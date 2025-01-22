https://ria.ru/20250122/alkheev-1994972538.html
Бурятия успешно производит технику для нужд СВО
Бурятия успешно производит технику для нужд СВО - РИА Новости, 22.01.2025
Бурятия успешно производит технику для нужд СВО
Производство спецтехники для нужд спецоперации успешно запустили в Бурятии, среди них снегоболотоходы "Медоед", комплекс РЭБ "Багатур", роботизированный... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T13:50:00+03:00
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УЛАН-УДЭ, 22 янв - РИА Новости. Производство спецтехники для нужд спецоперации успешно запустили в Бурятии, среди них снегоболотоходы "Медоед", комплекс РЭБ "Багатур", роботизированный комплекс "Курьер" и многое другое, рассказал журналистам заместитель председателя правительства республики Иван Альхеев. "Мы разработали сканеры-обнаружители, которые уже передали в войска, и антидроновые ружья. Также у нас есть роботизированный комплекс "Курьер" с универсальным боевым модулем, который мы производим на территории республики... "Багатур-1" у нас - это стационарная установка для защиты от вражеских БПЛА. "Багатур-2" - для защиты техники, "Багатур-3" - это переносной ранец для защиты военнослужащих", - заявил в интервью бурятскому изданию "Номер Один" Альхеев. Он отметил, что комплексы "Багатур", "Курьер", беспилотники самолетного типа "Буря-10", сканеры-обнаружители БПЛА и антидроновые ружья "Атаган" производятся на территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая". Также, по словам Альхеева, в республике наладили производство снегоболотоходов "Медоед", которые в январе глава Бурятии Алексей Цыденов лично передал военным подразделениям из региона в зону специальной военной операции. "На нем ("Медоеде" - ред.) бойцы перевозят боеприпасы, снаряды, боекомплекты, продукты питания и личный состав. И это непосредственно на линии боевого соприкосновения. Он проходит там, где не справляется другая техника... Сейчас наши "Медоеды" выполняют боевые задачи на курском и южно-донецком направлениях. Они очень быстро набирают популярность", - подчеркнул зампред. Альхеев уточнил, что выпускаемой в Бурятии техникой снабжаются воинские части Восточного военного округа, Бурятского гарнизона и подразделений Минобороны. "Мы получаем с фронта заявку по необходимым видам техники и оборудования, объемам, разрабатываем техзадание, представляем его в министерство по развитию Дальнего Востока, потом создаем изделие, и его проверяет Центр беспилотных систем и технологий... Любая техника из ТОР проходит несколько ступеней проверки и испытаний, начиная от предложения разработки и заканчивая самим изделием", - отметил заместитель председателя правительства. ТОР "Патриотическая" создана в 2023 году для поддержки предприятий на Дальнем Востоке, на которых выпускается необходимая для СВО продукция. В марте 2024 года глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев принял решение распространить режим ТОР "Патриотическая" на арктические территории.
https://ria.ru/20250122/buryatiya-1994946904.html
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технологии, россия, алексей цыденов, алексей чекунков, юрий трутнев, республика бурятия, сво
Надежные люди, Технологии, Россия, Алексей Цыденов, Алексей Чекунков, Юрий Трутнев, Республика Бурятия, СВО
Бурятия успешно производит технику для нужд СВО
Альхеев: в Бурятии запустили производство спецтехники для нужд спецоперации
УЛАН-УДЭ, 22 янв - РИА Новости. Производство спецтехники для нужд спецоперации успешно запустили в Бурятии, среди них снегоболотоходы "Медоед", комплекс РЭБ "Багатур", роботизированный комплекс "Курьер" и многое другое, рассказал журналистам заместитель председателя правительства республики Иван Альхеев.
"Мы разработали сканеры-обнаружители, которые уже передали в войска, и антидроновые ружья. Также у нас есть роботизированный комплекс "Курьер" с универсальным боевым модулем, который мы производим на территории республики... "Багатур-1" у нас - это стационарная установка для защиты от вражеских БПЛА. "Багатур-2" - для защиты техники, "Багатур-3" - это переносной ранец для защиты военнослужащих", - заявил в интервью бурятскому изданию "Номер Один" Альхеев.
Он отметил, что комплексы "Багатур", "Курьер", беспилотники самолетного типа "Буря-10", сканеры-обнаружители БПЛА и антидроновые ружья "Атаган" производятся на территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая". Также, по словам Альхеева, в республике наладили производство снегоболотоходов "Медоед", которые в январе глава Бурятии Алексей Цыденов
лично передал военным подразделениям из региона в зону специальной военной операции.
"На нем ("Медоеде" - ред.) бойцы перевозят боеприпасы, снаряды, боекомплекты, продукты питания и личный состав. И это непосредственно на линии боевого соприкосновения. Он проходит там, где не справляется другая техника... Сейчас наши "Медоеды" выполняют боевые задачи на курском и южно-донецком направлениях. Они очень быстро набирают популярность", - подчеркнул зампред.
Альхеев уточнил, что выпускаемой в Бурятии техникой снабжаются воинские части Восточного военного округа, Бурятского гарнизона и подразделений Минобороны.
"Мы получаем с фронта заявку по необходимым видам техники и оборудования, объемам, разрабатываем техзадание, представляем его в министерство по развитию Дальнего Востока
, потом создаем изделие, и его проверяет Центр беспилотных систем и технологий... Любая техника из ТОР проходит несколько ступеней проверки и испытаний, начиная от предложения разработки и заканчивая самим изделием", - отметил заместитель председателя правительства.
ТОР "Патриотическая" создана в 2023 году для поддержки предприятий на Дальнем Востоке, на которых выпускается необходимая для СВО продукция. В марте 2024 года глава Минвостокразвития Алексей Чекунков
сообщал, что полпред президента РФ
в ДФО Юрий Трутнев
принял решение распространить режим ТОР "Патриотическая" на арктические территории.