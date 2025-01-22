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ЕП принял резолюцию с призывом не признавать итоги выборов в Белоруссии - РИА Новости, 22.01.2025
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14:55 22.01.2025 (обновлено: 15:00 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/belorussiya-1994984548.html
ЕП принял резолюцию с призывом не признавать итоги выборов в Белоруссии
ЕП принял резолюцию с призывом не признавать итоги выборов в Белоруссии - РИА Новости, 22.01.2025
ЕП принял резолюцию с призывом не признавать итоги выборов в Белоруссии
Депутаты Европейского парламента в среду большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой призвали страны Евросоюза не признавать итоги... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T14:55:00+03:00
2025-01-22T15:00:00+03:00
белоруссия
выборы президента белоруссии — 2025
в мире
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в среду большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой призвали страны Евросоюза не признавать итоги белорусских президентских выборов, а также продолжать расширять санкции против этой страны.Документ поддержали 567 депутатов, против высказались 25, 66 воздержались.Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС."Европарламент осуждает отсутствие свободы, справедливости и прозрачности в преддверии так называемых президентских выборов в Белоруссии и призывает ЕС, его государства-члены и международное сообщество категорически отвергнуть предстоящие выборы и предвыборную кампанию как фиктивные, поскольку они не соответствуют минимальным международным стандартам демократических выборов. Призывает ЕС, его государства-члены и международное сообщество продолжать не признавать легитимность Александра Лукашенко на посту президента после 26 января 2025 года, а также призывает к проведению свободных и справедливых выборов в Белоруссии", - говорится в документе.Там также призвали "ЕС и его международных партнеров расширить и усилить санкции против лиц и организаций, ответственных за репрессии в Белоруссии и за участие в агрессии России против Украины".С 21 по 25 января включительно в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента, 26 января – основной день голосования. Белорусский ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
https://ria.ru/20250118/provokatsii-1994390097.html
https://ria.ru/20250122/belorussiya-1994977626.html
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белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, в мире, европарламент
Белоруссия, Выборы президента Белоруссии — 2025, В мире, Европарламент
ЕП принял резолюцию с призывом не признавать итоги выборов в Белоруссии

ЕП принял резолюцию с призывом не признавать итоги выборов президента Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в среду большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой призвали страны Евросоюза не признавать итоги белорусских президентских выборов, а также продолжать расширять санкции против этой страны.
Документ поддержали 567 депутатов, против высказались 25, 66 воздержались.
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Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС.
«
"Европарламент осуждает отсутствие свободы, справедливости и прозрачности в преддверии так называемых президентских выборов в Белоруссии и призывает ЕС, его государства-члены и международное сообщество категорически отвергнуть предстоящие выборы и предвыборную кампанию как фиктивные, поскольку они не соответствуют минимальным международным стандартам демократических выборов. Призывает ЕС, его государства-члены и международное сообщество продолжать не признавать легитимность Александра Лукашенко на посту президента после 26 января 2025 года, а также призывает к проведению свободных и справедливых выборов в Белоруссии", - говорится в документе.
Там также призвали "ЕС и его международных партнеров расширить и усилить санкции против лиц и организаций, ответственных за репрессии в Белоруссии и за участие в агрессии России против Украины".
С 21 по 25 января включительно в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента, 26 января – основной день голосования. Белорусский ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
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