https://ria.ru/20250122/biznes-1994965061.html

Бизнес Алтайского края получил около 1,5 млрд рублей льготных займов за год

Бизнес Алтайского края получил около 1,5 млрд рублей льготных займов за год - РИА Новости, 22.01.2025

Бизнес Алтайского края получил около 1,5 млрд рублей льготных займов за год

Предприниматели Алтайского края получили от регионального Фонда финансирования предпринимательства около 1,5 миллиарда рублей льготных займов в прошлом году,... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T13:29:00+03:00

2025-01-22T13:29:00+03:00

2025-01-22T13:29:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/35/1489043585_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_a1668c738b3c2c5488b86e1a61af7a4f.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Предприниматели Алтайского края получили от регионального Фонда финансирования предпринимательства около 1,5 миллиарда рублей льготных займов в прошлом году, сообщил губернатор края Виктор Томенко в своем телеграм-канале. По его словам, краевой Фонд предоставляет заемные средства под любой запрос предпринимателей. Например, пополнение оборотных средств или инвестиции. Так, с 2019 года было предоставлено займов на сумму 6,4 миллиарда рублей. Губернатор привел в пример предприятие "Завьяловское", которое занимается пассажироперевозками. Благодаря поддержке Фонда компания пополнила автопарк шестью новыми автобусами. Также на предприятии дополнительно трудоустроили 10 человек. В прошлом году в регионе завершили реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития. Предприятие по пассажироперевозкам получило займы по ней. В этом году Алтайский край приступает к новой программе, рассчитанной на срок до 2030 года. Объем финансирования по ней составляет шесть миллиардов рублей. Томенко подчеркнул, что в этом году продолжится поддержка малого и среднего бизнеса.

https://ria.ru/20250122/podderzhka-1994944539.html

https://ria.ru/20250122/biznes-1994940422.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса