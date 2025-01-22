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В рамках расследования пожара в Болу задержали заместителя мэра провинции
В рамках расследования пожара в Болу задержали заместителя мэра провинции - РИА Новости, 22.01.2025
В рамках расследования пожара в Болу задержали заместителя мэра провинции
Заместитель мэра турецкого Болу и замглавы пожарной службы задержаны в рамках расследования пожара в отеле Grand Kartal, унесшего жизни 76 человек, сообщил... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T17:51:00+03:00
2025-01-22T17:51:00+03:00
2025-01-22T18:03:00+03:00
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СТАМБУЛ, 22 янв – РИА Новости. Заместитель мэра турецкого Болу и замглавы пожарной службы задержаны в рамках расследования пожара в отеле Grand Kartal, унесшего жизни 76 человек, сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч."В рамках расследования пожара в отеле задержаны 11 человек, среди них заместитель мэра Болу, замдиректора пожарной службы Болу, владелец отеля, гендиректор (управляющей отелем - ред.) компании и директор отеля", - сообщил Тунч в соцсети X.Огонь охватил здание в ночь на вторник. Многие из гостей пытались спастись из горящей гостиницы по связанным между собой простыням, как по веревкам.Отель Grand Kartal на турецком курорте Болу регулярно проверяли, пожарные службы не обнаружили недочетов, сообщил ранее министр туризма и культуры Турции Мехмет Нури Эрсой.
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турция, происшествия
В рамках расследования пожара в Болу задержали заместителя мэра провинции
В рамках расследования пожара в Болу задержан замглавы пожарной службы и заммэра