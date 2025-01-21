https://ria.ru/20250121/rossija-1994827541.html
В Кремле назвали условие для сотрудничества России с США
В Кремле назвали условие для сотрудничества России с США - РИА Новости, 21.01.2025
В Кремле назвали условие для сотрудничества России с США
Россия, как и Китай, готова к сотрудничеству с США, если команда американского президента Дональда Трампа проявит встречный интерес, сообщил помощник президента РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:45:00+03:00
2025-01-21T15:45:00+03:00
2025-01-21T15:57:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Россия, как и Китай, готова к сотрудничеству с США, если команда американского президента Дональда Трампа проявит встречный интерес, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "С обеих сторон отмечена готовность выстраивать отношения с США на взаимовыгодной, взаимоуважительной основе, если команда Трампа действительно проявит к этому встречный интерес", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250120/vashington-1994497781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, китай, дональд трамп, юрий ушаков, в мире, владимир путин
Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, В мире, Владимир Путин
В Кремле назвали условие для сотрудничества России с США
Ушаков: РФ готова сотрудничать, если команда Трампа проявит встречный интерес