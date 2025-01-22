https://ria.ru/20250122/biznes-1994965061.html
Бизнес Алтайского края получил около 1,5 млрд рублей льготных займов за год
Бизнес Алтайского края получил около 1,5 млрд рублей льготных займов за год - РИА Новости, 22.01.2025
Бизнес Алтайского края получил около 1,5 млрд рублей льготных займов за год
Предприниматели Алтайского края получили от регионального Фонда финансирования предпринимательства около 1,5 миллиарда рублей льготных займов в прошлом году,... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T13:29:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Предприниматели Алтайского края получили от регионального Фонда финансирования предпринимательства около 1,5 миллиарда рублей льготных займов в прошлом году, сообщил губернатор края Виктор Томенко в своем телеграм-канале. По его словам, краевой Фонд предоставляет заемные средства под любой запрос предпринимателей. Например, пополнение оборотных средств или инвестиции. Так, с 2019 года было предоставлено займов на сумму 6,4 миллиарда рублей. Губернатор привел в пример предприятие "Завьяловское", которое занимается пассажироперевозками. Благодаря поддержке Фонда компания пополнила автопарк шестью новыми автобусами. Также на предприятии дополнительно трудоустроили 10 человек. В прошлом году в регионе завершили реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития. Предприятие по пассажироперевозкам получило займы по ней. В этом году Алтайский край приступает к новой программе, рассчитанной на срок до 2030 года. Объем финансирования по ней составляет шесть миллиардов рублей. Томенко подчеркнул, что в этом году продолжится поддержка малого и среднего бизнеса.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Бизнес Алтайского края получил около 1,5 млрд рублей льготных займов за год
Около 1,5 млрд рублей льготных займов выдали бизнесу Алтайского края в 2024 году
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Предприниматели Алтайского края получили от регионального Фонда финансирования предпринимательства около 1,5 миллиарда рублей льготных займов в прошлом году, сообщил губернатор края Виктор Томенко в своем телеграм-канале.
По его словам, краевой Фонд предоставляет заемные средства под любой запрос предпринимателей. Например, пополнение оборотных средств или инвестиции. Так, с 2019 года было предоставлено займов на сумму 6,4 миллиарда рублей.
Губернатор привел в пример предприятие "Завьяловское", которое занимается пассажироперевозками. Благодаря поддержке Фонда компания пополнила автопарк шестью новыми автобусами. Также на предприятии дополнительно трудоустроили 10 человек.
В прошлом году в регионе завершили реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития. Предприятие по пассажироперевозкам получило займы по ней. В этом году Алтайский край приступает к новой программе, рассчитанной на срок до 2030 года. Объем финансирования по ней составляет шесть миллиардов рублей.
Томенко подчеркнул, что в этом году продолжится поддержка малого и среднего бизнеса.