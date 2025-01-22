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В России разрабатывают национальную модель условий ведения бизнеса - РИА Новости, 22.01.2025
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Твой бизнес
 
11:11 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/biznes-1994939287.html
В России разрабатывают национальную модель условий ведения бизнеса
В России разрабатывают национальную модель условий ведения бизнеса - РИА Новости, 22.01.2025
В России разрабатывают национальную модель условий ведения бизнеса
Минэкономразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) разрабатывает национальную модель условий ведения бизнеса, сообщил в интервью РИА РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T11:11:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Минэкономразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) разрабатывает национальную модель условий ведения бизнеса, сообщил в интервью РИА Новости замглавы ведомства Мурат Керефов. "Совместно с АСИ создаем национальную модель условий ведения бизнеса. Это набор показателей (например, срок регистрации бизнеса, порядок выдачи разрешений, скорость рассмотрения обращений от инвесторов), которые установим как для регионов, так и для Российской Федерации. Модель будет основана на лучших российских и зарубежных практиках по привлечению инвестиций", - сказал Керефов. По его словам, выявлением процедурных и процессуальных сложностей ведения бизнеса на различных этапах жизненного цикла предприятий займутся 11 рабочих групп. Их деятельность охватит все сферы ведения бизнеса - от регистрации и налогообложения до вопросов международной торговли. Читайте полный текст интервью Мурата Керефова &gt;&gt;
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твой бизнес – новости, россия, мурат керефов, поддержка бизнеса
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В России разрабатывают национальную модель условий ведения бизнеса

Минэкономразвития РФ разрабатывает национальную модель условий ведения бизнеса

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗаместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов
Заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Минэкономразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) разрабатывает национальную модель условий ведения бизнеса, сообщил в интервью РИА Новости замглавы ведомства Мурат Керефов.
"Совместно с АСИ создаем национальную модель условий ведения бизнеса. Это набор показателей (например, срок регистрации бизнеса, порядок выдачи разрешений, скорость рассмотрения обращений от инвесторов), которые установим как для регионов, так и для Российской Федерации. Модель будет основана на лучших российских и зарубежных практиках по привлечению инвестиций", - сказал Керефов.
АСИ: гастроиндустрии нужны профессиональные кадры - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
АСИ: гастроиндустрии нужны профессиональные кадры
18 декабря 2024, 14:44
По его словам, выявлением процедурных и процессуальных сложностей ведения бизнеса на различных этапах жизненного цикла предприятий займутся 11 рабочих групп. Их деятельность охватит все сферы ведения бизнеса - от регистрации и налогообложения до вопросов международной торговли.
Читайте полный текст интервью Мурата Керефова >>
 
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