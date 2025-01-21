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Российские военные выбили ВСУ из села Зеленый Гай, заявил Марочко
Российские военные выбили ВСУ из села Зеленый Гай, заявил Марочко - РИА Новости, 21.01.2025
Российские военные выбили ВСУ из села Зеленый Гай, заявил Марочко
Российские войска выбили ВСУ из села Зеленый Гай в Харьковской области, продолжается уничтожение разрозненных отрядов, сообщил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T07:03:00+03:00
2025-01-21T07:03:00+03:00
2025-01-21T07:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 21 янв – РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из села Зеленый Гай в Харьковской области, продолжается уничтожение разрозненных отрядов, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "После длительного огневого воздействия и регулярных штурмовых действий ВС РФ улучшили тактическое положение войск в районе населенного пункта Зеленый Гай Харьковской области. Это позволило взять населенный пункт и его окрестности под полный огневой контроль", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, сопротивление для ВСУ в Зеленом Гае стало практически невозможным и они приняли решение отступить. "Воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, под покровом ночи остатки украинских боевиков бросили свои позиции и бежали по направлению Боровской Андреевки. На данный момент основные усилия наших войск направлены на уничтожение разрозненных отрядов", -сообщил Марочко.
https://ria.ru/20250120/ganchev-1994695800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные выбили ВСУ из села Зеленый Гай, заявил Марочко
Марочко: ВС России выбили ВСУ из села Зеленый Гай в Харьковской области