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Рогов заявил о снижении сопротивления ВСУ в Великой Новоселке - РИА Новости, 20.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:14 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/vsu-1994658428.html
Рогов заявил о снижении сопротивления ВСУ в Великой Новоселке
Рогов заявил о снижении сопротивления ВСУ в Великой Новоселке - РИА Новости, 20.01.2025
Рогов заявил о снижении сопротивления ВСУ в Великой Новоселке
Гарнизон ВСУ в селе Великая Новоселка на западе ДНР, попавший в оперативное окружение, снизил сопротивление, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T17:14:00+03:00
2025-01-20T17:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Гарнизон ВСУ в селе Великая Новоселка на западе ДНР, попавший в оперативное окружение, снизил сопротивление, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее он сообщал, что гарнизон ВСУ в Великой Новоселке находится в оперативном окружении, украинским боевикам оттуда практически не выбраться, для этого им придется прорываться через узкое горлышко, форсируя реку Мокрые Ялы. Основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ там перерезан. "Сопротивление украинских боевиков в Великой Новоселке снижается", - сказал Рогов. По его словам, ВС РФ одновременно атакуют с трех сторон. В Великой Новоселке, которая находится на стыке ДНР и Запорожской области, находится крупный командный и логистический пункт противника.
https://ria.ru/20250120/svo-1994630748.html
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донецкая народная республика, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов заявил о снижении сопротивления ВСУ в Великой Новоселке

Рогов: гарнизон ВСУ в Великой Новоселке на западе ДНР снизил сопротивление

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Гарнизон ВСУ в селе Великая Новоселка на западе ДНР, попавший в оперативное окружение, снизил сопротивление, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее он сообщал, что гарнизон ВСУ в Великой Новоселке находится в оперативном окружении, украинским боевикам оттуда практически не выбраться, для этого им придется прорываться через узкое горлышко, форсируя реку Мокрые Ялы. Основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ там перерезан.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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"Сопротивление украинских боевиков в Великой Новоселке снижается", - сказал Рогов.
По его словам, ВС РФ одновременно атакуют с трех сторон.
В Великой Новоселке, которая находится на стыке ДНР и Запорожской области, находится крупный командный и логистический пункт противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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