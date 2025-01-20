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"Без разбора": зверства ВСУ в Курской области вызвали возмущение на Западе
"Без разбора": зверства ВСУ в Курской области вызвали возмущение на Западе - РИА Новости, 20.01.2025
"Без разбора": зверства ВСУ в Курской области вызвали возмущение на Западе
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил НАТО и Евросоюз в преступлениях украинских боевиков в Курской области. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T20:51:00+03:00
2025-01-20T20:51:00+03:00
2025-01-20T22:06:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил НАТО и Евросоюз в преступлениях украинских боевиков в Курской области.В воскресенье стало известно, что в подвалах домов в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области российские военнослужащие нашли тела людей, замученных солдатами ВСУ."Украинская армия грабила и терроризировала местных жителей, убивая многих без разбора. Вооруженная, финансируемая и оправдываемая НАТО и ЕС", — написал Боуз.Журналист назвал зверством казнь безоружных мирных жителей Курской области.Как отметили в СК России, речь идет о пожилых людях, которые не успели эвакуироваться: их пытали, загнали в подвал, а затем кинули туда несколько гранат. По данным ведомства, погибло не менее семи человек. Возбуждено уголовное дело о терроризме.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это именно то, чего ждут страны коллективного Запада, лично покрывающие украинских нацистов. Западные страны делают вид, что ничего страшного не случилось, тогда как происходящее является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, Женевских конвенций, отметила она.Семнадцатого января СК России заявил о завершении расследования более 50 уголовных дел о преступлениях украинских военных в Курской области. Как уточнили в ведомстве, некоторые фигуранты уже осуждены, другие дожидаются приговора.Как отмечал президент Владимир Путин, киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.
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Подвал с телами мирных жителей, замученных военными ВСУ, в селе Русское Поречное
Тела замученных военными ВСУ мирных жителей, в частности стариков, нашли в подвалах домов в освобожденном курском селе Русское Поречное, рассказали РИА Новости военнослужащие группировки "Север".
"Украинские нацисты пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка, руки связаны были, их загнали в подвал, туда закинули несколько гранат... У пожилых людей не было шансов выжить. Две бабушки, дедушка... один разорванный... Несколько человек. Все гражданские в подвале были".
2025-01-20T20:51
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"Без разбора": зверства ВСУ в Курской области вызвали возмущение на Западе
Журналист Боуз обвинил НАТО в зверствах ВСУ в Курской области