https://ria.ru/20250120/zelenskiy-1994547824.html

К Зеленскому обратились с неожиданным вопросом после слов об Израиле

К Зеленскому обратились с неожиданным вопросом после слов об Израиле - РИА Новости, 20.01.2025

К Зеленскому обратились с неожиданным вопросом после слов об Израиле

Владимир Зеленский удерживает всех украинцев в заложниках, заявила журналистка Диана Панченко в соцсети X. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T08:53:00+03:00

2025-01-20T08:53:00+03:00

2025-01-20T08:53:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский удерживает всех украинцев в заложниках, заявила журналистка Диана Панченко в соцсети X.Так она отреагировала на пост главы киевского режима, в котором тот назвал освобождение израильских заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года, глубоко значимым моментом."Вы держите в заложниках всех украинцев. Может быть, пришло время открыть границы?" — написала она.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запретили.В воскресенье ХАМАС освободило трех заложников в рамках сделки с Израилем. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердила передачу и выразила намерение освободить оставшихся пленных у палестинского движения.Стороны конфликта в секторе Газа — Израиль и движение ХАМАС — при содействии Катара, Египта и США достигли соглашения о прекращении огня с 19 января, которое должно продлиться 42 дня. Они также выразили намерение к окончательному завершению боевых действий, которые за последние 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и около полутора тысяч израильтян. Конфликт также затронул Ливан и Йемен, вызвав обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250120/zelenskiy-1994525921.html

https://ria.ru/20250119/konflikt-1915630213.html

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в мире, украина, владимир зеленский, хамас, израиль