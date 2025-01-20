https://ria.ru/20250120/vystavka-1994621796.html

Юбилеи Матрешки и Жостово отметят на выставке "Уникальная Россия"

Юбилеи Матрешки и Жостово отметят на выставке "Уникальная Россия" - РИА Новости, 20.01.2025

Юбилеи Матрешки и Жостово отметят на выставке "Уникальная Россия"

В рамках V Художественно-промышленной выставки-форума "Уникальная Россия" будут отмечаться юбилеи, которые имеют отношение к народным художественным промыслам и РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T15:12:00+03:00

2025-01-20T15:12:00+03:00

2025-01-20T15:12:00+03:00

россия

москва

выставка-форум "уникальная россия"

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. В рамках V Художественно-промышленной выставки-форума "Уникальная Россия" будут отмечаться юбилеи, которые имеют отношение к народным художественным промыслам и декоративно-прикладному искусству России: 200 лет Жостовской росписи подносов, 135 лет первой Матрешки, сообщают организаторы.Также в рамках мероприятия отметят 230 лет Федоскинской лаковой миниатюре, 210 лет Златоустовской гравюре на стали.В 2025 году в выставке-форуме планируется участие экспонентов из более чем 70 регионов России. Международные делегации дружественных стран активнее принимают участие в работе выставки. Республики Крым, Татарстан, Башкирия, Бурятия, Якутия, Калининградская, Нижегородская, Рязанская, Тюменская области и другие регионы показывают самобытность России зарубежным гостям. В то же время соотечественники также наглядно могут познакомиться с культурой, традициями и бытом таких экзотических стран, как Индонезия, Шри-Ланка, Индия и другие. В 2025 году "Уникальная Россия" формирует обширную международную программу совместно с представительствами стран БРИКС+ и других дружественных стран."В исторической части выставки будет две центральные экспозиции. Одна из них посвящена 325-летию Пробирной палаты России, которая неразрывно связана с ювелирным искусством нашей страны и именами таких выдающихся ювелиров прошлого, как К.Фаберже, П. Овчинников, И. Хлебников, А. Постников. Репродукции изделий великих предшественников будут представлены наряду с работами современных ювелирных компаний России, таким образом давая проследить преемственность традиции", – сообщили организаторы.В рамках деловой и культурной программы пройдут награждение лауреатов конкурсов "Уникальные мастера России" и "Золотые руки России", юбилеи Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства и Ассоциации "Наследие и Традиции", 1-й Всероссийский конкурс патриотических блогеров "Наше оружие – слово", Форум "809".Выставка-форум пройдет с 23 января по 9 февраля в Гостином дворе при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, министерства финансов РФ, министерства культуры РФ, министерства иностранных дел РФ, Федерального агентства по делам национальностей России.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, москва, выставка-форум "уникальная россия"