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Российские военные выбили ВСУ из села Зеленый Гай, заявил Марочко - РИА Новости, 21.01.2025
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https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994733857.html
Российские военные выбили ВСУ из села Зеленый Гай, заявил Марочко
Российские военные выбили ВСУ из села Зеленый Гай, заявил Марочко - РИА Новости, 21.01.2025
Российские военные выбили ВСУ из села Зеленый Гай, заявил Марочко
Российские войска выбили ВСУ из села Зеленый Гай в Харьковской области, продолжается уничтожение разрозненных отрядов, сообщил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T07:03:00+03:00
2025-01-21T07:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 21 янв – РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из села Зеленый Гай в Харьковской области, продолжается уничтожение разрозненных отрядов, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "После длительного огневого воздействия и регулярных штурмовых действий ВС РФ улучшили тактическое положение войск в районе населенного пункта Зеленый Гай Харьковской области. Это позволило взять населенный пункт и его окрестности под полный огневой контроль", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, сопротивление для ВСУ в Зеленом Гае стало практически невозможным и они приняли решение отступить. "Воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, под покровом ночи остатки украинских боевиков бросили свои позиции и бежали по направлению Боровской Андреевки. На данный момент основные усилия наших войск направлены на уничтожение разрозненных отрядов", -сообщил Марочко.
https://ria.ru/20250120/ganchev-1994695800.html
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харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные выбили ВСУ из села Зеленый Гай, заявил Марочко

Марочко: ВС России выбили ВСУ из села Зеленый Гай в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С"
Боевая работа артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 янв – РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из села Зеленый Гай в Харьковской области, продолжается уничтожение разрозненных отрядов, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"После длительного огневого воздействия и регулярных штурмовых действий ВС РФ улучшили тактическое положение войск в районе населенного пункта Зеленый Гай Харьковской области. Это позволило взять населенный пункт и его окрестности под полный огневой контроль", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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По его словам, сопротивление для ВСУ в Зеленом Гае стало практически невозможным и они приняли решение отступить.
"Воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, под покровом ночи остатки украинских боевиков бросили свои позиции и бежали по направлению Боровской Андреевки. На данный момент основные усилия наших войск направлены на уничтожение разрозненных отрядов", -сообщил Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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