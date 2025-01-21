https://ria.ru/20250121/dispanserizatsija-1994760549.html

Мурашко рассказал о репродуктивной диспансеризации

Мурашко рассказал о репродуктивной диспансеризации - РИА Новости, 21.01.2025

Мурашко рассказал о репродуктивной диспансеризации

Более 2,5 миллионов мужчин и 3,5 миллионов женщин прошли репродуктивную диспансеризацию за счет средств ОМС в прошлом году, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T11:18:00+03:00

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общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Более 2,5 миллионов мужчин и 3,5 миллионов женщин прошли репродуктивную диспансеризацию за счет средств ОМС в прошлом году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В 2024 году впервые репродуктивную диспансеризацию за счет средств обязательного медицинского страхования прошли более 2,5 миллионов мужчин и 3,5 миллионов женщин",- сказал Мурашко на конгрессе по репродуктивной медицине. Он отметил, что дальнейшей задачей является увеличение охвата взрослого населения данным видом диспансеризации к 2030 году. По словам министра, Минздравом России также внедрены новые подходы к работе женских консультаций по формированию положительных репродуктивных установок.

https://ria.ru/20250121/eko-1994752456.html

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общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество