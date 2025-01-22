В МИД Белоруссии ответили на заявление ЕС о выборах в стране
Представитель МИД РБ Глаз: Минск расценит проект ЕС о выборах как вмешательство
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкИзбиратели принимают участие в досрочном голосовании на выборах президента Республики Беларусь на избирательном участке в Минске
Избиратели принимают участие в досрочном голосовании на выборах президента Республики Беларусь на избирательном участке в Минске
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МИНСК, 22 янв — РИА Новости. Минск расценит готовящееся заявление ЕС об осуждении выборов президента Белоруссии как вмешательство во внутренние дела страны, заявил представитель МИД республики Анатолий Глаз.
"В распоряжении МИД Беларуси оказалось заявление Европейской службы внешних действий, которое она планирует сделать по итогам наших выборов. <...> Выборы только начались, а там уже все осуждено и не признано", — сказал дипломат.
По его словам, подобное заявление рассмотрят как попытку ЕС прикрыть и узаконить преступные действия по отношению к Белоруссии.
"Для суверенной Беларуси это неприемлемо. Любые подобные попытки получат соответствующий ответ", — добавил Глаз.
Дипломат привел в качестве примера ложное утверждение об ограничении доступа независимых медиа. Он отметил, что для освещения выборов аккредитовали около 330 иностранных журналистов, представляющих все ведущие мировые СМИ, из 23 стран. Кроме того, Минск пригласил наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.
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"В заявлении не обошлось без традиционного набора клише о поддержке ЕС демократических прав и фундаментальных свобод. Это чистое лицемерие на фоне незаконных санкций, которыми ЕС обложил простых белорусских граждан", — заявил представитель МИД.
Глаз напомнил, что односторонние ограничения нарушают международное право и идут вразрез с обязательствами членов ЕС в рамках ООН и ОБСЕ.
С 21 по 25 января в Белоруссии пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января — основной день голосования. Белорусская ЦИК зарегистрировала пять претендентов на пост:
- действующего главу государства Александра Лукашенко;
- председателя Либерально-демократической партии страны Олега Гайдукевича;
- лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка;
- первого секретаря ЦК Коммунистической партии республики Сергея Сыранкова;
- экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.