https://ria.ru/20250121/dispanserizatsija-1994760549.html
Мурашко рассказал о репродуктивной диспансеризации
Мурашко рассказал о репродуктивной диспансеризации - РИА Новости, 21.01.2025
Мурашко рассказал о репродуктивной диспансеризации
Более 2,5 миллионов мужчин и 3,5 миллионов женщин прошли репродуктивную диспансеризацию за счет средств ОМС в прошлом году, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T11:18:00+03:00
2025-01-21T11:18:00+03:00
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общество
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михаил мурашко
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Более 2,5 миллионов мужчин и 3,5 миллионов женщин прошли репродуктивную диспансеризацию за счет средств ОМС в прошлом году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В 2024 году впервые репродуктивную диспансеризацию за счет средств обязательного медицинского страхования прошли более 2,5 миллионов мужчин и 3,5 миллионов женщин",- сказал Мурашко на конгрессе по репродуктивной медицине. Он отметил, что дальнейшей задачей является увеличение охвата взрослого населения данным видом диспансеризации к 2030 году. По словам министра, Минздравом России также внедрены новые подходы к работе женских консультаций по формированию положительных репродуктивных установок.
https://ria.ru/20250121/eko-1994752456.html
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общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество
Мурашко рассказал о репродуктивной диспансеризации
Мурашко: 2,5 млн мужчин и 3,5 млн женщин прошли репродуктивную диспансеризацию