 года рождения, управляя троллейбусом номер 12, совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате чего пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП", - говорится в сообщении. На место происшествия прибыл начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску Радий Ганиев. Сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой полиции уславливаются обстоятельства произошедшего, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20250119/peterburg-1994495327.html

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происшествия, авто, челябинск, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)