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Жестянников: выстраиваем системный подход к развитию территорий Вологодчины - РИА Новости, 20.01.2025
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Вологодская область
 
17:45 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/zhestyannikov-1994670271.html
Жестянников: выстраиваем системный подход к развитию территорий Вологодчины
Жестянников: выстраиваем системный подход к развитию территорий Вологодчины - РИА Новости, 20.01.2025
Жестянников: выстраиваем системный подход к развитию территорий Вологодчины
На Вологодчине выстраивается системный подход к развитию территорий, основанный на учете предложений жителей, заявил председатель Законодательного Собрания... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T17:45:00+03:00
2025-01-20T17:45:00+03:00
вологодская область
сергей жестянников
вологодская область
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. На Вологодчине выстраивается системный подход к развитию территорий, основанный на учете предложений жителей, заявил председатель Законодательного Собрания области Сергей Жестянников. Жестянников выезжал в Кадуйский округ с рабочей программой, охватывающей несколько приоритетных направлений развития муниципалитета. Он встретился с местными депутатами, провел первый Градостроительный совет в новом формате, в нем приняли участие 2,5 тысячи кадуйчан. На рассмотрение были вынесены вопросы реализации 17 объектов, которые набрали большинство голосов жителей. "Принцип губернатора "Власть для людей" заключается в том, что каждый житель может влиять на изменения в развитии и процветании родного края. Выстраиваем системный подход для развития территорий в каждом муниципалитете Вологодчины по маршрутизации: предложение жителей - Градсовет - госпрограмма – реализация. И здесь должно быть прямое включение депутатов, как областного, так и муниципального уровня. Народный избранник должен постоянно быть на территории, экспертно погружаться в проблематику, это даст хорошие результаты, в частности, в рамках проработки законодательных инициатив", - привели слова Жестянникова в пресс-службе регионального парламента. Он отметил, что в 2025 году начнется реализация семи социально значимых объектов: ремонт двух школ, закупки дорожной техники, ремонт детского сада №4 "Солнышко", ремонт кровли бассейна "Виктория", ремонт муниципальных дорог и районной больницы. В ходе поездки глава Заксобрания посетил ряд объектов, в том числе ремонтируемый каток в Кадуе и почтовое отделение. Вопросы подготовки кадров для экономики региона обсудили в Кадуйском энергетическом колледже, где в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" были созданы учебно-производственные мастерские по направлению "Обслуживание транспорта и логистика". Благодаря этому студенты стали на практике обучаться ремонту и обслуживанию легковых и грузовых автомобилей, кузовному ремонту и окраске. Проходят стажировки преподаватели и мастера производственного обучения из других учебных заведений системы СПО. В Кадуе также прошла молодежная стратегическая сессия, на которой ребята представили идеи по улучшению инфраструктуры поселка. "Ребята представили очень осмысленные проекты для развития своего округа. И дали понять: молодежь останется жить здесь, если их предложения воплотятся в жизнь... На сегодняшней сессии мы увидели запрос, который шел красной нитью на протяжении всех презентаций – местной молодежи нужны общественные пространства. Молодые кайдучане предлагают открыть многофункциональную спортивную площадку, молодежный центр, картинг, благоустроенную зону для отдыха всей семьей. Все проекты связаны одной тематикой. Значит, потребность в зонах отдыха и развлечений надо удовлетворять. Все предложения берем в работу. Прямо на сессии с главой округа определились с некоторыми площадками под проекты", - сказал Жестянников.
https://ria.ru/20250116/knr-1994062632.html
https://ria.ru/20250116/zhestyannikov-1994049210.html
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сергей жестянников, вологодская область
Вологодская область, Сергей Жестянников, Вологодская область
Жестянников: выстраиваем системный подход к развитию территорий Вологодчины

Жестянников: развитие Вологодчины будет основано на учете предложений жителей

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. На Вологодчине выстраивается системный подход к развитию территорий, основанный на учете предложений жителей, заявил председатель Законодательного Собрания области Сергей Жестянников.
Жестянников выезжал в Кадуйский округ с рабочей программой, охватывающей несколько приоритетных направлений развития муниципалитета. Он встретился с местными депутатами, провел первый Градостроительный совет в новом формате, в нем приняли участие 2,5 тысячи кадуйчан. На рассмотрение были вынесены вопросы реализации 17 объектов, которые набрали большинство голосов жителей.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Делегация из КНР прибыла в Вологодскую область
16 января, 19:26
"Принцип губернатора "Власть для людей" заключается в том, что каждый житель может влиять на изменения в развитии и процветании родного края. Выстраиваем системный подход для развития территорий в каждом муниципалитете Вологодчины по маршрутизации: предложение жителей - Градсовет - госпрограмма – реализация. И здесь должно быть прямое включение депутатов, как областного, так и муниципального уровня. Народный избранник должен постоянно быть на территории, экспертно погружаться в проблематику, это даст хорошие результаты, в частности, в рамках проработки законодательных инициатив", - привели слова Жестянникова в пресс-службе регионального парламента.
Он отметил, что в 2025 году начнется реализация семи социально значимых объектов: ремонт двух школ, закупки дорожной техники, ремонт детского сада №4 "Солнышко", ремонт кровли бассейна "Виктория", ремонт муниципальных дорог и районной больницы.
В ходе поездки глава Заксобрания посетил ряд объектов, в том числе ремонтируемый каток в Кадуе и почтовое отделение. Вопросы подготовки кадров для экономики региона обсудили в Кадуйском энергетическом колледже, где в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" были созданы учебно-производственные мастерские по направлению "Обслуживание транспорта и логистика". Благодаря этому студенты стали на практике обучаться ремонту и обслуживанию легковых и грузовых автомобилей, кузовному ремонту и окраске. Проходят стажировки преподаватели и мастера производственного обучения из других учебных заведений системы СПО.
В Кадуе также прошла молодежная стратегическая сессия, на которой ребята представили идеи по улучшению инфраструктуры поселка.
"Ребята представили очень осмысленные проекты для развития своего округа. И дали понять: молодежь останется жить здесь, если их предложения воплотятся в жизнь... На сегодняшней сессии мы увидели запрос, который шел красной нитью на протяжении всех презентаций – местной молодежи нужны общественные пространства. Молодые кайдучане предлагают открыть многофункциональную спортивную площадку, молодежный центр, картинг, благоустроенную зону для отдыха всей семьей. Все проекты связаны одной тематикой. Значит, потребность в зонах отдыха и развлечений надо удовлетворять. Все предложения берем в работу. Прямо на сессии с главой округа определились с некоторыми площадками под проекты", - сказал Жестянников.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Жестянников: в Заксобрании обсудили реставрацию объектов культнаследия
16 января, 17:48
 
Вологодская областьСергей ЖестянниковВологодская область
 
 
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