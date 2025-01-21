https://ria.ru/20250121/rossija-1994827541.html

В Кремле назвали условие для сотрудничества России с США

В Кремле назвали условие для сотрудничества России с США - РИА Новости, 21.01.2025

В Кремле назвали условие для сотрудничества России с США

Россия, как и Китай, готова к сотрудничеству с США, если команда американского президента Дональда Трампа проявит встречный интерес, сообщил помощник президента РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:45:00+03:00

2025-01-21T15:45:00+03:00

2025-01-21T15:57:00+03:00

россия

сша

китай

дональд трамп

юрий ушаков

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Россия, как и Китай, готова к сотрудничеству с США, если команда американского президента Дональда Трампа проявит встречный интерес, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "С обеих сторон отмечена готовность выстраивать отношения с США на взаимовыгодной, взаимоуважительной основе, если команда Трампа действительно проявит к этому встречный интерес", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250120/vashington-1994497781.html

россия

сша

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, китай, дональд трамп, юрий ушаков, в мире, владимир путин