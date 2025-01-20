https://ria.ru/20250120/zemletryasenie-1994613760.html
У побережья Филиппин произошло землетрясение
У побережья Филиппин произошло землетрясение - РИА Новости, 20.01.2025
У побережья Филиппин произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло около побережья Филиппин, сообщает Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ). РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:10:00+03:00
2025-01-20T14:10:00+03:00
2025-01-20T14:10:00+03:00
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филиппины
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло около побережья Филиппин, сообщает Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ). Землетрясение зафиксировано в 10.42 по времени UTC (13.42 мск), очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины
У побережья Филиппин произошло землетрясение
GFZ: у побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7