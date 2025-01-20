https://ria.ru/20250120/zakharova-1994704829.html

Захарова вспомнила анекдот после помилования Байденом членов семьи

Захарова вспомнила анекдот после помилования Байденом членов семьи - РИА Новости, 20.01.2025

Захарова вспомнила анекдот после помилования Байденом членов семьи

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале вспомнила анекдот на фоне помилования бывшим президентом США Джо Байденом ряда членов своей... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T21:05:00+03:00

2025-01-20T21:05:00+03:00

2025-01-20T21:05:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале вспомнила анекдот на фоне помилования бывшим президентом США Джо Байденом ряда членов своей семьи. В последние часы своего президентства Байден превентивно помиловал ряд членов своей семьи. По мнению Байдена, его семья подвергалась нападкам и угрозам, направленным на то, чтобы причинить боль самому политику. "Байден в последние часы президентства заранее помиловал еще ряд членов своей семьи. Это уже кроме сына Хантера. И это без обвинений и решений суда. Самообличительно", - написала Захарова. Она добавила, что ситуация схожа с сюжетом из анекдота. "Стоя перед алтарем, невеста жениху: "Любимый, я хочу признаться тебе в измене". "Любимая, но ты утром уже призналась. Пожалуйста, не переживай. Я все простил, и мы начали все с чистого листа". "Любимый, но с того момента появились новые данные", - процитировала анекдот Захарова. Ранее республиканцы нижней палаты конгресса представили доклад, в котором указали, что за 10 лет члены семьи Байдена получили свыше 27 миллионов долларов от иностранных источников, а также создали ряд подставных компаний, чтобы скрыть средства, полученные коррупционным путем. В докладе также говорилось, что Байден вместе со своим сыном Хантером и братом Джеймсом участвовали в "теневых бизнес-сделках" и затем пытались это скрыть, сопротивляясь надзору со стороны конгресса.

https://ria.ru/20250120/pomilovanie-1994672945.html

https://ria.ru/20250120/tramp-1994668314.html

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в мире, сша, джо байден, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)