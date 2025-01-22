https://ria.ru/20250122/aeroflot-1994938709.html

Группа "Аэрофлот" перевезла через Сочи почти 5,5 млн пассажиров за 2024 год

Группа "Аэрофлот" перевезла через Сочи почти 5,5 млн пассажиров за 2024 год - РИА Новости, 22.01.2025

Группа "Аэрофлот" перевезла через Сочи почти 5,5 млн пассажиров за 2024 год

За 2024 год авиакомпаниями группы "Аэрофлот" перевезено почти 5,5 миллиона пассажиров, что на 5% больше показателей 2023 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T11:05:00+03:00

2025-01-22T11:05:00+03:00

2025-01-22T11:05:00+03:00

сочи

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. За 2024 год авиакомпаниями группы "Аэрофлот" перевезено почти 5,5 миллиона пассажиров, что на 5% больше показателей 2023 года, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. В прошлом году "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" выполняли рейсы в/из Сочи по 25 маршрутам: 18 — по России, 7 — за рубеж. Отмечается, что группа "Аэрофлот" за этот период обеспечила 40% от общего пассажиропотока аэропорта Сочи. Доля группы "Аэрофлот" в сочинском хабе увеличилась на 3%. На внутренних линиях перевезено 5,2 миллиона пассажиров, что на 7% больше показателей 2023 года. На собственных рейсах "Аэрофлота" перевезено 2,8 миллиона пассажиров, что на 11% больше 2023 года. Кроме того, в топ-10 направлений группы "Аэрофлот" в/из Сочи вошли: Москва (перевезено 2, 547 миллиона пассажиров), Санкт-Петербург (614 тысяч пассажиров), Екатеринбург (316 тысяч), Казань (236 тысяч), Пермь (221 тысяча), Уфа (197 тысяч), Красноярск (183 тысячи), Самара (156 тысяч), Челябинск (150 тысяч), а также Стамбул (135 тысяч). Ранее пресс-служба сообщала, что авиакомпании группы "Аэрофлот" перевезли в 2024 году через Санкт-Петербург более 11,1 миллиона пассажиров, что на 5% выше показателей 2023 года.

https://ria.ru/20250121/zarplata-1994800596.html

https://ria.ru/20250121/aeroflot-1994751230.html

сочи

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Артем Смирнов

сочи, аэрофлот, россия