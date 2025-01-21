https://ria.ru/20250121/pozhar-1994751683.html

В Ялте загорелись три жилых дома

В Ялте загорелись три жилых дома - РИА Новости, 21.01.2025

В Ялте загорелись три жилых дома

Возгорание, которое охватило один одноэтажный и два трехэтажных дома в Ялте локализовано, предварительно, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по республике... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T10:41:00+03:00

2025-01-21T10:41:00+03:00

2025-01-21T10:43:00+03:00

происшествия

ялта

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости. Возгорание, которое охватило один одноэтажный и два трехэтажных дома в Ялте локализовано, предварительно, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по республике Крым. Сообщение о возгорании многоквартирного дома по улице Кирова в Ялте поступило в 8.15 во вторник. "По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло возгорание одного одноэтажного дома и двух трехэтажных жилых домов... Несмотря на высокую горючую загрузку (деревянные перекрытия) распространения огня не допущено. Площадь пожара - 250 квадратных метров. Локализация - в 9.42" , - говорится в сообщении. По предварительной информации, пострадавших и эвакуированных в результате ЧП нет. Дальнейшая информация уточняется, сообщили в ведомстве. Всего на тушение пожара привлечено 32 человека и семь единиц техники.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

ялта

республика крым

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Ольга Фомченкова

происшествия, ялта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым