https://ria.ru/20250120/vsu-1994554202.html

ВСУ при отступлении взорвали шахту в Белицком под Красноармейском

ВСУ при отступлении взорвали шахту в Белицком под Красноармейском - РИА Новости, 20.01.2025

ВСУ при отступлении взорвали шахту в Белицком под Красноармейском

ВСУ при отступлении взорвали шахту в Белицком под Красноармейском в ДНР, чтобы России было труднее восстановить предприятие, заявил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T09:41:00+03:00

2025-01-20T09:41:00+03:00

2025-01-20T09:51:00+03:00

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ВСУ при отступлении взорвали шахту в Белицком под Красноармейском в ДНР, чтобы России было труднее восстановить предприятие, заявил глава региона Денис Пушилин."У нас тоже есть информация, что шахта в населенном пункте Белицкое под Красноармейском была взорвана. Противник наносит ущерб, чтобы нам было труднее восстановить предприятие, труднее обеспечить всем необходимым гражданское население", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20250120/vsu-1994555386.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия, безопасность