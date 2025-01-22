Кандидат в президенты Белоруссии объяснил, почему Запад не нападает на нее
Кандидат в президенты Гайдукевич: Запад боится ответа Белоруссии на нападение
© Sputnik / Виктор Толочко
Депутат Олег Гайдукевич. Архивное фото
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МИНСК, 22 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил в интервью РИА Новости, что Запад не нападает на Белоруссию, потому что боится ответа на свои действия.
В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия не оставит Белоруссию в беде в случае агрессии против страны. Он отметил, что у России есть обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии как своего союзника. В частности, как сообщалось ранее, обновленная ядерная доктрина России предполагает, что страна оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее и (или) Белоруссии как участника Союзного государства при критической угрозе их суверенитету и территориальной целостности.
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"Если бы белорусы не справлялись с охраной внешней границы Союзного государства, уже бы (враги. — Прим. ред.) нанесли удар. На Беларусь не нападают не потому, что не хотят, а потому, что боятся ответа. Это единственное, что может сдержать Запад. И Россию они боятся, прямого столкновения, потому что знают, что победить невозможно. Только в этом причина, почему на Беларусь не нападают", — отметил Гайдукевич.
Он также высказал мнение, что Белоруссия справляется с обеспечением безопасности внешней границы Союзного государства.
По его словам, чтобы избежать войны, надо становиться еще сильнее.
"Сегодня мы полностью справляемся. Вместе с Россией. Согласовываем все эти вопросы. У нас личного состава достаточно, вопрос — в новейших вооружениях, технологиях. И здесь у нас с Россией тесное взаимодействие, Россия нам помогает", — констатировал лидер белорусской партии.
Он добавил, что стороны действуют как одно целое для обеспечения безопасности Союзного государства.
Гайдукевич высказал мнение, что и в России теперь четко понимают, что могло бы быть, если бы в 2020 году к власти в Белоруссии пришла оппозиция.
"Запад хотел его (госпереворот. — Прим. ред.) не для демократии, он хотел превратить Беларусь в Украину — и здесь бы уже полыхала война, здесь были бы войска НАТО под предлогом защиты суверенитета от России. Сильная Беларусь — это гарант спокойствия России, как и для нас сильная независимая Россия — это защита нашей государственности и суверенитета", — подчеркнул он.
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