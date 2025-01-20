Рейтинг@Mail.ru
"Без разбора": зверства ВСУ в Курской области вызвали возмущение на Западе - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:51 20.01.2025 (обновлено: 22:06 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/vsu-1994702442.html
"Без разбора": зверства ВСУ в Курской области вызвали возмущение на Западе
"Без разбора": зверства ВСУ в Курской области вызвали возмущение на Западе - РИА Новости, 20.01.2025
"Без разбора": зверства ВСУ в Курской области вызвали возмущение на Западе
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил НАТО и Евросоюз в преступлениях украинских боевиков в Курской области. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T20:51:00+03:00
2025-01-20T22:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994441925_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_683b58a3754a2195a0585288cc3cfe83.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил НАТО и Евросоюз в преступлениях украинских боевиков в Курской области.В воскресенье стало известно, что в подвалах домов в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области российские военнослужащие нашли тела людей, замученных солдатами ВСУ."Украинская армия грабила и терроризировала местных жителей, убивая многих без разбора. Вооруженная, финансируемая и оправдываемая НАТО и ЕС", — написал Боуз.Журналист назвал зверством казнь безоружных мирных жителей Курской области.Как отметили в СК России, речь идет о пожилых людях, которые не успели эвакуироваться: их пытали, загнали в подвал, а затем кинули туда несколько гранат. По данным ведомства, погибло не менее семи человек. Возбуждено уголовное дело о терроризме.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это именно то, чего ждут страны коллективного Запада, лично покрывающие украинских нацистов. Западные страны делают вид, что ничего страшного не случилось, тогда как происходящее является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, Женевских конвенций, отметила она.Семнадцатого января СК России заявил о завершении расследования более 50 уголовных дел о преступлениях украинских военных в Курской области. Как уточнили в ведомстве, некоторые фигуранты уже осуждены, другие дожидаются приговора.Как отмечал президент Владимир Путин, киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250120/svo-1994630748.html
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994680073.html
россия
курская область
украина
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Подвал с телами мирных жителей, замученных военными ВСУ, в селе Русское Поречное
Тела замученных военными ВСУ мирных жителей, в частности стариков, нашли в подвалах домов в освобожденном курском селе Русское Поречное, рассказали РИА Новости военнослужащие группировки "Север". "Украинские нацисты пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка, руки связаны были, их загнали в подвал, туда закинули несколько гранат... У пожилых людей не было шансов выжить. Две бабушки, дедушка... один разорванный... Несколько человек. Все гражданские в подвале были".
2025-01-20T20:51
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994441925_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f9ea1f87af07255860a1391effe654f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, мария захарова, владимир путин, суджанский район, следственный комитет россии (ск рф), нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Мария Захарова, Владимир Путин, Суджанский район, Следственный комитет России (СК РФ), НАТО
"Без разбора": зверства ВСУ в Курской области вызвали возмущение на Западе

Журналист Боуз обвинил НАТО в зверствах ВСУ в Курской области

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил НАТО и Евросоюз в преступлениях украинских боевиков в Курской области.
В воскресенье стало известно, что в подвалах домов в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области российские военнослужащие нашли тела людей, замученных солдатами ВСУ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
"Уже окружили": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО
Вчера, 15:13
"Украинская армия грабила и терроризировала местных жителей, убивая многих без разбора. Вооруженная, финансируемая и оправдываемая НАТО и ЕС", — написал Боуз.
Журналист назвал зверством казнь безоружных мирных жителей Курской области.
Как отметили в СК России, речь идет о пожилых людях, которые не успели эвакуироваться: их пытали, загнали в подвал, а затем кинули туда несколько гранат. По данным ведомства, погибло не менее семи человек. Возбуждено уголовное дело о терроризме.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это именно то, чего ждут страны коллективного Запада, лично покрывающие украинских нацистов. Западные страны делают вид, что ничего страшного не случилось, тогда как происходящее является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, Женевских конвенций, отметила она.
Семнадцатого января СК России заявил о завершении расследования более 50 уголовных дел о преступлениях украинских военных в Курской области. Как уточнили в ведомстве, некоторые фигуранты уже осуждены, другие дожидаются приговора.
Как отмечал президент Владимир Путин, киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
"Дают понять": на Украине заявили о подготовке к отказу от территорий
Вчера, 18:31
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМария ЗахароваВладимир ПутинСуджанский районСледственный комитет России (СК РФ)НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала