https://ria.ru/20250120/zemletryasenie-1994613760.html

У побережья Филиппин произошло землетрясение

У побережья Филиппин произошло землетрясение - РИА Новости, 20.01.2025

У побережья Филиппин произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло около побережья Филиппин, сообщает Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ). РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:10:00+03:00

2025-01-20T14:10:00+03:00

2025-01-20T14:10:00+03:00

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филиппины

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло около побережья Филиппин, сообщает Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ). Землетрясение зафиксировано в 10.42 по времени UTC (13.42 мск), очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, филиппины