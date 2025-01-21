https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994733857.html

Российские военные выбили ВСУ из села Зеленый Гай, заявил Марочко

Российские военные выбили ВСУ из села Зеленый Гай, заявил Марочко - РИА Новости, 21.01.2025

Российские военные выбили ВСУ из села Зеленый Гай, заявил Марочко

Российские войска выбили ВСУ из села Зеленый Гай в Харьковской области, продолжается уничтожение разрозненных отрядов, сообщил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T07:03:00+03:00

2025-01-21T07:03:00+03:00

2025-01-21T07:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 21 янв – РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из села Зеленый Гай в Харьковской области, продолжается уничтожение разрозненных отрядов, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "После длительного огневого воздействия и регулярных штурмовых действий ВС РФ улучшили тактическое положение войск в районе населенного пункта Зеленый Гай Харьковской области. Это позволило взять населенный пункт и его окрестности под полный огневой контроль", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, сопротивление для ВСУ в Зеленом Гае стало практически невозможным и они приняли решение отступить. "Воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, под покровом ночи остатки украинских боевиков бросили свои позиции и бежали по направлению Боровской Андреевки. На данный момент основные усилия наших войск направлены на уничтожение разрозненных отрядов", -сообщил Марочко.

https://ria.ru/20250120/ganchev-1994695800.html

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Дарья Буймова

харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность