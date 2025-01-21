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В Кремле назвали условие для сотрудничества России с США - РИА Новости, 21.01.2025
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15:45 21.01.2025 (обновлено: 15:57 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/rossija-1994827541.html
В Кремле назвали условие для сотрудничества России с США
В Кремле назвали условие для сотрудничества России с США - РИА Новости, 21.01.2025
В Кремле назвали условие для сотрудничества России с США
Россия, как и Китай, готова к сотрудничеству с США, если команда американского президента Дональда Трампа проявит встречный интерес, сообщил помощник президента РИА Новости, 21.01.2025
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Россия, как и Китай, готова к сотрудничеству с США, если команда американского президента Дональда Трампа проявит встречный интерес, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "С обеих сторон отмечена готовность выстраивать отношения с США на взаимовыгодной, взаимоуважительной основе, если команда Трампа действительно проявит к этому встречный интерес", - сказал Ушаков журналистам.
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россия, сша, китай, дональд трамп, юрий ушаков, в мире, владимир путин
Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, В мире, Владимир Путин
В Кремле назвали условие для сотрудничества России с США

Ушаков: РФ готова сотрудничать, если команда Трампа проявит встречный интерес

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Россия, как и Китай, готова к сотрудничеству с США, если команда американского президента Дональда Трампа проявит встречный интерес, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"С обеих сторон отмечена готовность выстраивать отношения с США на взаимовыгодной, взаимоуважительной основе, если команда Трампа действительно проявит к этому встречный интерес", - сказал Ушаков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Американская трагедия: в Вашингтоне поняли, что Россия победила
20 января, 08:00
 
РоссияСШАКитайДональд ТрампЮрий УшаковВ миреВладимир Путин
 
 
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