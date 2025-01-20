https://ria.ru/20250120/yaponiya-1994645107.html

В Токио назвали недопустимым решение Москвы о закрытии японских центров

В Токио назвали недопустимым решение Москвы о закрытии японских центров - РИА Новости, 20.01.2025

В Токио назвали недопустимым решение Москвы о закрытии японских центров

Правительство Японии считает неприемлемым решение Москвы о закрытии в России японских центров по техническому содействию проводимым в РФ реформам и намерено... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T16:28:00+03:00

2025-01-20T16:28:00+03:00

2025-01-20T16:28:00+03:00

россия

япония

токио

владимир путин

есимаса хаяси

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg

ТОКИО, 20 янв – РИА Новости. Правительство Японии считает неприемлемым решение Москвы о закрытии в России японских центров по техническому содействию проводимым в РФ реформам и намерено "реагировать надлежащим образом после необходимых подтверждений", заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь Ёсимаса Хаяси. На прошлой неделе на официальном портале правовой информации было размещено распоряжение российского правительства о прекращении применения меморандумов между РФ и Японией о создании и деятельности японских центров по техническому содействию проводимым в России реформам. Речь идет о документах, подписанных 5 сентября 2000 года в Токио и 29 июня 2003 года во Владивостоке. "Одностороннее прекращение (меморандума – ред.) является недопустимым. После того, как будут сделаны необходимые подтверждения с российской стороной, правительство Японии намерено реагировать надлежащим образом", - подчеркнул генсек японского кабмина. Отношения РФ и Японии ухудшились в последнее время. После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. В РФ не раз обращали внимание, что Россия не была инициатором сворачивания диалога, "инициатором была именно Япония". В Кремле обращали внимание, что руководство Японии солидарно с недружественными для России действиями Запада, это сказывается на двусторонних отношениях. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова выстраивать отношения с Японией и на следующие 5 лет, и на следующие 50 лет, и призвал японскую сторону сделать выводы и возвращаться. Российский президент заявил о том, что Россия ничего плохого Японии не делала, это Токио ввел санкции против РФ и определил ее как одну из угроз своей безопасности. Путин добавил, что Россия не угрожает Японии. По его словам, РФ не будет препятствовать возвращению сотрудничества с Японией, в России любят японскую культуру и кухню. Он отметил также, что в Японии есть умные люди, которые продолжают сотрудничать с Россией, особенно в области энергетики. По словам Путина, Россия не ухудшала отношения с Японией, а вела переговоры, пыталась найти ответ на сложный вопрос по мирному договору.

https://ria.ru/20250116/zakharova-1994042120.html

https://ria.ru/20250117/ds-1994136674.html

https://ria.ru/20250120/rossija-1994593212.html

россия

япония

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, япония, токио, владимир путин, есимаса хаяси, в мире