https://ria.ru/20250121/spetsialisty-1994752856.html

В Москве благоустроили территорию около четвертого диаметра "Кусково"

В Москве благоустроили территорию около четвертого диаметра "Кусково" - РИА Новости, 21.01.2025

В Москве благоустроили территорию около четвертого диаметра "Кусково"

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы первого этапа благоустройства территорий около четвертого московского центрального диаметра... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T10:53:00+03:00

2025-01-21T10:53:00+03:00

2025-01-21T10:53:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы первого этапа благоустройства территорий около четвертого московского центрального диаметра "Кусково" на востоке столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы первого этапа благоустройства территорий около четвертого московского центрального диаметра "Кусково" на востоке столицы. Главной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, организация удобных подходов и подъездов к ней, условий для быстрой пересадки с наземного транспорта на поезда МЦД. В границы работ вошли улицы 2-я Владимирская и Новотетерки", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в рамках проекта воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью почти четыре километра, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. "Тротуары расширили и заменили на них покрытие общей площадью более 12 тысяч квадратных метров, на проезжей части уложили свыше 15 тысяч "квадратов" асфальта, обновили разметку и установили дорожные знаки. Для пассажиров автобусов установили пять современных павильонов с зарядными слотами, оборудовали более 130 фонарей с энергоэффективными светильниками", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На прилегающих к станции улицах обустроили 17,7 тысячи квадратных метров газона. По его словам, в рамках второго этапа благоустройства около МЦД-4 "Кусково" на улице Новотетерки планируется создать спортивный кластер на месте снесенных гаражей. Там появятся памп-трек и скейт-парк, площадки для стритбола и волейбола.

https://ria.ru/20250120/moskva-1994576804.html

https://ria.ru/20250116/birjukov-1994669987.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков