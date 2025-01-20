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Захарова вспомнила анекдот после помилования Байденом членов семьи
Захарова вспомнила анекдот после помилования Байденом членов семьи - РИА Новости, 20.01.2025
Захарова вспомнила анекдот после помилования Байденом членов семьи
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале вспомнила анекдот на фоне помилования бывшим президентом США Джо Байденом ряда членов своей... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T21:05:00+03:00
2025-01-20T21:05:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале вспомнила анекдот на фоне помилования бывшим президентом США Джо Байденом ряда членов своей семьи. В последние часы своего президентства Байден превентивно помиловал ряд членов своей семьи. По мнению Байдена, его семья подвергалась нападкам и угрозам, направленным на то, чтобы причинить боль самому политику. "Байден в последние часы президентства заранее помиловал еще ряд членов своей семьи. Это уже кроме сына Хантера. И это без обвинений и решений суда. Самообличительно", - написала Захарова. Она добавила, что ситуация схожа с сюжетом из анекдота. "Стоя перед алтарем, невеста жениху: "Любимый, я хочу признаться тебе в измене". "Любимая, но ты утром уже призналась. Пожалуйста, не переживай. Я все простил, и мы начали все с чистого листа". "Любимый, но с того момента появились новые данные", - процитировала анекдот Захарова. Ранее республиканцы нижней палаты конгресса представили доклад, в котором указали, что за 10 лет члены семьи Байдена получили свыше 27 миллионов долларов от иностранных источников, а также создали ряд подставных компаний, чтобы скрыть средства, полученные коррупционным путем. В докладе также говорилось, что Байден вместе со своим сыном Хантером и братом Джеймсом участвовали в "теневых бизнес-сделках" и затем пытались это скрыть, сопротивляясь надзору со стороны конгресса.
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в мире, сша, джо байден, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, США, Джо Байден, Мария Захарова, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова вспомнила анекдот после помилования Байденом членов семьи
Захарова назвала помилование Байденом членов семьи самообличительным поступком
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале
вспомнила анекдот на фоне помилования бывшим президентом США Джо Байденом ряда членов своей семьи.
В последние часы своего президентства Байден
превентивно помиловал ряд членов своей семьи. По мнению Байдена, его семья подвергалась нападкам и угрозам, направленным на то, чтобы причинить боль самому политику.
"Байден в последние часы президентства заранее помиловал еще ряд членов своей семьи. Это уже кроме сына Хантера. И это без обвинений и решений суда. Самообличительно", - написала Захарова
.
Она добавила, что ситуация схожа с сюжетом из анекдота.
"Стоя перед алтарем, невеста жениху: "Любимый, я хочу признаться тебе в измене". "Любимая, но ты утром уже призналась. Пожалуйста, не переживай. Я все простил, и мы начали все с чистого листа". "Любимый, но с того момента появились новые данные", - процитировала анекдот Захарова.
Ранее республиканцы нижней палаты конгресса представили доклад, в котором указали, что за 10 лет члены семьи Байдена получили свыше 27 миллионов долларов от иностранных источников, а также создали ряд подставных компаний, чтобы скрыть средства, полученные коррупционным путем.
В докладе также говорилось, что Байден вместе со своим сыном Хантером и братом Джеймсом участвовали в "теневых бизнес-сделках" и затем пытались это скрыть, сопротивляясь надзору со стороны конгресса.