В Ялте загорелись три жилых дома
В Ялте тушат пожар в двух трехэтажных и одноэтажном жилых домах на 250 квадратах
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар, который охватил один одноэтажный и два трехэтажных дома в Ялте. Кадр видео
Пожар, который охватил один одноэтажный и два трехэтажных дома в Ялте. Кадр видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости. Возгорание, которое охватило один одноэтажный и два трехэтажных дома в Ялте локализовано, предварительно, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по республике Крым.
Сообщение о возгорании многоквартирного дома по улице Кирова в Ялте поступило в 8.15 во вторник.
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар, который охватил один одноэтажный и два трехэтажных дома в Ялте. Кадр видео
Пожар, который охватил один одноэтажный и два трехэтажных дома в Ялте. Кадр видео
"По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло возгорание одного одноэтажного дома и двух трехэтажных жилых домов... Несмотря на высокую горючую загрузку (деревянные перекрытия) распространения огня не допущено. Площадь пожара - 250 квадратных метров. Локализация - в 9.42" , - говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших и эвакуированных в результате ЧП нет. Дальнейшая информация уточняется, сообщили в ведомстве. Всего на тушение пожара привлечено 32 человека и семь единиц техники.
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