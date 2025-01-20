Захарова прокомментировала сообщения о "российском следе" на Балтике
Захарова: на Западе установили виновных в повреждении кабелей на дне Балтики
© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© Пресс-служба МИД России
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне сообщений в СМИ о непричастности России к повреждению подводных кабелей на дне Балтийского моря, заявила в сообщении в своем Telegram-канале, что "ждет у микрофона" всех, кто обвинил в этом Москву.
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"На Западе виновных установили еще до начала расследования. Как это у них всегда и происходит. Так, глава финского национального бюро расследований Робин Лардот обвинял суда, которые перевозят российскую "теневую нефть". Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии обвиняли Москву в создании электронных помех на Балтике", - написала Захарова.
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Она обратила внимание на материалы в британской газете Times и немецкой Bild относительно "российского следа", а также специальную миссию НАТО по защите кабелей, проложенных в Балтийском море. Захарова считает, что генсек НАТО Марк Рютте может быть спокоен, так как "дно им еще защищать и защищать, ведь они его пробивают сами и делают это с опасным упорством".
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"Интересно, тут все как со сверчками Госдепа, когда чуть ли не каждый месяц выходит новый официальный доклад с очередными сенсационными версиями? Такие публикации обычно комментируют те, кто ранее был причастен к осуждаемой теме. Ждем у микрофонов всех, ранее высказавшихся с фальшивым обвинением", - заключила она.
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Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.
В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе.
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