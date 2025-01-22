https://ria.ru/20250122/biznes-1994939287.html

В России разрабатывают национальную модель условий ведения бизнеса

В России разрабатывают национальную модель условий ведения бизнеса - РИА Новости, 22.01.2025

В России разрабатывают национальную модель условий ведения бизнеса

Минэкономразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) разрабатывает национальную модель условий ведения бизнеса, сообщил в интервью РИА РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T11:11:00+03:00

2025-01-22T11:11:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Минэкономразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) разрабатывает национальную модель условий ведения бизнеса, сообщил в интервью РИА Новости замглавы ведомства Мурат Керефов. "Совместно с АСИ создаем национальную модель условий ведения бизнеса. Это набор показателей (например, срок регистрации бизнеса, порядок выдачи разрешений, скорость рассмотрения обращений от инвесторов), которые установим как для регионов, так и для Российской Федерации. Модель будет основана на лучших российских и зарубежных практиках по привлечению инвестиций", - сказал Керефов. По его словам, выявлением процедурных и процессуальных сложностей ведения бизнеса на различных этапах жизненного цикла предприятий займутся 11 рабочих групп. Их деятельность охватит все сферы ведения бизнеса - от регистрации и налогообложения до вопросов международной торговли. Читайте полный текст интервью Мурата Керефова >>

https://ria.ru/20241218/asi-1989920146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, россия, мурат керефов, поддержка бизнеса