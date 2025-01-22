В России разрабатывают национальную модель условий ведения бизнеса
Минэкономразвития РФ разрабатывает национальную модель условий ведения бизнеса
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗаместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов
Заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Минэкономразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) разрабатывает национальную модель условий ведения бизнеса, сообщил в интервью РИА Новости замглавы ведомства Мурат Керефов.
"Совместно с АСИ создаем национальную модель условий ведения бизнеса. Это набор показателей (например, срок регистрации бизнеса, порядок выдачи разрешений, скорость рассмотрения обращений от инвесторов), которые установим как для регионов, так и для Российской Федерации. Модель будет основана на лучших российских и зарубежных практиках по привлечению инвестиций", - сказал Керефов.
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По его словам, выявлением процедурных и процессуальных сложностей ведения бизнеса на различных этапах жизненного цикла предприятий займутся 11 рабочих групп. Их деятельность охватит все сферы ведения бизнеса - от регистрации и налогообложения до вопросов международной торговли.