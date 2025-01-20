https://ria.ru/20250120/zelenskiy-1994675549.html

Украинский депутат призвал возбудить уголовное дело против Зеленского

Украинский депутат призвал возбудить уголовное дело против Зеленского - РИА Новости, 20.01.2025

Украинский депутат призвал возбудить уголовное дело против Зеленского

Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук записал обращение к украинским правоохранительным органам, а также к правоохранительным органам... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T18:14:00+03:00

2025-01-20T18:14:00+03:00

2025-01-20T18:14:00+03:00

в мире

украина

великобритания

польша

владимир зеленский

владимир путин

верховная рада украины

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541774_0:121:3072:1848_1920x0_80_0_0_02fa1fbb3d9bf05b316514c171b15265.jpg

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук записал обращение к украинским правоохранительным органам, а также к правоохранительным органам Великобритании и ЕС с призывом завести уголовное дело против Владимира Зеленского за его призывы к расправе над теми, кто выступает за проведение выборов в стране. Ранее в ходе общения с украинской общиной в Польше Зеленский призвал "откручивать головы" украинским политикам, выступающим за проведение выборов на Украине. "Обращаюсь к правоохранительным органам Украины, Великобритании, США, Польши и других стран Евросоюза. На глазах демократического сообщества в Варшаве на пресс-конференции Владимир Зеленский посоветовал каждому, кто встретит политиков, которые занимаются выборами (вопросом организации их проведения на Украине - ред.), открутить им голову", - говорится в видеообращении, которое Дмитрук опубликовал в своем Telegram-канале. Депутат убежден, что таким образом Зеленский публично призвал к преследованию и расправе над политиками и общественными деятелями, которые отстаивают избирательные права граждан Украины. Он отметил, что воспринимает этот призыв, как реальную угрозу жизни и здоровью. Дмитрук напомнил, что по украинскому уголовному кодексу это заявление может быть расценено как угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля, а также как препятствие осуществлению избирательного права. "Как политический деятель, депутат Украины… обращаюсь к уполномоченным лицам госбюро расследований Украины с заявлением о совершении преступления… Это публичное заявление является достаточным для внесения в единый реестр досудебных расследований сведений о совершении Владимиром Зеленский уголовных правонарушений", - добавил Дмитрук. Он также пообещал передать все документы в соответствующие органы. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменить закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20250116/zelenskiy-1994008323.html

https://ria.ru/20241219/putin-1990157442.html

украина

великобритания

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, великобритания, польша, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины, евросоюз