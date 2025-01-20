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Украинский депутат призвал возбудить уголовное дело против Зеленского - РИА Новости, 20.01.2025
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18:14 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/zelenskiy-1994675549.html
Украинский депутат призвал возбудить уголовное дело против Зеленского
Украинский депутат призвал возбудить уголовное дело против Зеленского - РИА Новости, 20.01.2025
Украинский депутат призвал возбудить уголовное дело против Зеленского
Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук записал обращение к украинским правоохранительным органам, а также к правоохранительным органам... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T18:14:00+03:00
2025-01-20T18:14:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук записал обращение к украинским правоохранительным органам, а также к правоохранительным органам Великобритании и ЕС с призывом завести уголовное дело против Владимира Зеленского за его призывы к расправе над теми, кто выступает за проведение выборов в стране. Ранее в ходе общения с украинской общиной в Польше Зеленский призвал "откручивать головы" украинским политикам, выступающим за проведение выборов на Украине. "Обращаюсь к правоохранительным органам Украины, Великобритании, США, Польши и других стран Евросоюза. На глазах демократического сообщества в Варшаве на пресс-конференции Владимир Зеленский посоветовал каждому, кто встретит политиков, которые занимаются выборами (вопросом организации их проведения на Украине - ред.), открутить им голову", - говорится в видеообращении, которое Дмитрук опубликовал в своем Telegram-канале. Депутат убежден, что таким образом Зеленский публично призвал к преследованию и расправе над политиками и общественными деятелями, которые отстаивают избирательные права граждан Украины. Он отметил, что воспринимает этот призыв, как реальную угрозу жизни и здоровью. Дмитрук напомнил, что по украинскому уголовному кодексу это заявление может быть расценено как угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля, а также как препятствие осуществлению избирательного права. "Как политический деятель, депутат Украины… обращаюсь к уполномоченным лицам госбюро расследований Украины с заявлением о совершении преступления… Это публичное заявление является достаточным для внесения в единый реестр досудебных расследований сведений о совершении Владимиром Зеленский уголовных правонарушений", - добавил Дмитрук. Он также пообещал передать все документы в соответствующие органы. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменить закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20250116/zelenskiy-1994008323.html
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в мире, украина, великобритания, польша, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины, евросоюз
В мире, Украина, Великобритания, Польша, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Евросоюз
Украинский депутат призвал возбудить уголовное дело против Зеленского

Выехавший с Украины депутат Дмитрук призвал возбудить дело против Зеленского

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук записал обращение к украинским правоохранительным органам, а также к правоохранительным органам Великобритании и ЕС с призывом завести уголовное дело против Владимира Зеленского за его призывы к расправе над теми, кто выступает за проведение выборов в стране.
Ранее в ходе общения с украинской общиной в Польше Зеленский призвал "откручивать головы" украинским политикам, выступающим за проведение выборов на Украине.
Владимир Зеленский и Дональд Туск во время пресс-конференции в Варшаве. 15 января 2025 - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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"Обращаюсь к правоохранительным органам Украины, Великобритании, США, Польши и других стран Евросоюза. На глазах демократического сообщества в Варшаве на пресс-конференции Владимир Зеленский посоветовал каждому, кто встретит политиков, которые занимаются выборами (вопросом организации их проведения на Украине - ред.), открутить им голову", - говорится в видеообращении, которое Дмитрук опубликовал в своем Telegram-канале.
Депутат убежден, что таким образом Зеленский публично призвал к преследованию и расправе над политиками и общественными деятелями, которые отстаивают избирательные права граждан Украины. Он отметил, что воспринимает этот призыв, как реальную угрозу жизни и здоровью. Дмитрук напомнил, что по украинскому уголовному кодексу это заявление может быть расценено как угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля, а также как препятствие осуществлению избирательного права.
"Как политический деятель, депутат Украины… обращаюсь к уполномоченным лицам госбюро расследований Украины с заявлением о совершении преступления… Это публичное заявление является достаточным для внесения в единый реестр досудебных расследований сведений о совершении Владимиром Зеленский уголовных правонарушений", - добавил Дмитрук. Он также пообещал передать все документы в соответствующие органы.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменить закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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