https://ria.ru/20250120/vzryvy-1994529710.html

На Украине в городе Бершадь прогремели взрывы

На Украине в городе Бершадь прогремели взрывы - РИА Новости, 20.01.2025

На Украине в городе Бершадь прогремели взрывы

Взрывы прогремели в городе Бершадь в Винницкой области на Украине, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T01:57:00+03:00

2025-01-20T01:57:00+03:00

2025-01-20T02:04:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Бершадь в Винницкой области на Украине, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в области звучала с 1.39 по 1.52 мск."Бершадь (Винницкая область) - взрывы", - говорится в сообщении ТСН.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, винницкая область, в мире, вооруженные силы украины, россия