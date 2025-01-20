https://ria.ru/20250120/zemletryasenie-1994676685.html
В Ялте произошло землетрясение
В Ялте произошло землетрясение - РИА Новости, 20.01.2025
В Ялте произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,3 зафиксировано в понедельник днем на южном берегу Крыма над Ялтой с эпицентром в районе водопада Учан-Су, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T18:20:00+03:00
2025-01-20T18:20:00+03:00
2025-01-20T19:49:00+03:00
ялта
ай-петри
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967185934_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_d7ba6d650c833482d2e1d870c7cbe1d7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 2,3 зафиксировано в понедельник днем на южном берегу Крыма над Ялтой с эпицентром в районе водопада Учан-Су, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.Накануне в Ялте были зафиксированы два землетрясения и шесть слабых афтершоков. Магнитуда толчков составила 2,8 и 2,0."В понедельник, 20 января, в 15:41 и 19 секунд (мск) произошло землетрясение магнитудой 2,3. Энергетический класс толчка составил 8,4", — сказала Бондарь.Эпицентр сейсмического события был там же, где и зафиксированные накануне толчки, — район водопада Учан-Су (южный склон горной гряды Ай-Петри над Ялтой). Бондарь отметила, что такое землетрясение считается слабым.Сейсмическую активность в Крыму фиксируют на девяти станциях, семь из которых находятся в ведении Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.
https://ria.ru/20250113/zemletryasenie-1993487568.html
ялта
ай-петри
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967185934_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_10b6965d413c209445ea37344f22d690.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, ай-петри, происшествия
Ялта, Ай-Петри, Происшествия
В Ялте произошло землетрясение
В Ялте у водопада Учан-Су зафиксировали землетрясение магнитудой 2,3
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 2,3 зафиксировано в понедельник днем на южном берегу Крыма над Ялтой с эпицентром в районе водопада Учан-Су, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.
Накануне в Ялте
были зафиксированы два землетрясения и шесть слабых афтершоков. Магнитуда толчков составила 2,8 и 2,0.
"В понедельник, 20 января, в 15:41 и 19 секунд (мск) произошло землетрясение магнитудой 2,3. Энергетический класс толчка составил 8,4", — сказала Бондарь.
Эпицентр сейсмического события был там же, где и зафиксированные накануне толчки, — район водопада Учан-Су (южный склон горной гряды Ай-Петри
над Ялтой). Бондарь отметила, что такое землетрясение считается слабым.
Сейсмическую активность в Крыму фиксируют на девяти станциях, семь из которых находятся в ведении Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.