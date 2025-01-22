https://ria.ru/20250122/bezopasnost-1994913467.html
Силы ПВО уничтожили восемь дронов ВСУ над тремя российскими регионами
Силы ПВО уничтожили восемь дронов ВСУ над тремя российскими регионами - РИА Новости, 22.01.2025
Силы ПВО уничтожили восемь дронов ВСУ над тремя российскими регионами
Вооруженные силы за минувшую ночь сбили восемь беспилотников ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T07:18:00+03:00
2025-01-22T07:18:00+03:00
2025-01-22T08:15:00+03:00
безопасность
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специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Вооруженные силы за минувшую ночь сбили восемь беспилотников ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Из них: ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250121/obstanovka-1994658717.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, воронежская область
Безопасность, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Воронежская область
Силы ПВО уничтожили восемь дронов ВСУ над тремя российскими регионами
Минобороны: ПВО за ночь сбила восемь украинских беспилотников над Россией