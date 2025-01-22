https://ria.ru/20250122/alkheev-1994972538.html

Бурятия успешно производит технику для нужд СВО

Бурятия успешно производит технику для нужд СВО - РИА Новости, 22.01.2025

Бурятия успешно производит технику для нужд СВО

Производство спецтехники для нужд спецоперации успешно запустили в Бурятии, среди них снегоболотоходы "Медоед", комплекс РЭБ "Багатур", роботизированный... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T13:50:00+03:00

2025-01-22T13:50:00+03:00

2025-01-22T13:50:00+03:00

надежные люди

технологии

россия

алексей цыденов

алексей чекунков

юрий трутнев

республика бурятия

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647613_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_ff17cc3d3f21c987969a52444750c5f5.jpg

УЛАН-УДЭ, 22 янв - РИА Новости. Производство спецтехники для нужд спецоперации успешно запустили в Бурятии, среди них снегоболотоходы "Медоед", комплекс РЭБ "Багатур", роботизированный комплекс "Курьер" и многое другое, рассказал журналистам заместитель председателя правительства республики Иван Альхеев. "Мы разработали сканеры-обнаружители, которые уже передали в войска, и антидроновые ружья. Также у нас есть роботизированный комплекс "Курьер" с универсальным боевым модулем, который мы производим на территории республики... "Багатур-1" у нас - это стационарная установка для защиты от вражеских БПЛА. "Багатур-2" - для защиты техники, "Багатур-3" - это переносной ранец для защиты военнослужащих", - заявил в интервью бурятскому изданию "Номер Один" Альхеев. Он отметил, что комплексы "Багатур", "Курьер", беспилотники самолетного типа "Буря-10", сканеры-обнаружители БПЛА и антидроновые ружья "Атаган" производятся на территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая". Также, по словам Альхеева, в республике наладили производство снегоболотоходов "Медоед", которые в январе глава Бурятии Алексей Цыденов лично передал военным подразделениям из региона в зону специальной военной операции. "На нем ("Медоеде" - ред.) бойцы перевозят боеприпасы, снаряды, боекомплекты, продукты питания и личный состав. И это непосредственно на линии боевого соприкосновения. Он проходит там, где не справляется другая техника... Сейчас наши "Медоеды" выполняют боевые задачи на курском и южно-донецком направлениях. Они очень быстро набирают популярность", - подчеркнул зампред. Альхеев уточнил, что выпускаемой в Бурятии техникой снабжаются воинские части Восточного военного округа, Бурятского гарнизона и подразделений Минобороны. "Мы получаем с фронта заявку по необходимым видам техники и оборудования, объемам, разрабатываем техзадание, представляем его в министерство по развитию Дальнего Востока, потом создаем изделие, и его проверяет Центр беспилотных систем и технологий... Любая техника из ТОР проходит несколько ступеней проверки и испытаний, начиная от предложения разработки и заканчивая самим изделием", - отметил заместитель председателя правительства. ТОР "Патриотическая" создана в 2023 году для поддержки предприятий на Дальнем Востоке, на которых выпускается необходимая для СВО продукция. В марте 2024 года глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев принял решение распространить режим ТОР "Патриотическая" на арктические территории.

https://ria.ru/20250122/buryatiya-1994946904.html

https://ria.ru/20250122/pomosch-1994932108.html

россия

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, алексей цыденов, алексей чекунков, юрий трутнев, республика бурятия, сво