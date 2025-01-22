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Пострадавших при ударе ВСУ по Бехтерам детей доставили на лечение в Крым - РИА Новости, 22.01.2025
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10:10 22.01.2025 (обновлено: 10:20 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/bekhtery-1994930305.html
Пострадавших при ударе ВСУ по Бехтерам детей доставили на лечение в Крым
Пострадавших при ударе ВСУ по Бехтерам детей доставили на лечение в Крым - РИА Новости, 22.01.2025
Пострадавших при ударе ВСУ по Бехтерам детей доставили на лечение в Крым
Троих детей, пострадавших при ударе ВСУ по Бехтерам Херсонской области, доставили на лечение в Симферополь, сообщает пресс-служба минздрава Крыма. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T10:10:00+03:00
2025-01-22T10:20:00+03:00
херсонская область
вооруженные силы украины
симферополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Троих детей, пострадавших при ударе ВСУ по Бехтерам Херсонской области, доставили на лечение в Симферополь, сообщает пресс-служба минздрава Крыма.Ранее в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6 привезли двоих пострадавших взрослых."Трое детей переведены в ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница". В настоящее время двое из них в состоянии средней степени тяжести и один ребенок в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.В минздраве подчеркнули, что двое взрослых продолжают лечение: один пациент в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней степени тяжести."Всем пациентам оказывается необходимое специализированное лечение", - подчеркнули в ведомстве.Утром 20 января ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Бехтеры, два прилета пришлись на территорию рядом со школой. В результате пострадали более 20 человек, два жителя села погибли. Удар был нанесен двумя ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
https://ria.ru/20250120/pvo-1994711269.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, симферополь, происшествия
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Симферополь, Происшествия
Пострадавших при ударе ВСУ по Бехтерам детей доставили на лечение в Крым

Пострадавших при ударе ВСУ по Бехтерам троих детей доставили на лечение в Крым

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramФрагмент боеприпаса после удара ВСУ по селу Бехтеры Херсонской области
Фрагмент боеприпаса после удара ВСУ по селу Бехтеры Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Фрагмент боеприпаса после удара ВСУ по селу Бехтеры Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Троих детей, пострадавших при ударе ВСУ по Бехтерам Херсонской области, доставили на лечение в Симферополь, сообщает пресс-служба минздрава Крыма.
Ранее в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6 привезли двоих пострадавших взрослых.
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"Трое детей переведены в ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница". В настоящее время двое из них в состоянии средней степени тяжести и один ребенок в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
В минздраве подчеркнули, что двое взрослых продолжают лечение: один пациент в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней степени тяжести.
"Всем пациентам оказывается необходимое специализированное лечение", - подчеркнули в ведомстве.
Утром 20 января ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Бехтеры, два прилета пришлись на территорию рядом со школой. В результате пострадали более 20 человек, два жителя села погибли. Удар был нанесен двумя ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
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