https://ria.ru/20250122/bezopasnost-1994913467.html

Силы ПВО уничтожили восемь дронов ВСУ над тремя российскими регионами

Силы ПВО уничтожили восемь дронов ВСУ над тремя российскими регионами - РИА Новости, 22.01.2025

Силы ПВО уничтожили восемь дронов ВСУ над тремя российскими регионами

Вооруженные силы за минувшую ночь сбили восемь беспилотников ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T07:18:00+03:00

2025-01-22T07:18:00+03:00

2025-01-22T08:15:00+03:00

безопасность

ростовская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

воронежская область

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Вооруженные силы за минувшую ночь сбили восемь беспилотников ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Из них: ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250121/obstanovka-1994658717.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

россия

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, воронежская область