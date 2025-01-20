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На Украине в городе Бершадь прогремели взрывы - РИА Новости, 20.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:57 20.01.2025 (обновлено: 02:04 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/vzryvy-1994529710.html
На Украине в городе Бершадь прогремели взрывы
На Украине в городе Бершадь прогремели взрывы - РИА Новости, 20.01.2025
На Украине в городе Бершадь прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Бершадь в Винницкой области на Украине, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T01:57:00+03:00
2025-01-20T02:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
винницкая область
в мире
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Бершадь в Винницкой области на Украине, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в области звучала с 1.39 по 1.52 мск."Бершадь (Винницкая область) - взрывы", - говорится в сообщении ТСН.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250120/vzryvy-1994528281.html
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украина
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украина, винницкая область, в мире, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Винницкая область, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия
На Украине в городе Бершадь прогремели взрывы

В Винницкой области в городе Бершадь прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Бершадь в Винницкой области на Украине, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в области звучала с 1.39 по 1.52 мск.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
В Николаевской области прогремели взрывы
01:40
"Бершадь (Винницкая область) - взрывы", - говорится в сообщении ТСН.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
"Они совсем близко": на Украине забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Вчера, 21:14
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВинницкая областьВ миреВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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