https://ria.ru/20250120/zelenskiy-1994536185.html

"Явно дурной знак": исследователь Майдана раскрыл, что грозит Зеленскому

"Явно дурной знак": исследователь Майдана раскрыл, что грозит Зеленскому - РИА Новости, 20.01.2025

"Явно дурной знак": исследователь Майдана раскрыл, что грозит Зеленскому

Заявление сына избранного президента США Дональда Трампа Дональда Трампа — младшего сигнализирует о возможном отстранении Владимира Зеленского от власти в... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T04:01:00+03:00

2025-01-20T04:01:00+03:00

2025-01-20T11:23:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Заявление сына избранного президента США Дональда Трампа Дональда Трампа — младшего сигнализирует о возможном отстранении Владимира Зеленского от власти в течение года, такое мнение выразил автор расследования об убийствах на Майдане в 2014 году, профессор Оттавского университета Иван Качановский в соцсети X.Ранее в воскресенье Трамп-младший заявил в Instagram*, что Зеленский трижды "умолял" пригласить его на инаугурацию нового главы США и каждый раз получал отказ. Теперь же, как отметил сын избранного президента, глава киевского режима ведет себя так, будто сам отказался от поездки."Явно дурной знак для Зеленского. Он вряд ли останется у власти до конца этого года", — написал профессор.Трамп не раз заявлял, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине и называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал украинский конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994529139.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп