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В Москве благоустроили территорию около четвертого диаметра "Кусково" - РИА Новости, 21.01.2025
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10:53 21.01.2025
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В Москве благоустроили территорию около четвертого диаметра "Кусково"
В Москве благоустроили территорию около четвертого диаметра "Кусково" - РИА Новости, 21.01.2025
В Москве благоустроили территорию около четвертого диаметра "Кусково"
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы первого этапа благоустройства территорий около четвертого московского центрального диаметра... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T10:53:00+03:00
2025-01-21T10:53:00+03:00
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы первого этапа благоустройства территорий около четвертого московского центрального диаметра "Кусково" на востоке столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы первого этапа благоустройства территорий около четвертого московского центрального диаметра "Кусково" на востоке столицы. Главной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, организация удобных подходов и подъездов к ней, условий для быстрой пересадки с наземного транспорта на поезда МЦД. В границы работ вошли улицы 2-я Владимирская и Новотетерки", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в рамках проекта воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью почти четыре километра, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. "Тротуары расширили и заменили на них покрытие общей площадью более 12 тысяч квадратных метров, на проезжей части уложили свыше 15 тысяч "квадратов" асфальта, обновили разметку и установили дорожные знаки. Для пассажиров автобусов установили пять современных павильонов с зарядными слотами, оборудовали более 130 фонарей с энергоэффективными светильниками", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На прилегающих к станции улицах обустроили 17,7 тысячи квадратных метров газона. По его словам, в рамках второго этапа благоустройства около МЦД-4 "Кусково" на улице Новотетерки планируется создать спортивный кластер на месте снесенных гаражей. Там появятся памп-трек и скейт-парк, площадки для стритбола и волейбола.
https://ria.ru/20250120/moskva-1994576804.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве благоустроили территорию около четвертого диаметра "Кусково"

Заммэра Бирюков: специалисты выполнили работы на востоке Москвы

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramБлагоустроенная территория возле станции МЦД -4 "Кусково" в Москве
Благоустроенная территория возле станции МЦД -4 Кусково в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Благоустроенная территория возле станции МЦД -4 "Кусково" в Москве
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы первого этапа благоустройства территорий около четвертого московского центрального диаметра "Кусково" на востоке столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы первого этапа благоустройства территорий около четвертого московского центрального диаметра "Кусково" на востоке столицы. Главной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, организация удобных подходов и подъездов к ней, условий для быстрой пересадки с наземного транспорта на поезда МЦД. В границы работ вошли улицы 2-я Владимирская и Новотетерки", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что в рамках проекта воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью почти четыре километра, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.
"Тротуары расширили и заменили на них покрытие общей площадью более 12 тысяч квадратных метров, на проезжей части уложили свыше 15 тысяч "квадратов" асфальта, обновили разметку и установили дорожные знаки. Для пассажиров автобусов установили пять современных павильонов с зарядными слотами, оборудовали более 130 фонарей с энергоэффективными светильниками", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На прилегающих к станции улицах обустроили 17,7 тысячи квадратных метров газона.
По его словам, в рамках второго этапа благоустройства около МЦД-4 "Кусково" на улице Новотетерки планируется создать спортивный кластер на месте снесенных гаражей. Там появятся памп-трек и скейт-парк, площадки для стритбола и волейбола.
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