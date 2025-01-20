https://ria.ru/20250120/zemletryasenie-1994676685.html

В Ялте произошло землетрясение

В Ялте произошло землетрясение - РИА Новости, 20.01.2025

В Ялте произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,3 зафиксировано в понедельник днем на южном берегу Крыма над Ялтой с эпицентром в районе водопада Учан-Су, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T18:20:00+03:00

2025-01-20T18:20:00+03:00

2025-01-20T19:49:00+03:00

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 2,3 зафиксировано в понедельник днем на южном берегу Крыма над Ялтой с эпицентром в районе водопада Учан-Су, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.Накануне в Ялте были зафиксированы два землетрясения и шесть слабых афтершоков. Магнитуда толчков составила 2,8 и 2,0."В понедельник, 20 января, в 15:41 и 19 секунд (мск) произошло землетрясение магнитудой 2,3. Энергетический класс толчка составил 8,4", — сказала Бондарь.Эпицентр сейсмического события был там же, где и зафиксированные накануне толчки, — район водопада Учан-Су (южный склон горной гряды Ай-Петри над Ялтой). Бондарь отметила, что такое землетрясение считается слабым.Сейсмическую активность в Крыму фиксируют на девяти станциях, семь из которых находятся в ведении Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.

https://ria.ru/20250113/zemletryasenie-1993487568.html

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ялта, ай-петри, происшествия