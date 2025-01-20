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ВСУ при отступлении взорвали шахту в Белицком под Красноармейском
ВСУ при отступлении взорвали шахту в Белицком под Красноармейском - РИА Новости, 20.01.2025
ВСУ при отступлении взорвали шахту в Белицком под Красноармейском
ВСУ при отступлении взорвали шахту в Белицком под Красноармейском в ДНР, чтобы России было труднее восстановить предприятие, заявил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T09:41:00+03:00
2025-01-20T09:41:00+03:00
2025-01-20T09:51:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ВСУ при отступлении взорвали шахту в Белицком под Красноармейском в ДНР, чтобы России было труднее восстановить предприятие, заявил глава региона Денис Пушилин."У нас тоже есть информация, что шахта в населенном пункте Белицкое под Красноармейском была взорвана. Противник наносит ущерб, чтобы нам было труднее восстановить предприятие, труднее обеспечить всем необходимым гражданское население", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
ВСУ при отступлении взорвали шахту в Белицком под Красноармейском
Пушилин: ВСУ при отступлении взорвали шахту в Белицком под Красноармейском