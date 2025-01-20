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ВСУ при отступлении взорвали шахту в Белицком под Красноармейском - РИА Новости, 20.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:41 20.01.2025 (обновлено: 09:51 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/vsu-1994554202.html
ВСУ при отступлении взорвали шахту в Белицком под Красноармейском
ВСУ при отступлении взорвали шахту в Белицком под Красноармейском - РИА Новости, 20.01.2025
ВСУ при отступлении взорвали шахту в Белицком под Красноармейском
ВСУ при отступлении взорвали шахту в Белицком под Красноармейском в ДНР, чтобы России было труднее восстановить предприятие, заявил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T09:41:00+03:00
2025-01-20T09:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ВСУ при отступлении взорвали шахту в Белицком под Красноармейском в ДНР, чтобы России было труднее восстановить предприятие, заявил глава региона Денис Пушилин."У нас тоже есть информация, что шахта в населенном пункте Белицкое под Красноармейском была взорвана. Противник наносит ущерб, чтобы нам было труднее восстановить предприятие, труднее обеспечить всем необходимым гражданское население", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
ВСУ при отступлении взорвали шахту в Белицком под Красноармейском

Пушилин: ВСУ при отступлении взорвали шахту в Белицком под Красноармейском

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ВСУ при отступлении взорвали шахту в Белицком под Красноармейском в ДНР, чтобы России было труднее восстановить предприятие, заявил глава региона Денис Пушилин.
"У нас тоже есть информация, что шахта в населенном пункте Белицкое под Красноармейском была взорвана. Противник наносит ущерб, чтобы нам было труднее восстановить предприятие, труднее обеспечить всем необходимым гражданское население", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
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