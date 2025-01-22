https://ria.ru/20250122/belorussiya-1995050293.html

Экс-боец "Полка Калиновского" рассказал о плане захвата части Белоруссии

Экс-боец "Полка Калиновского" рассказал о плане захвата части Белоруссии - РИА Новости, 22.01.2025

Экс-боец "Полка Калиновского" рассказал о плане захвата части Белоруссии

Экс-боец признанного Минском террористической организацией "Полка Калиновского", объединяющего воюющих на стороне ВСУ выходцев из Белоруссии, Василий Веремейчик РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T23:14:00+03:00

2025-01-22T23:14:00+03:00

2025-01-22T23:15:00+03:00

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МИНСК, 22 янв – РИА Новости. Экс-боец признанного Минском террористической организацией "Полка Калиновского", объединяющего воюющих на стороне ВСУ выходцев из Белоруссии, Василий Веремейчик подтвердил, что у радикальной оппозиции есть "стратегия освобождения" республики, предполагающая захват части ее территории и разработанная с помощью иностранных спецслужб. В ноябре 2024 года в эфире телеканала ОНТ начальник следственного управления КГБ республики Константин Бычек сообщил, что в Белоруссию экстрадирован Веремейчик, разыскиваемый Минском по уголовному делу о деятельности признанной террористической организации "Полк имени Калиновского". "Мне известно о существовании закрытой части "стратегии освобождения", то есть секретные протоколы, где перечисляются конкретные мероприятия, варианты развития событий. Это комплекс мероприятий, разработанный с помощью серьезных организаций, западных спецслужб – Литвы, Польши, конечно, СБУ. Суть… занять вооруженной силой определенную территорию Республики Беларусь, объявить, что она освобождена и пригласить "законных" представителей демократических сил – Тихановская, Латушко (находящиеся за границей лидеры белорусской оппозиции – ред.), – а после обратиться к иностранным государствам, соседям, той же Польше, Украине, за помощью и поддержкой", - рассказал Веремейчик телеканалу "Беларусь 1". По его словам, в качестве возможного захода на территорию Белоруссии рассматривалось брестское направление, город Малорита. "С территории Украины", - уточнил Веремейчик. Он добавил, что каждое подразделение разрабатывало свои задачи, логистику, цели, которые должны были бы быть взяты под контроль, и вело соответствующую подготовку. Веремейчик отметил, что ставка делается на внезапность перехода границы, предполагается подавить сопротивление белорусских силовиков или связать их боем, чтобы основная группа смогла пройти далее. Речь о колонне из 120 человек с бронетехникой и тяжелым вооружением, которая должна уже в городе занять какое-то здание для штаба и опоры для дальнейшего продвижения. По его словам, также планируется переодеть радикалов в белорусскую военную или милицейскую форму, чтобы облегчить занятие РОВД. Среди целей для захвата экс-боец назвал железнодорожный вокзал, заправки, вышку связи, филиал оператора связи, автобусную станцию. Он добавил, что планируется пригласить иностранных журналистов, которым будет показано, что местное население поддерживает происходящее. По его словам, это создаст информационную основу для призыва к иностранцам оказывать помощь в борьбе, в том числе вооруженную. "Могут приехать демократические лидеры, запросить помощь. И дальше – иностранные добровольцы, большинство будет из Польши, Литвы, возможно, немцы, украинцы", - сказал Веремейчик. Он рассказал, что "Полк Калиновского", с одной стороны, имеет информационно-политическую цель создания угрозы власти Белоруссии для использования в том числе Украиной в кулуарных переговорах с Минском, а, с другой стороны, военную цель. Веремейчик отметил, что у "полка" большие потери убитыми и ранеными, отмечается текучка кадров, на пике численность составляла около 300 человек, но в целом через все структуры ВСУ могло пройти больше тысячи белорусов. По его словам, участников "полка" обучают на территории Украины, на полигонах с украинскими и иностранными инструкторами - бывшими военными стран НАТО. В январе госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что белорусские экстремисты за рубежом вынашивают план захвата приграничных районов республики и ввода туда "миротворческого" контингента Запада. В 2024 году глава КГБ республики Иван Тертель рассказал, что белорусские радикалы проходят в ряде европейских стран подготовку для противодействия силовикам, но основной "ударной силой" определены члены признанного Минском террористической организацией "Полка Калиновского", воюющего на Украине на стороне ВСУ, и девять "хоругвей" (боевых отрядов), базирующихся в Польше, Литве и Чехии.

https://ria.ru/20241120/belorussiya-1984920326.html

https://ria.ru/20250107/zapad-1992716801.html

https://ria.ru/20241215/provokatsii-1989340255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, польша, украина, александр вольфович, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, нато