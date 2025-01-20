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В Токио назвали недопустимым решение Москвы о закрытии японских центров - РИА Новости, 20.01.2025
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16:28 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/yaponiya-1994645107.html
В Токио назвали недопустимым решение Москвы о закрытии японских центров
В Токио назвали недопустимым решение Москвы о закрытии японских центров - РИА Новости, 20.01.2025
В Токио назвали недопустимым решение Москвы о закрытии японских центров
Правительство Японии считает неприемлемым решение Москвы о закрытии в России японских центров по техническому содействию проводимым в РФ реформам и намерено... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T16:28:00+03:00
2025-01-20T16:28:00+03:00
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токио
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есимаса хаяси
в мире
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ТОКИО, 20 янв – РИА Новости. Правительство Японии считает неприемлемым решение Москвы о закрытии в России японских центров по техническому содействию проводимым в РФ реформам и намерено "реагировать надлежащим образом после необходимых подтверждений", заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь Ёсимаса Хаяси. На прошлой неделе на официальном портале правовой информации было размещено распоряжение российского правительства о прекращении применения меморандумов между РФ и Японией о создании и деятельности японских центров по техническому содействию проводимым в России реформам. Речь идет о документах, подписанных 5 сентября 2000 года в Токио и 29 июня 2003 года во Владивостоке. "Одностороннее прекращение (меморандума – ред.) является недопустимым. После того, как будут сделаны необходимые подтверждения с российской стороной, правительство Японии намерено реагировать надлежащим образом", - подчеркнул генсек японского кабмина. Отношения РФ и Японии ухудшились в последнее время. После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. В РФ не раз обращали внимание, что Россия не была инициатором сворачивания диалога, "инициатором была именно Япония". В Кремле обращали внимание, что руководство Японии солидарно с недружественными для России действиями Запада, это сказывается на двусторонних отношениях. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова выстраивать отношения с Японией и на следующие 5 лет, и на следующие 50 лет, и призвал японскую сторону сделать выводы и возвращаться. Российский президент заявил о том, что Россия ничего плохого Японии не делала, это Токио ввел санкции против РФ и определил ее как одну из угроз своей безопасности. Путин добавил, что Россия не угрожает Японии. По его словам, РФ не будет препятствовать возвращению сотрудничества с Японией, в России любят японскую культуру и кухню. Он отметил также, что в Японии есть умные люди, которые продолжают сотрудничать с Россией, особенно в области энергетики. По словам Путина, Россия не ухудшала отношения с Японией, а вела переговоры, пыталась найти ответ на сложный вопрос по мирному договору.
https://ria.ru/20250116/zakharova-1994042120.html
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россия, япония, токио, владимир путин, есимаса хаяси, в мире
Россия, Япония, Токио, Владимир Путин, Есимаса Хаяси, В мире
В Токио назвали недопустимым решение Москвы о закрытии японских центров

Япония раскритиковала одностороннее решение РФ закрыть японские центры

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 20 янв – РИА Новости. Правительство Японии считает неприемлемым решение Москвы о закрытии в России японских центров по техническому содействию проводимым в РФ реформам и намерено "реагировать надлежащим образом после необходимых подтверждений", заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь Ёсимаса Хаяси.
На прошлой неделе на официальном портале правовой информации было размещено распоряжение российского правительства о прекращении применения меморандумов между РФ и Японией о создании и деятельности японских центров по техническому содействию проводимым в России реформам. Речь идет о документах, подписанных 5 сентября 2000 года в Токио и 29 июня 2003 года во Владивостоке.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Захарова прокомментировала соглашение о партнерстве между Японией и ЕС
16 января, 17:22
"Одностороннее прекращение (меморандума – ред.) является недопустимым. После того, как будут сделаны необходимые подтверждения с российской стороной, правительство Японии намерено реагировать надлежащим образом", - подчеркнул генсек японского кабмина.
Отношения РФ и Японии ухудшились в последнее время. После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
"Другого выхода нет". В Японии пришли к неожиданному выводу о России
17 января, 10:13
В РФ не раз обращали внимание, что Россия не была инициатором сворачивания диалога, "инициатором была именно Япония". В Кремле обращали внимание, что руководство Японии солидарно с недружественными для России действиями Запада, это сказывается на двусторонних отношениях.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова выстраивать отношения с Японией и на следующие 5 лет, и на следующие 50 лет, и призвал японскую сторону сделать выводы и возвращаться. Российский президент заявил о том, что Россия ничего плохого Японии не делала, это Токио ввел санкции против РФ и определил ее как одну из угроз своей безопасности. Путин добавил, что Россия не угрожает Японии. По его словам, РФ не будет препятствовать возвращению сотрудничества с Японией, в России любят японскую культуру и кухню. Он отметил также, что в Японии есть умные люди, которые продолжают сотрудничать с Россией, особенно в области энергетики. По словам Путина, Россия не ухудшала отношения с Японией, а вела переговоры, пыталась найти ответ на сложный вопрос по мирному договору.
МИД РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Россия готова рассматривать инициативы Японии по диалогу
12:45
 
РоссияЯпонияТокиоВладимир ПутинЕсимаса ХаясиВ мире
 
 
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