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Свидетели заявили, что боец ММА Ахъядов планировал сбежать из ИВС - РИА Новости, 22.01.2025
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01:42 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/akhyadov-1994901160.html
Свидетели заявили, что боец ММА Ахъядов планировал сбежать из ИВС
Свидетели заявили, что боец ММА Ахъядов планировал сбежать из ИВС - РИА Новости, 22.01.2025
Свидетели заявили, что боец ММА Ахъядов планировал сбежать из ИВС
Засекреченные свидетели в суде заявили, что боец смешанных единоборств Ламберд Ахъядов, которому вменяют убийство инспектора Московской административной... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T01:42:00+03:00
2025-01-22T01:42:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Засекреченные свидетели в суде заявили, что боец смешанных единоборств Ламберд Ахъядов, которому вменяют убийство инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), планировал сбежать из ИВС; адвокат обвиняемого Абубакар Манаев в беседе с РИА Новости опроверг эту информацию. Ранее в ходе допроса во 2-м Западном окружном военном суде свидетели, содержавшиеся в ИВС с Ахъядовым, рассказали, что он спрашивал у них о возможности совершить побег. Об этом РИА Новости рассказал отец погибшего инспектора МАДИ, который присутствовал в суде в день дачи показаний свидетелями. Адвокат Ахъядова Манаев заявил РИА Новости, что его подзащитный не планировал и не предпринимал никаких попыток к побегу, а к показаниям данных свидетелей, по его словам, защита отнеслась критически. "Оба свидетеля были засекречены, мы их не видели. Они участвовали в судебном заседании в отсутствие визуальной видимости. Появились в уголовном деле только спустя два года в самом конце предварительного расследования", - сказал Манаев. Согласно картотеке суда, Ахъядова обвиняют в теракте (статья 205 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудника полиции и применении насилия к полицейскому (статьи 317 и 318 УК РФ). По данным следствия, он собирался убить сотрудника полиции, отобрать у него оружие и начать стрелять по людям. Однако у убитого им в центре Москвы сотрудника МАДИ не было пистолета, поэтому его замысел сорвался, и его задержали полицейские. Обвиняемый, как считают следователи, состоял в террористической группировке ИГИЛ*. Как заявил РИА Новости Манаев, ничем не доказано, что его подзащитный состоял в террористической группировке и хотел отобрать пистолет и начать стрелять в людей. Ламберд Ахъядов - боец полулегкой весовой категории (до 66 килограммов), начал карьеру в ММА в 2013 году. На его счету 14 поединков, в которых он одержал девять побед и потерпел пять поражений. Последний бой он провел в октябре 2019 года на турнире Absolute Championship Akhmat.*Запрещенная в России террористическая организация
https://rsport.ria.ru/20241025/yakubov-1979960415.html
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происшествия, россия, мади, москва
Происшествия, Россия, МАДИ, Москва
Свидетели заявили, что боец ММА Ахъядов планировал сбежать из ИВС

Свидетели заявили, что боец ММА Ахъядов планировал побег, защита это опровергла

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБоец смешанных единоборств ММА Ламберд Ахьядов, арестованный по подозрению в убийстве
Боец смешанных единоборств ММА Ламберд Ахьядов, арестованный по подозрению в убийстве - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Боец смешанных единоборств ММА Ламберд Ахьядов, арестованный по подозрению в убийстве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Засекреченные свидетели в суде заявили, что боец смешанных единоборств Ламберд Ахъядов, которому вменяют убийство инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), планировал сбежать из ИВС; адвокат обвиняемого Абубакар Манаев в беседе с РИА Новости опроверг эту информацию.
Ранее в ходе допроса во 2-м Западном окружном военном суде свидетели, содержавшиеся в ИВС с Ахъядовым, рассказали, что он спрашивал у них о возможности совершить побег. Об этом РИА Новости рассказал отец погибшего инспектора МАДИ, который присутствовал в суде в день дачи показаний свидетелями.
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Адвокат Ахъядова Манаев заявил РИА Новости, что его подзащитный не планировал и не предпринимал никаких попыток к побегу, а к показаниям данных свидетелей, по его словам, защита отнеслась критически. "Оба свидетеля были засекречены, мы их не видели. Они участвовали в судебном заседании в отсутствие визуальной видимости. Появились в уголовном деле только спустя два года в самом конце предварительного расследования", - сказал Манаев.
Согласно картотеке суда, Ахъядова обвиняют в теракте (статья 205 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудника полиции и применении насилия к полицейскому (статьи 317 и 318 УК РФ).
По данным следствия, он собирался убить сотрудника полиции, отобрать у него оружие и начать стрелять по людям. Однако у убитого им в центре Москвы сотрудника МАДИ не было пистолета, поэтому его замысел сорвался, и его задержали полицейские. Обвиняемый, как считают следователи, состоял в террористической группировке ИГИЛ*.
Как заявил РИА Новости Манаев, ничем не доказано, что его подзащитный состоял в террористической группировке и хотел отобрать пистолет и начать стрелять в людей.
Ламберд Ахъядов - боец полулегкой весовой категории (до 66 килограммов), начал карьеру в ММА в 2013 году. На его счету 14 поединков, в которых он одержал девять побед и потерпел пять поражений. Последний бой он провел в октябре 2019 года на турнире Absolute Championship Akhmat.
*Запрещенная в России террористическая организация
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