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Группа "Аэрофлот" перевезла через Сочи почти 5,5 млн пассажиров за 2024 год - РИА Новости, 22.01.2025
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11:05 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/aeroflot-1994938709.html
Группа "Аэрофлот" перевезла через Сочи почти 5,5 млн пассажиров за 2024 год
Группа "Аэрофлот" перевезла через Сочи почти 5,5 млн пассажиров за 2024 год - РИА Новости, 22.01.2025
Группа "Аэрофлот" перевезла через Сочи почти 5,5 млн пассажиров за 2024 год
За 2024 год авиакомпаниями группы "Аэрофлот" перевезено почти 5,5 миллиона пассажиров, что на 5% больше показателей 2023 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T11:05:00+03:00
2025-01-22T11:05:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. За 2024 год авиакомпаниями группы "Аэрофлот" перевезено почти 5,5 миллиона пассажиров, что на 5% больше показателей 2023 года, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. В прошлом году "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" выполняли рейсы в/из Сочи по 25 маршрутам: 18 — по России, 7 — за рубеж. Отмечается, что группа "Аэрофлот" за этот период обеспечила 40% от общего пассажиропотока аэропорта Сочи. Доля группы "Аэрофлот" в сочинском хабе увеличилась на 3%. На внутренних линиях перевезено 5,2 миллиона пассажиров, что на 7% больше показателей 2023 года. На собственных рейсах "Аэрофлота" перевезено 2,8 миллиона пассажиров, что на 11% больше 2023 года. Кроме того, в топ-10 направлений группы "Аэрофлот" в/из Сочи вошли: Москва (перевезено 2, 547 миллиона пассажиров), Санкт-Петербург (614 тысяч пассажиров), Екатеринбург (316 тысяч), Казань (236 тысяч), Пермь (221 тысяча), Уфа (197 тысяч), Красноярск (183 тысячи), Самара (156 тысяч), Челябинск (150 тысяч), а также Стамбул (135 тысяч). Ранее пресс-служба сообщала, что авиакомпании группы "Аэрофлот" перевезли в 2024 году через Санкт-Петербург более 11,1 миллиона пассажиров, что на 5% выше показателей 2023 года.
https://ria.ru/20250121/zarplata-1994800596.html
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сочи, аэрофлот, россия
Сочи, Аэрофлот, Россия
Группа "Аэрофлот" перевезла через Сочи почти 5,5 млн пассажиров за 2024 год

Группа "Аэрофлот" в 2024 году перевезла через Сочи почти 5,5 млн пассажиров

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Самолеты авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. За 2024 год авиакомпаниями группы "Аэрофлот" перевезено почти 5,5 миллиона пассажиров, что на 5% больше показателей 2023 года, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
В прошлом году "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" выполняли рейсы в/из Сочи по 25 маршрутам: 18 — по России, 7 — за рубеж.
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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Вчера, 14:09
Отмечается, что группа "Аэрофлот" за этот период обеспечила 40% от общего пассажиропотока аэропорта Сочи. Доля группы "Аэрофлот" в сочинском хабе увеличилась на 3%.
На внутренних линиях перевезено 5,2 миллиона пассажиров, что на 7% больше показателей 2023 года. На собственных рейсах "Аэрофлота" перевезено 2,8 миллиона пассажиров, что на 11% больше 2023 года.
Кроме того, в топ-10 направлений группы "Аэрофлот" в/из Сочи вошли: Москва (перевезено 2, 547 миллиона пассажиров), Санкт-Петербург (614 тысяч пассажиров), Екатеринбург (316 тысяч), Казань (236 тысяч), Пермь (221 тысяча), Уфа (197 тысяч), Красноярск (183 тысячи), Самара (156 тысяч), Челябинск (150 тысяч), а также Стамбул (135 тысяч).
Ранее пресс-служба сообщала, что авиакомпании группы "Аэрофлот" перевезли в 2024 году через Санкт-Петербург более 11,1 миллиона пассажиров, что на 5% выше показателей 2023 года.
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Группа "Аэрофлот" перевезла через Петербург более 11 млн пассажиров за год
Вчера, 10:39
 
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