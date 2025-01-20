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В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 20.01.2025
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T03:42:00+03:00
2025-01-20T03:42:00+03:00
2025-01-20T03:42:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале. "Хмельницкая область - взрывы", - сообщает ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в Хмельницкой области звучит с 3.15 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хмельницкая область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области после воздушной тревоги прогремели взрывы