https://ria.ru/20250122/bekhtery-1994930305.html

Пострадавших при ударе ВСУ по Бехтерам детей доставили на лечение в Крым

Пострадавших при ударе ВСУ по Бехтерам детей доставили на лечение в Крым - РИА Новости, 22.01.2025

Пострадавших при ударе ВСУ по Бехтерам детей доставили на лечение в Крым

Троих детей, пострадавших при ударе ВСУ по Бехтерам Херсонской области, доставили на лечение в Симферополь, сообщает пресс-служба минздрава Крыма. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T10:10:00+03:00

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2025-01-22T10:20:00+03:00

херсонская область

вооруженные силы украины

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Троих детей, пострадавших при ударе ВСУ по Бехтерам Херсонской области, доставили на лечение в Симферополь, сообщает пресс-служба минздрава Крыма.Ранее в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6 привезли двоих пострадавших взрослых."Трое детей переведены в ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница". В настоящее время двое из них в состоянии средней степени тяжести и один ребенок в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.В минздраве подчеркнули, что двое взрослых продолжают лечение: один пациент в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней степени тяжести."Всем пациентам оказывается необходимое специализированное лечение", - подчеркнули в ведомстве.Утром 20 января ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Бехтеры, два прилета пришлись на территорию рядом со школой. В результате пострадали более 20 человек, два жителя села погибли. Удар был нанесен двумя ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

https://ria.ru/20250120/pvo-1994711269.html

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херсонская область

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херсонская область , вооруженные силы украины, симферополь, происшествия