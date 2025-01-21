https://ria.ru/20250121/soglashenie-1994836249.html

В Германии назвали выход США из Парижского соглашения "фатальным сигналом"

В Германии назвали выход США из Парижского соглашения "фатальным сигналом" - РИА Новости, 21.01.2025

В Германии назвали выход США из Парижского соглашения "фатальным сигналом"

Вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны от партии "Зеленые" Роберт Хабек назвал выход Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату "фатальным... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T16:22:00+03:00

2025-01-21T16:22:00+03:00

2025-01-21T16:22:00+03:00

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дональд трамп

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джо байден

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны от партии "Зеленые" Роберт Хабек назвал выход Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату "фатальным сигналом" для мира. Ранее президент США Дональд Трамп спустя несколько часов после вступления в должность вывел США из Парижского соглашения по климату. "Я считаю это фатальным сигналом для мира", - прокомментировал он решение Трампа в ходе энергетического саммита, организованного газетой Handelsblatt в Берлине. Происходящее в США Хабек охарактеризовал как "начало исторического провала", так как климатическая политика, по его мнению, имеет первостепенное значение. В конечном счете, результативность работы политиков будут измерять тем, "внесли ли они вклад в борьбу с глобальным потеплением", подчеркнул вице-канцлер. "Это (борьба с изменением климата – ред.) долгий процесс, я знаю, но если мы не будем действовать, то в итоге потерпим историческую неудачу", - заявил Хабек. "Ответные меры" на возможное повышение американских пошлин на ввоз товаров из Германии уже готовы, сообщил политик. "Мы не хотим этого, потому что это плохо для наших отношений и угрожает благосостоянию. Но мы не должны позволить здесь собой помыкать", - добавил он. В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Во вторник Трамп заявил, что, скорее всего, введет пошлины в 25% против Мексики и Канады с 1 февраля. Ранее Трамп пообещал прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая. Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. Правительство Соединенных Штатов официально вышло из соглашения 4 ноября 2019 года. После вступления в должность президента США Джо Байдена страна вновь присоединилась к нему 19 февраля 2021 года.

https://ria.ru/20250121/klimat-1994828926.html

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германия

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в мире, сша, германия, берлин (город), дональд трамп, роберт хабек, джо байден, евросоюз