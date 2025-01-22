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Кандидат в президенты Белоруссии объяснил, почему Запад не нападает на нее - РИА Новости, 22.01.2025
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04:00 22.01.2025 (обновлено: 12:43 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/belorussiya-1994906022.html
Кандидат в президенты Белоруссии объяснил, почему Запад не нападает на нее
Кандидат в президенты Белоруссии объяснил, почему Запад не нападает на нее - РИА Новости, 22.01.2025
Кандидат в президенты Белоруссии объяснил, почему Запад не нападает на нее
Кандидат в президенты Белоруссии, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил в интервью РИА Новости, что Запад не нападает на Белоруссию,... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T04:00:00+03:00
2025-01-22T12:43:00+03:00
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МИНСК, 22 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил в интервью РИА Новости, что Запад не нападает на Белоруссию, потому что боится ответа на свои действия. В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия не оставит Белоруссию в беде в случае агрессии против страны. Он отметил, что у России есть обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии как своего союзника. В частности, как сообщалось ранее, обновленная ядерная доктрина России предполагает, что страна оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее и (или) Белоруссии как участника Союзного государства при критической угрозе их суверенитету и территориальной целостности. "Если бы белорусы не справлялись с охраной внешней границы Союзного государства, уже бы (враги. — Прим. ред.) нанесли удар. На Беларусь не нападают не потому, что не хотят, а потому, что боятся ответа. Это единственное, что может сдержать Запад. И Россию они боятся, прямого столкновения, потому что знают, что победить невозможно. Только в этом причина, почему на Беларусь не нападают", — отметил Гайдукевич. Он также высказал мнение, что Белоруссия справляется с обеспечением безопасности внешней границы Союзного государства. По его словам, чтобы избежать войны, надо становиться еще сильнее. "Сегодня мы полностью справляемся. Вместе с Россией. Согласовываем все эти вопросы. У нас личного состава достаточно, вопрос — в новейших вооружениях, технологиях. И здесь у нас с Россией тесное взаимодействие, Россия нам помогает", — констатировал лидер белорусской партии. Он добавил, что стороны действуют как одно целое для обеспечения безопасности Союзного государства. Гайдукевич высказал мнение, что и в России теперь четко понимают, что могло бы быть, если бы в 2020 году к власти в Белоруссии пришла оппозиция. "Запад хотел его (госпереворот. — Прим. ред.) не для демократии, он хотел превратить Беларусь в Украину — и здесь бы уже полыхала война, здесь были бы войска НАТО под предлогом защиты суверенитета от России. Сильная Беларусь — это гарант спокойствия России, как и для нас сильная независимая Россия — это защита нашей государственности и суверенитета", — подчеркнул он.
https://ria.ru/20241121/rossiya-1984932248.html
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россия, белоруссия, украина, олег гайдукевич, дмитрий песков, нато, в мире
Россия, Белоруссия, Украина, Олег Гайдукевич, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
Кандидат в президенты Белоруссии объяснил, почему Запад не нападает на нее

Кандидат в президенты Гайдукевич: Запад боится ответа Белоруссии на нападение

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкДепутат Олег Гайдукевич
Депутат Олег Гайдукевич - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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Депутат Олег Гайдукевич. Архивное фото
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МИНСК, 22 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил в интервью РИА Новости, что Запад не нападает на Белоруссию, потому что боится ответа на свои действия.
В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия не оставит Белоруссию в беде в случае агрессии против страны. Он отметил, что у России есть обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии как своего союзника. В частности, как сообщалось ранее, обновленная ядерная доктрина России предполагает, что страна оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее и (или) Белоруссии как участника Союзного государства при критической угрозе их суверенитету и территориальной целостности.
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"Если бы белорусы не справлялись с охраной внешней границы Союзного государства, уже бы (враги. — Прим. ред.) нанесли удар. На Беларусь не нападают не потому, что не хотят, а потому, что боятся ответа. Это единственное, что может сдержать Запад. И Россию они боятся, прямого столкновения, потому что знают, что победить невозможно. Только в этом причина, почему на Беларусь не нападают", — отметил Гайдукевич.
Он также высказал мнение, что Белоруссия справляется с обеспечением безопасности внешней границы Союзного государства.
По его словам, чтобы избежать войны, надо становиться еще сильнее.
"Сегодня мы полностью справляемся. Вместе с Россией. Согласовываем все эти вопросы. У нас личного состава достаточно, вопрос — в новейших вооружениях, технологиях. И здесь у нас с Россией тесное взаимодействие, Россия нам помогает", — констатировал лидер белорусской партии.
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Он добавил, что стороны действуют как одно целое для обеспечения безопасности Союзного государства.
Гайдукевич высказал мнение, что и в России теперь четко понимают, что могло бы быть, если бы в 2020 году к власти в Белоруссии пришла оппозиция.
"Запад хотел его (госпереворот. — Прим. ред.) не для демократии, он хотел превратить Беларусь в Украину — и здесь бы уже полыхала война, здесь были бы войска НАТО под предлогом защиты суверенитета от России. Сильная Беларусь — это гарант спокойствия России, как и для нас сильная независимая Россия — это защита нашей государственности и суверенитета", — подчеркнул он.
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