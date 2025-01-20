https://ria.ru/20250120/zelenskiy-1994536185.html
"Явно дурной знак": исследователь Майдана раскрыл, что грозит Зеленскому
"Явно дурной знак": исследователь Майдана раскрыл, что грозит Зеленскому - РИА Новости, 20.01.2025
"Явно дурной знак": исследователь Майдана раскрыл, что грозит Зеленскому
Заявление сына избранного президента США Дональда Трампа Дональда Трампа — младшего сигнализирует о возможном отстранении Владимира Зеленского от власти в... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T04:01:00+03:00
2025-01-20T04:01:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Заявление сына избранного президента США Дональда Трампа Дональда Трампа — младшего сигнализирует о возможном отстранении Владимира Зеленского от власти в течение года, такое мнение выразил автор расследования об убийствах на Майдане в 2014 году, профессор Оттавского университета Иван Качановский в соцсети X.Ранее в воскресенье Трамп-младший заявил в Instagram*, что Зеленский трижды "умолял" пригласить его на инаугурацию нового главы США и каждый раз получал отказ. Теперь же, как отметил сын избранного президента, глава киевского режима ведет себя так, будто сам отказался от поездки."Явно дурной знак для Зеленского. Он вряд ли останется у власти до конца этого года", — написал профессор.Трамп не раз заявлял, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине и называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал украинский конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
"Явно дурной знак": исследователь Майдана раскрыл, что грозит Зеленскому
Профессор Качановский: Зеленский рискует лишиться власти в течение года