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Захарова прокомментировала сообщения о "российском следе" на Балтике - РИА Новости, 20.01.2025
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19:27 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/zaharova-1994689643.html
Захарова прокомментировала сообщения о "российском следе" на Балтике
Захарова прокомментировала сообщения о "российском следе" на Балтике - РИА Новости, 20.01.2025
Захарова прокомментировала сообщения о "российском следе" на Балтике
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне сообщений в СМИ о непричастности России к повреждению подводных кабелей на дне Балтийского моря, заявила РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T19:27:00+03:00
2025-01-20T19:27:00+03:00
в мире
технологии
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финляндия
мария захарова
марк рютте
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне сообщений в СМИ о непричастности России к повреждению подводных кабелей на дне Балтийского моря, заявила в сообщении в своем Telegram-канале, что "ждет у микрофона" всех, кто обвинил в этом Москву. &quot;На Западе виновных установили еще до начала расследования. Как это у них всегда и происходит. Так, глава финского национального бюро расследований Робин Лардот обвинял суда, которые перевозят российскую &quot;теневую нефть&quot;. Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии обвиняли Москву в создании электронных помех на Балтике&quot;, - написала Захарова.Она обратила внимание на материалы в британской газете Times и немецкой Bild относительно "российского следа", а также специальную миссию НАТО по защите кабелей, проложенных в Балтийском море. Захарова считает, что генсек НАТО Марк Рютте может быть спокоен, так как "дно им еще защищать и защищать, ведь они его пробивают сами и делают это с опасным упорством". "Интересно, тут все как со сверчками Госдепа, когда чуть ли не каждый месяц выходит новый официальный доклад с очередными сенсационными версиями? Такие публикации обычно комментируют те, кто ранее был причастен к осуждаемой теме. Ждем у микрофонов всех, ранее высказавшихся с фальшивым обвинением", - заключила она. Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе.
https://ria.ru/20250114/ek-1993588943.html
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в мире, технологии, балтийское море, эстония, финляндия, мария захарова, марк рютте, нато, государственный департамент сша
В мире, Технологии, Балтийское море, Эстония, Финляндия, Мария Захарова, Марк Рютте, НАТО, Государственный департамент США
Захарова прокомментировала сообщения о "российском следе" на Балтике

Захарова: на Западе установили виновных в повреждении кабелей на дне Балтики

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Пресс-служба МИД России
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне сообщений в СМИ о непричастности России к повреждению подводных кабелей на дне Балтийского моря, заявила в сообщении в своем Telegram-канале, что "ждет у микрофона" всех, кто обвинил в этом Москву.
«

"На Западе виновных установили еще до начала расследования. Как это у них всегда и происходит. Так, глава финского национального бюро расследований Робин Лардот обвинял суда, которые перевозят российскую "теневую нефть". Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии обвиняли Москву в создании электронных помех на Балтике", - написала Захарова.

Танкер в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В ЕК прокомментировали повреждения кабелей в Балтийском море
14 января, 09:44
Она обратила внимание на материалы в британской газете Times и немецкой Bild относительно "российского следа", а также специальную миссию НАТО по защите кабелей, проложенных в Балтийском море. Захарова считает, что генсек НАТО Марк Рютте может быть спокоен, так как "дно им еще защищать и защищать, ведь они его пробивают сами и делают это с опасным упорством".
«
"Интересно, тут все как со сверчками Госдепа, когда чуть ли не каждый месяц выходит новый официальный доклад с очередными сенсационными версиями? Такие публикации обычно комментируют те, кто ранее был причастен к осуждаемой теме. Ждем у микрофонов всех, ранее высказавшихся с фальшивым обвинением", - заключила она.
Танкер в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Еще один кабель между Швецией и Финляндией получил повреждения
14 января, 06:32
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.
В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе.
Теплоход в море - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Кремле ответили на обвинения в адрес России по подрыву кабелей на Балтике
20 ноября 2024, 12:03
 
В миреТехнологииБалтийское мореЭстонияФинляндияМария ЗахароваМарк РюттеНАТОГосударственный департамент США
 
 
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