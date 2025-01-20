https://ria.ru/20250120/vsu-1994658428.html

Рогов заявил о снижении сопротивления ВСУ в Великой Новоселке

Рогов заявил о снижении сопротивления ВСУ в Великой Новоселке - РИА Новости, 20.01.2025

Рогов заявил о снижении сопротивления ВСУ в Великой Новоселке

Гарнизон ВСУ в селе Великая Новоселка на западе ДНР, попавший в оперативное окружение, снизил сопротивление, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T17:14:00+03:00

2025-01-20T17:14:00+03:00

2025-01-20T17:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Гарнизон ВСУ в селе Великая Новоселка на западе ДНР, попавший в оперативное окружение, снизил сопротивление, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее он сообщал, что гарнизон ВСУ в Великой Новоселке находится в оперативном окружении, украинским боевикам оттуда практически не выбраться, для этого им придется прорываться через узкое горлышко, форсируя реку Мокрые Ялы. Основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ там перерезан. "Сопротивление украинских боевиков в Великой Новоселке снижается", - сказал Рогов. По его словам, ВС РФ одновременно атакуют с трех сторон. В Великой Новоселке, которая находится на стыке ДНР и Запорожской области, находится крупный командный и логистический пункт противника.

https://ria.ru/20250120/svo-1994630748.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность