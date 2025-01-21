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В Ялте загорелись три жилых дома - РИА Новости, 21.01.2025
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10:41 21.01.2025 (обновлено: 10:43 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/pozhar-1994751683.html
В Ялте загорелись три жилых дома
В Ялте загорелись три жилых дома - РИА Новости, 21.01.2025
В Ялте загорелись три жилых дома
Возгорание, которое охватило один одноэтажный и два трехэтажных дома в Ялте локализовано, предварительно, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по республике... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T10:41:00+03:00
2025-01-21T10:43:00+03:00
происшествия
ялта
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости. Возгорание, которое охватило один одноэтажный и два трехэтажных дома в Ялте локализовано, предварительно, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по республике Крым. Сообщение о возгорании многоквартирного дома по улице Кирова в Ялте поступило в 8.15 во вторник. "По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло возгорание одного одноэтажного дома и двух трехэтажных жилых домов... Несмотря на высокую горючую загрузку (деревянные перекрытия) распространения огня не допущено. Площадь пожара - 250 квадратных метров. Локализация - в 9.42" , - говорится в сообщении. По предварительной информации, пострадавших и эвакуированных в результате ЧП нет. Дальнейшая информация уточняется, сообщили в ведомстве. Всего на тушение пожара привлечено 32 человека и семь единиц техники.
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ялта
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происшествия, ялта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым
Происшествия, Ялта, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым
В Ялте загорелись три жилых дома

В Ялте тушат пожар в двух трехэтажных и одноэтажном жилых домах на 250 квадратах

© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар, который охватил один одноэтажный и два трехэтажных дома в Ялте. Кадр видео
Пожар, который охватил один одноэтажный и два трехэтажных дома в Ялте. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Пожар, который охватил один одноэтажный и два трехэтажных дома в Ялте. Кадр видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости. Возгорание, которое охватило один одноэтажный и два трехэтажных дома в Ялте локализовано, предварительно, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по республике Крым.
Сообщение о возгорании многоквартирного дома по улице Кирова в Ялте поступило в 8.15 во вторник.
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар, который охватил один одноэтажный и два трехэтажных дома в Ялте. Кадр видео
Пожар, который охватил один одноэтажный и два трехэтажных дома в Ялте. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Пожар, который охватил один одноэтажный и два трехэтажных дома в Ялте. Кадр видео
"По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло возгорание одного одноэтажного дома и двух трехэтажных жилых домов... Несмотря на высокую горючую загрузку (деревянные перекрытия) распространения огня не допущено. Площадь пожара - 250 квадратных метров. Локализация - в 9.42" , - говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших и эвакуированных в результате ЧП нет. Дальнейшая информация уточняется, сообщили в ведомстве. Всего на тушение пожара привлечено 32 человека и семь единиц техники.
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ПроисшествияЯлтаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Крым
 
 
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